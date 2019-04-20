Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спали

Все хорошо, только ленты прошлогодние

Самое невероятное и трогательное, что происходило сегодня в ночи, - это то, как ЦСКА праздновал свою победу в Кубке Гагарина. Наконец-то они сделали это! Некоторых может сбить с толку счет в их серии с "Авангардом" - 4-0, мол, армейцам все очень легко досталось. Но это нам с наших диванов кажется, что ЦСКА взял кубок одной левой. На деле - ни-че-го подобного! Вспомните еще их полуфинальную серию со СКА, где все решилось только в седьмом матче!

В итоге знаете что произошло? У этих крутых мужиков почти не осталось сил радоваться. Но главное - у каждого хватило сил поднять над собой огромную махину - Кубок Гагарина. Браво, ЦСКА!

Вот из этого огромного и очень трогательного репортажа вы узнаете, что происходило на льду и в раздевалке после матча. Это же святая святых, туда не каждого допустят. А наш журналист Сергей Подгорнов там побывал и все увидел своими глазами.

Если вдруг вас вырубило вчера пораньше и вы не дотянули до овертайма, в котором определился победитель этого противостояния, то все подробности случившегося вы можете отыскать в специальном репортаже еще одной нашей акулы пера Владислава Домрачева. Из этого текста вы узнаете, что "Авангард" вел 2:0, и, казалось, команда из Омско-Балашихи вот-вот вернет интригу в серии. Но потом все пошло не так с точки зрения болельщиков "ястребов". Что конкретно было не так - вы узнаете из вышеупомянутого материала, ссылку на который мы повторяем во второй раз. Вдруг вы еще туда не перешли. Это было бы ошибкой.

Не обошлось без казусов. Вы будете смеяться, когда узнаете это. Вы даже не представляете, что прицепили к медалям, которые были вручены игрокам ЦСКА за победу в Кубке Гагарина. Ленточки прошлого сезона! Вот как? Да мы и сами не знаем, а когда узнаем - непременно напишем. А пока вы можете увидеть эти ленты сезона-17/18 вот тут. Неувязочка вышла.

Свечников все еще травмирован?

А вот и последние новости случившегося за океаном. "Торонто" играл пятый матч с "Бостоном", победил с разницей в одну шайбу и теперь ведет в серии 3-2. Только посмотрите, как все плотно. Наверняка, парни доиграют до седьмого матча.

Возможно, до седьмого матча доиграется и "Вашингтон", за который выступает наша мощная банда Овечкин, Орлов, Кузнецов. Но им предстоит играть пятый матч только будущей ночью, а пока к нам приходят разные новости, касающиеся этого противостояния. В частности, про Свечникова, который в первой игре серии столкнулся с Овечкиным и до сих пор не придет в себя.

Вдруг вас совсем не интересует хоккей, а лучшей игрой с мячом вы считаете баскетбол - тогда на нашем сайте и для вас есть еще не остывший текст. Наш баскетбольный мегаэксперт Лев Лигай рассказывает, чем завершилась первая неделя плей-офф в Евролиге. Кто горит 0-2, у кого ничья в серии, как у нашего ЦСКА, например. В общем, все-все-все расклады - вот здесь.

Так, а вы вообще слышали, что накануне наш Даниил Медведев одержал первую в карьере победу над лидером рейтинга АТП? А ведь этот лидер - несгибаемый Новак Джокович. Мы посчитали это чудом и, конечно же, рассказали об этом событии подробно.

Это произошло не ночью, но все равно - вдруг вы это пропустили, а такое оставлять без внимания нельзя.