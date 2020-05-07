Трусова сбежала к Плющенко, Дюков не согласен с клубами, Мамаев и Кокорин перевели деньги

ФИГУРИСТКА ТРУСОВА УШЛА ОТ ТУТБЕРИДЗЕ

В знаменитой группе Этери Тутберидзе новая потеря. Тренера, сформировавшего современное лицо женского фигурного катания, покидает одна из самых талантливых воспитанниц - 15-летняя Александра Трусова. Таким образом распадается знаменитое трио супердебютанток взрослого сезона-2019/20 Трусова - Анна Щербакова - Алена Косторная (ТЩК). Теперь лидера жеского катания по четверным прыжкам будет тренировать двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И параллели с Евгенией Медведевой, два года назад уехавшей от Тутберидзе в Канаду к Брайану Орсеру, неуместны. По мнению многих экспертов, основной причиной сенсационного «трансфера» стали финансы: Трусовой и ее родителям в академии Плющенко предложили более выгодные условия. Кстати, по тому же направлению следует и тренер Сергей Розанов. Сама Тутберидзе в инстаграме дала такой комментарий случившемуся: «Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие». Подавляющее большинство болельщиков приняли сторону теперь уже бывшей наставницы Трусовой и выразили сомнения в перспективах сотрудничества двукратной чемпионки мира среди юниоров с Плющенко. Вскоре выяснилось, что от Тутберидзе к Плющенко уходит и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина. Финальным (на данный момент) аккордом этой истории стало то, что Тутберидзе отписалась от Трусовой в инстаграме. Ну а рассудит всех, как обычно, спорт.

У ПРЕЗИДЕНТА РФС И КЛУБОВ РПЛ РАЗНОЕ ВИДЕНИЕ КОНЦОВКИ СЕЗОНА-2019/20

Если в Германии Ангела Меркель дала зеленый свет возобновлению футбольного сезона в мае, то в России этот вопрос до сих пор не решен. Вчера ряд СМИ распространили сообщения о том, что большинство клубов намерены поставить в чемпионате-2019/20 досрочную точку, объявить «Зенит» чемпионом, расширить премьер-лигу до 18 команд и распределить путевки в еврокубки по итогам состоявшихся 22 туров. Однако, как стало известно «Советскому спорту», президент РФС Александр Дюков по-прежнему считает необходимым доиграть сезон. В настоящий момент он проводит консультации с властями страны, от которых и зависит вердикт исполкома РФС 15 мая. Если сверху дадут добро на проведение футбольных соревнований летом (разумеется, без зрителей), то рестарт РПЛ-2019/20, как и планировалось, назначат на 21 или 28 июня. Позиция клубов в данном случае не имеет принципиального значения. Глава премьер-лиги Сергей Прядкин солидарен с Дюковым. А вот где футбол точно не вернется в нынешнем сезоне, так это в ФНЛ и ПФЛ.

МАМАЕВ ЗАПЛАТИЛ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ, КОКОРИН ПОМОГ БОЛЬНОЙ ДЕВОЧКЕ

Принадлежащий «Зениту» форвард «Сочи» Александр Кокорин, как и обещал, перевел миллион рублей в фонд помощи Арнеллы Персаевой - девочке из Северной Осетии, которой требуется срочная дорогостоящая операция. Напомним, еще 5 мая Кокорин через свой инстаграм обратился ко всем футболистам РПЛ принять участие в этом «благотворительном челлендже» и перевести на лечение Арнеллы хотя бы по 300 тысяч рублей. Если такую сумму выделят 300 человек, то денег на операцию хватит - и девочка будет спасена. Тем временем приятель Кокорина полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заплатил 321 тысячу рублей телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой за порчу ее автомобиля во время драки в Москве в октябре 2018 года. Тогда, напомним, Мамаев и Кокорин устроили потасовку с водителем Ушаковой на стоянке у гостиницы «Пекин», после чего нанесли побои чиновнику Минпромторга в кафе на Большой Никитской. Эти «шалости» обошлись футболистам в почти год колонии. Теперь же они получили иск от Ушаковой. Чтобы не доводить дело до очередного суда, Мамаев решил заплатить телеведущей за двоих.

СМОЛОВ СДАЛ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов посетил офис испанского клуба и прошел тестирование на COVID-19. По словам нападающего, в России ему было проще тренироваться, чем в Испании, которую он покинул во время пандемии. Пока россиянин не может возобновить тренировки с «Сельтой», так как обязан сесть на 14-дневный карантин после возвращения из-за границы. Ранее Смолов выразил надежду продолжить выступления за команду из Виго в следующем сезоне. Напомним, до конца нынешнего чемпионата Испании, судьба которого по-прежнему не ясна, «Сельта» арендует Смолова у московского «Локомотива», где, по данным рядам СМИ уже приняли решение о замене Юрия Семина на серба Марко Николича на посту главного тренера.

«ЛУЖНИКИ» ПОПАЛИ В ТОП-40 ЛУЧШИХ СТАДИОНОВ МИРА

Испанское издание Marca запустило очередное голосование. На этот раз футбольным болельщикам предложено выбрать лучшую арену мира. Среди 40 номинантов Россию в единственном числе представляют «Лужники». Промежуточное лидерство в опросе захватил Международный стадион Каира. Напомним, ранее на сайте Marca прошли выборы лучшей футбольной эмблемы. Логотип московского ЦСКА занял высокое 9-е место. А победу одержал египетский «Аль-Ахли», эмблему которого поддержало более 3 миллионов человек.

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР «СИБИРИ» ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

Трагическая новость пришла из Подмосковья. 52-летний миллиардер (86-е место в российском рейтинге Forbes) Дмитрий Босов застрелился из наградного пистолета в своем особняке. Основатель группы «Аллтек» и владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» содержал Ночную хоккейную лигу и спонсировал клуб КХЛ «Сибирь». С 2008 года Босов возглавлял попечительский совет хоккейной команды из Новосибирска.