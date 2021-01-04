Ларионов готовит шлепок Канаде, «Челси» ищет замену Лэмпарду, у Левандовски 19 мячей в 13 играх

Главный тренер канадской молодежки Андре Туриньи, говоря о предстоящей встрече с русскими, отметил, что игра команды при Ларионове сильно отличается от той, что была при Валерии Брагине. «Это как день и ночь. Другой стиль, другая философия. Они любят владеть шайбой, часто перестраиваются, хорошо выходят из обороны и убегают в контратаки. У них очень быстрая команда», - подчеркнул канадец.

Сможет сыграть с канадцами другой форвард – Михаил Абрамов, не игравший с командой Германии из-за дисквалификации. Ларионов сообщил, что он вернется в звену к Грицюку и Афанасьеву. Место в воротах снова займет Ярослав Аскаров.

Под вопросом участие в полуфинале нападающего Егора Чинахова, который пропустил из-за повреждения две последние встречи со шведами и немцами. Окончательное решение по нему тренеры примут после утренней раскатки.

«Если нас ставят ниже Канады, то это хорошая мотивация. Мы верим в ребят. Они готовы провести лучший матч в жизни. Игра может повернуться в любую сторону. Мы хотим нанести канадцам первый шлепок, - заявил Профессор. - Трудно узнать что-то новое о команде за три дня до конца турнира. Ребята были расстроены после четвертьфинальной игры, но я им сказал, что это все равно победа. Вы должны отдавать должное сопернику. Но в целом они понимают, что мы можем играть сильнее».

Молодежная сборная России на МЧМ в Эдмонтоне проведет в ночь с 4 на 5 января полуфинал с канадцами. Игра начнется в 2 часа по московскому времени. Накануне главный тренер нашей команды Игорь Ларионов пообщался с журналистами. Он отметил, что на соперника будет оказываться большее давление, чем на россиян, потому что Канада играет дома.

«Челси» проиграл «Ман Сити», Вернер не забивает 12 матчей

В АПЛ продолжил свою черную серию «Челси», проигравший «Ман Сити» - 1:3. Все свои мячи горожане забили уже к 35-й минуте, а могли в первом тайме вполне наколотить 5-6. Синие в последних семи матчах выиграли лишь раз, потерпели четыре поражения (все в АПЛ), если брать все турниры, и опустились на восьмое место в чемпионате Англии. У команды Фрэнка Лэмпарда 26 очков после 17 игр.

Летний джокер команды немец Тимо Вернер свой последний мяч забил 7 ноября. Его безголевая серия достигла отметки 12 матчей, за которые он сподобился на одну результативную передачу.

По сообщению местных СМИ, над главным тренером лондонцев постепенно сгущаются тучи. Руководство «Челси» начало поиск возможных вариантов для замены. Уже начали даже всплывать фамилии вероятных сменщиков. Тухель, Аллегри, Джон Терри… В случае выправления ситуации 42-летний специалист может остаться у руля команды до конца сезона. Однако помимо турнирных неудач существует еще одна проблема, которая может ускорить расставание с тренером. Поговаривают, что у Лэмпарда напряженные отношения с некоторыми игроками.

В другом матче дня «Лестер» на выезде победил «Ньюкасл» - 2:1, набрал 32 очка и преследует дуэт лидеров «Ливерпуль» и «МЮ» (по 33).

«Бавария» разгромила «Майнц», у Левандовски дубль

В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Майнц» - 5:2, уступая после первого тайма два мяча, и продолжает возглавлять турнирную таблицу, на два очка опережая «Лейпциг». Дублем у мюнхенцев отметился Роберт Левандовски. На 76-й минуте поляк реализовал пенальти, а на 83-й забил после передачи Томаса Мюллера.

На счету Левандовски уже 19 мячей в 13 турах чемпионата Германии. У другого суперснайпера Бундеслиги Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» 10 голов в 9 играх. Вчера норвежец промолчал, а его команда победила дома «Вольфсбург» - 2:0 и идет четвертой с отставанием от лидера в 8 очков.

ЦСКА продолжает погоню за «Ак Барсом», пять очков Пулккинена

В регулярном чемпионате КХЛ состоялись первые матчи в новом году. ЦСКА в Москве в овертайме выиграл у «Йокерита» - 5:4. Армейцы на 32-й минуте повели 4:2, однако в третьем периоде преимущества не удержали. Победу им принес гол Андрея Светлакова, оформившего в матче дубль.

Красно-синие продолжают погоню за лидером Восточной конференции «Ак Барсом». Казанская команда возглавляет общую таблицу лиги с 64 очками после 41 матча. У ЦСКА стало 62 очка после 40 игр.

«Локомотив» разгромил в Ярославле «Витязь» - 7:1, забросив пять шайб в заключительном периоде. Героем встречи стал финн Тему Пулккинен, набравший 5 (3+2) очков. Железнодорожники поднялись на третью строчку Запада, на очко опередив московское «Динамо».

Второй матч кряду проиграл «Авангард». На новогодние праздники «ястребы» ушли с поражением по буллитам от «Куньлуня», а в первом поединке 2021-го уступили в Минске «Динамо» в дополнительное время - 4:5. Новичок омского клуба Илья Ковальчук, в дебютной игре с китайцами забросивший первую шайбу за «Авангард», на этот раз результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «минус 1». У хозяев дубль на счету Шэйна Принса, в том числе и победная шайба.

Большунов лидирует на «Тур де Ски»

Александр Большунов пришел первым к финишу в гонке преследования на многодневке «Тур де Ски», сохранив лидерство в общем зачете. Артем Мальцев – второй, Денис Спицов – четвертый. На третьей позиции оказался французский лыжник Морис Манифика. Он, похоже, единственный из участников, кто способен помешать россиянам занять весь пьедестал по итогам «Тура».

Большунов ушел со страта, опережая ближайшего преследователя ровно на минуту, и так прокатил всю дистанцию в гордом одиночестве. Правда, разрыв в итоге от второго места сократился. Мальцев отстал от соотечественника на 53,7 секунды, отыграв шесть с небольшим на 15 километрах. Лучшую скорость показал Спицов, по ходу выигравший у лидера 29 секунд.

В женской гонке преследования на 10 км лучшая из россиянок Юлия Белорукова-Ступак финишировала пятой. Первой стала американка Джессика Диггинс, опередившая свою соотечественницу Рози Бреннен на 5,6 секунды. Замкнула тройку шведка Фрида Карлссон (минус 10,7).