«Зенит» обыграл «Крылья», «Оренбургу» светит «технарь», Хабиб – первый чемпион из России

- Нам нужно менять медицинский протокол, - отметил Семак . – Для всех должны быть равные условия. Уже четыре команды пострадали от проблем с коронавирусом, и каждый раз мы видели абсолютно разные решения. Этого быть не должно, это нарушает все спортивные принципы. Исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге.

Впрочем, отмененные голы были и у «Зенита» - причем, сразу два. И насчет них главный тренер команды Сергей Семак возражать не стал, признав – офсайды имелись, хоть и совсем маленькие. А вот по другим необычным решениям «прошелся». И речь не о конкретной встрече с «Крыльями», а о ситуации в РПЛ в целом.

- Мы сами привезли себе два пенальти – это да. Но нам же отменили чистый гол, - развел руками наставник «Крыльев Советов». – Мы посмотрели в раздевалке повтор – там все было чисто. И почему его не засчитали – я не знаю.

Главный матч пятницы в рамках 24-го тура РПЛ получился на славу – результативным, и с привкусом скандальности . «Крылья» первыми открыли счет – усилиями Максима Глушенкова на 44-й минуте . Но во втором тайме два пенальти в ворота самарцев с интервалом в 7 минут позволили Артему Дзюбе вывести хозяев вперед (а заодно – упрочить лидерство в гонке бомбардиров и выйти на 9-е место в списке лучших голеадоров «Зенита», обойдя португальца Данни). Гости при этом почти отыгрались – Деян Радоньич отметился точным ударом с передачи того же Глушенкова, но… главный арбитр матча Павел Кукуян этот гол отменил. Причем – после просмотра VAR. Была ли там действительно игра рукой, или все-таки случилось попадание мяча от головы в плечо, многие так и не разобрали. Уж Миодраг Божович – так точно .

ЛУЧШЕ 0:3, ЧЕМ 1:10

Само собой, что это был кивок в адрес другой важной новости дня – «Оренбург» отказался от игры с «Краснодаром» и может получить техническое поражение. Эпидемия коронавируса в клубе не оставила шансов на то, что «Оренбург» выставит первый состав. Играть с кубанцами молодежкой, как «Ростов» против «Сочи», там не захотели – в том числе, чтобы не добить и свою репутацию. А также чтобы проявить уважение к соперникам и самой премьер-лиге.

- Мы уважаем нашего соперника и не ходим ставить коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой, - говорится в официальном заявлении «Оренбурга». – Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу.

- Прекрасно понимаю «Оренбург», - отметил в интервью «Советскому спорту» Анзор Кавазашвили. – Пустили бы они под «Краснодар» мальчишек – и получили бы 0:10 или 0:20. И что? Какой-нибудь спонсор, региональный руководитель увидит это безобразие – и срежет финансирование. Кому охота так позориться? «Оренбург» сделал правильно, что не пошел по пути «Ростова». Молодцы.

И, в принципе, как ни крути, а 0:3 лучше, чем 1:10. Другое дело, что прав Семак – четыре случая, четыре разных развития ситуации… «Ростов» сыграл молодежной, матч «Динамо» - «Краснодар» перенесли, а «Уфа» все же вышла на поле с «Тамбовым». «Оренбург», вот, может попасть под техническое поражение. Какие еще варианты возможны?

«РОСТОВ» ГОТОВИТ ОСНОВУ

И, кстати, о «Ростове» отдельно. Сегодня ему играть с «Арсеналом», и все надеются – играть будут первой командой.

- «Ростов» сообщил лиге о готовности провести этот матч, - приводит слова Сергея Прядкина пресс-служба РПЛ. - Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом вышесказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами.

Ранее Валерий Карпин отмечал, что все зависит именно от Роспотребнадзора. Без его вердикта первый состав не выставить. А значит, не исключено, снова придется играть молодежкой… Впрочем, с вечера пятницы ходят инсайды, что все должно быть в порядке. И «Ростов» действительно выйдет на поле в куда более оптимальном своем варианте.

РОНАЛДУ СНОВА ЗАБИЛ

Немного европейского футбола – «Ювентус» разгромил «Лечче» 4:0, а Криштиану Роналду забил в сезоне девятый пенальти и 23-й гол вообще. Это при том, что ходили слухи, будто португальцу дадут выходной – уж очень сложно он набирает форму после карантина. Но нет – не решились. Во-первых, «Юве» нельзя терять очки – «Лацио» все еще дышит в спину. Во-вторых, сам Криштиану вряд ли хотел прерывать свою серию результативных матчей, достигшую перед игрой с «Лечче» 13 встреч. В общем, все сложилось удачно – и серия Роналду продолжилась, и сами туринцы добились легкой, но важной победы.

НУРМАГОМЕДОВ – ПЕРВЕЕ ТАКТАРОВА

И все-таки – Хабиб! Речь не о рейтинге «Форбс», где он занял первое место в списке самых успешных российских знаменитостей младше 40 лет (в обход Ольги Бузовой, но мы об этом писали вчера). Речь о заявлении UFC по давно интриговавшему всех вопросу – кто же был первым чемпионом этой организации из России? Многие думали, что Олег Тактаров – тем более, он сам об этом часто говорил. Но нет – пресс-служба UFC опубликовала фотогаллерею, посвященную нашим бойцам. И там бывший боец, ныне – актер назван лишь «первым победителем «Гран-при». А вот Нурмагомедов – «первым долгожданным чемпионом из России».

Ждем, правда, заявления Тактарова по этому поводу.

И так, для исторической справки – Хабиб впервые стал чемпионом весной 2018 года, когда по решению судей победил Эла Яквинту.