В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЧМ-2018

Главное событие дня в России – очередная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Свой вопрос удалось задать и главному редактору «Советского спорта» Николаю Яременко. Естественно, спрашивали о ЧМ – Владимир Владимирович пообещал, что все будет хорошо, и даже в Саранске все пройдет на хорошем уровне.

Владимир Путин: Уверен, что к ЧМ в России все будет сделано в срок и качественно

Проблем, правда, перед ЧМ хватает. Об этом и написал обозреватель нашего издания Алексей Андронов, напомнив, что за нас их решать никто не собирается. Пора бы уже этим заняться.

Полгода до ЧМ-2018. Какие проблемы надо решить? За нас это никто не сделает

К проблемам можно отнести и покупку билетов на матчи чемпионата мира. Вот только государства эти проблемы не касаются – это исключительно головная боль болельщиков. Если не хотите пропустить игры, нужно еще и паспорт болельщика оформить. На всякий случай отвечаем на главные вопросы о том называемом Fan ID.

Как я пытался купить билеты на ЧМ-2018, но, увы…

Есть у нас и приятные новости о чемпионате мира – в Москве открылся первый официальный магазин ЧМ-2018. Цены на некоторые сувениры, правда, кусаются, но каждый может найти в магазине что-то по вкусу и карману – есть товары даже по 20 рублей.

«Мячом за такую цену играть – преступление». В Москве открылся магазин ЧМ-2018

В магазине, кстати, мы встретили главного тренера «Урала» Александра Тарханова – поговорили с известным тренером о чемпионате мира и шансах сборной России на успех.

Александр Тарханов: Василия Березуцкого бы вернуть – сборной России нужен дядька

РФПЛ

Но даже пресс-конференцию президента для футбольного мира затмил владелец «Спартака» Леонид Федун, который выступил с программой реформирования российского футбола из четырех пунктов. Кто-то сразу назвал это возможным прорывом, а кто-то – бредом сумасшедшего.

Леонид Федун пообещал революцию. Будет ли от нее польза? (спойлер: не будет)

На всякий случай мы решили вспомнить, кто, как и когда реформировал российский футбол. Попыток было много. Некоторые даже имели успех. Посмотрим, что получится у Леонида Арнольдовича.

Кто, как, когда и зачем реформировал российский футбол до Федуна?

Мы же пока вынуждены жить с тем чемпионатом, который у нас есть. И не сказать, что нас это как-то напрягает. Наоборот – с удовольствием подводим итоги осенней его части – выбираем пять лучших футболистов первых 20-ти туров первенства.

«Спартак» еще спал, а Промес уже забивал! Пять лучших игроков чемпионата России

Мы не забываем и про мнение наших читателей. В голосовании за звание лучшего игрока года в России победил полузащитник «Спартака» голландец Квинси Промес – о нем и статья.

Промесси. Квинси Промес – лучший футболист России по версии «Советского спорта»

Наши в Европе

Неожиданные новости приходят из Санкт-Петербурга. Оказывается, питерский «Зенит» обратился в Интерпол с просьбой помочь клубу в поисках фанатов, устроивших беспорядки во время матча последнего тура Лиги Европы, который питерцы проводили в Испании против команды «Реал Сосьедад».

«Зенит» обратился в Интерпол с просьбой помочь в поиске болельщиков-нарушителей

Есть интересная история и о фанатах «Спартака». Речь о путешествии болельщиков на памятный матч красно-белых в Ливерпуле. Помимо своего матча фанаты народной команды решили побывать и на игре ЦСКА с «МЮ», которая проходила за день до этого. Отдавать купленные на центральную трибуну билеты им отказались, несмотря на членство в фан-клубе «Манчестер Юнайтед». Выручил игрок ЦСКА Аарон Оланаре, у агента которого оказался свободный билет.

Сказ о том, как армейцы спартаковцу помогли

Тот матч вспомнил и бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко, с которым мы пообщались и о Лиге чемпионов, и о составе «Спартака» и даже немного о чемпионате мира по футболу.

Дмитрий Ананко: Разгром был полезен «Спартаку», спустил с небес на землю

Еще один экс-тренер красно-белых, Валерий Карпин, сейчас активно ищет новое место работы. Накануне он отправился в Казахстан – на переговоры с «Иртышом». А мы пытаемся понять, может ли он возглавить «Ростов», оставшийся без главного.

Карпин, Слуцкий, Кононов? Кто заменит Кучука в «Ростове»?

Зато за Дмитрия Торбинского можно порадоваться. Футболист, который едва не завершил карьеру, проведя полгода без клуба, наконец-то нашел себе новое место работы. Бронзовый призер и один из главных героев памятного матча с Голландией нашел себе новое пристанище… на Кипре – в клубе со скромным названием «Пафос».

Торбинский перебрался в чемпионат Кипра (фото)