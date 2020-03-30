Хабиб готовится к бою в Дагестане, Тедеско рассказал, кого взял бы в «Спартак»

ОТЕЦ НУРМАГОМЕДОВА: В США БОЯ НЕ БУДЕТ

Вчерашний день был последней возможностью для чемпиона UFC в легком весе Хабиба

Нурмагомедова покинуть Россию до закрытия границ – с понедельника выезд из страны

запрещен. Хабиб, как известно, все последние недели активно готовится к бою с американцем

Тони Фергюсоном. Турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, нельзя провести в США из-за

пандемии коронавируса, но его организаторы пока не говорят об отмене.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что рассматривается несколько вариантов мест для боя.

Вчера же он подтвердил, что проведению поединка ничто не угрожает. «У нас есть 4-5 мест для

боя Хабиба и Фергюсона. И мы завершили сделку», –подчеркнул Уайт.

В свою очередь отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что нет никакой

определенности по поводу места проведения поединка. «Хабиб готовится в Дагестане, от нас

ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждем всех в России, хотелось бы

провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру».

Чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья предполагает, что таковым местом будет

Саудовская Аравия. При этом еще пять дней назад Уайт вел переговоры о проведении закрытого

боя во Флориде.

При сложившейся ситуации, даже учитывая возможные рекордные продажи PPV, встречу, до

которой осталось менее трех недель, похоже, придется отложить еще раз. Или под Хабиба

придется менять закон, чтобы он смог вылететь из России и не пропустить UFC 249

ТЕДЕСКО РАССКАЗАЛ, КОГО ПРИГЛАСИЛ БЫ В «СПАРТАК»

«Спартак» продолжает отвечать на вопросы болельщиков во время карантина. Вчера очередь

дошла до главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Это очень трудный период для всего мира. И только совместными усилиями можно победить

эпидемию, - сказал Тедеско. - Да, обидно было прерывать сезон на такой ноте – когда у

«Спартака» многое получалось. Но жизнь не состоит из одного футбола. Есть вещи поважнее. В

первую очередь – здоровье людей».

Тренер также отметил, что команда провела плодотворные сборы в Абу-Даби, Сочи и Катаре. И

даже сейчас игроки не растеряли форму, так как заложена очень прочная база.

Еще Тедеско рассказал о том, кого пригласил бы в «Спартак».

Тем временем красно-белые призвали болельщиков в рамках борьбы с распространением

коронавируса не покидать дома.

«Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и

берегите себя», - говорится в сообщении пресс-службы московской команды, опубликованном в

Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с понедельника домашний режим

самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

11 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МОУРИНЬЮ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с понедельника начнет проводить прямые

видеотренировки с футболистами команды. Таким образом португальский специалист стремится

сохранить тренировочный процесс во время паузы. Игрокам «Шпор» была выдана программа

индивидуальных тренировок, а также предоставлено соответствующее оборудование:

велотренажеры, ролики и гири.

Сезон в АПЛ официально приостановлен до 30 апреля, но есть серьезные сомнения по поводу

того, что соревнования удастся возобновить. Капитан «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн

полагает, что дата 30 июня должна быть крайним сроком для завершения сезона.

«Я знаю, что в АПЛ сделают все возможное, чтобы завершить сезон, – заявил Кейн в интервью

эксперту телеканала Sky Sports Джейми Реднаппу. – Однако нужна точка невозврата, после

которой станет ясно, что уже нельзя больше ждать. Лично я считаю, что 30 июня - это дедлайн».

Издание Marca выбрало лучших 11 игроков Жозе Моуринью, которых он тренировал за свою

карьеру. Восемь из них в то или иное время выступали в составе «Челси».

В списке - Петр Чех, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикардо Карвалью, Вильям Галлас, Клод

Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Эден Азар, Меуст Озил, Дидье Дрогба и Криштиану Роналду.

Помимо «Тоттенхэма», Моуринью в разное время возглавлял «Порту», «Челси», «Реал», «Интер»

и «Манчестер Юнайтед».

ПЕЛИНО НЕ ХОТЕЛИ ПУСКАТЬ НА РОДИНУ ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ

Канадский тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга сдали положительные тесты на

COVID-19. Российским болельщикам об этом поведал твиттер «Авангарда», в тренерском штабе

которого Пелино работал в сезоне-2018/19.

«У Майкла и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится

дома. Желаем ему и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее», –

говорится в сообщении.

У Пелино возникли проблемы с возвращением на родину после остановки сезона в КХЛ.

Канадские СМИ еще десять дней назад сообщали о том, что хоккейного тренера долго

продержали на таможне в аэропорту Нью-Йорка и не хотели регистрировать на рейс до Торонто.

Подозрение у сотрудников таможни вызвал тот факт, что Пелино недавно был в Финляндии, где

«Локомотив» играл серию с «Йокеритом».

До Торонто Майкл все же добрался и отправился на самоизоляцию. В воскресенье у него и его

супруги обнаружили COVID-19, но тренер сообщил, что чувствует себя нормально.

Пелино даже можно назвать уже без пяти минут бывшим тренером железнодорожников. На его

место клуб рассматривает несколько сильных кандидатов, одним из них является наставник

«Барыса» Андрей Скабелка.

«Локомотив» не намерен вводить дополнительные меры в отношении игроков, после того как

тест главного тренера дал положительный результат.

С 13 марта команда была распущена, у ярославцев сейчас нет ни тренировочного процесса, ни

игр. Централизованно на вирус никого проверять не будут.

В ТОП-10 САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЯТЬ ХОККЕИСТОВ ИЗ РОССИИ

Один из подопечных Пелино – нападающий «Локо» Григорий Денисенко вошел в топ-10 самых

перспективных молодых игроков в мировом хоккее. Рейтинг опубликовал журнал The Hockey

News. Всего в списке ровно половина - представители России. Это вратарь «Рейнджерс» Игорь

Шестеркин (3 место), форвард ЦСКА Кирилл Капризов (4), Денисенко (8), нападающий СКА

Василий Подколзин (9) и защитник московских армейцев Александр Романов (10). Лидирует в

рейтинге Боуэн Байрэм, защитник «Колорадо» 2001 года рождения.