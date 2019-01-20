Азбука Андронова. «Л» – Легионеры: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 20 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

В принципе, для 11-й буквы азбуки годились два слова – и оба на одну и ту же тему. Легионеры. Лимит. Выбор пал на первое – потому что тема «иностранцев в российском футболе» гораздо более объемна, нежели частный и узкий вопрос лимита. Который, по-моему, уже настолько опостылел, что никак не тянет на центральную роль в информационно-аналитическом поле.

Наверное, в мире не найдется ни одного национального чемпионата, который бы обходился без легионеров вообще. И всегда и везде существуют всякие хит-парады, выбор лучших. Для России это тоже актуально, но наверное, в большей степени к прошедшим годам. Вагнер Лав, Даниэль Карвальо, Ивица Олич, Анатолий Тимощук, Мартин Шкртел, Неманья Видич, Джейкоб Лекхето, Джеймс Обиора, Веллитон, Николас Ломбертс, Гекдениз Карадениз – все они оставили большой след в российском клубном футболе.

Отдельного упоминания достойны Халк и Аксель Витсель – они появились в «Зените» чуть позже, уже были сформировавшимися игроками, за них были выплачены очень большие трансферные суммы. Сейчас появления игроков такого калибра в России ждать не приходится, как и аналогичных по затратам переходов. Но это не значит, что интересных футболистов из-за рубежа стало меньше. Просто теперь преобладает другой подход. Разумный, а не «мы из России, и у нас нет мелких денег».

Возьмем для примера «Краснодар». Из всех команд РПЛ он, наверное, ведет самую любопытную трансферную политику. При этом, даже покупая уже состоявшихся футболистов (Гранквист, Каборе, Классон, оба Вандерсона, Куэва, теперь Олссон) «быки» совсем не готовы переплачивать. Случаются у них и любопытные находки – Перейра, например был настолько мало кому известен, что до сих пор не приглашается в сборную Уругвая. Не слишком раскрученной фигурой был и Жоаозиньо.

Относительно новый тренд в нашем клубном футболе – приглашение очень известных игроков или в статусе свободного агента, или поймав удачный момент для трансфера. Так бывало и раньше – достаточно вспомнить «локомотивского» бразильца Лиму. Или Саво Милошевича, роль которого в первом чемпионстве «Рубина» отдельно подчеркивал Курбан Бердыев. Но именно сейчас подобные истории встают на конвейер – в том же «Локомотиве» Эдер, Крыховяк, Фарфан и Хеведес, в «Зените» – Маркизио и Иванович, в ЦСКА – Эрнандес.

Параллельно перестраивается и стандартная работа селекционных отделов. Невозможно найти ничего плохого в том, что наши клубы стали открывать для себя, например, исландцев. Что более внимательно стал отслеживаться балканский рынок – ЦСКА нашел там Бистровича и Бийола, Вдумчивость в этой работе весьма полезна, как и умение жить по средствам.

Вряд ли сегодня можно однозначно назвать лучшего легионера текущего чемпионата. В последние годы им был Квинси Промес, но, кстати, весна-2018 удалась ему не очень хорошо. Сейчас столь выраженного лидера просто не наблюдается, ни в одном из топ-клубов.

Впрочем, тут еще виноват паспорт Ари. Теперь легионером он не считается, уже сыграл за сборную, но осень в его исполнении была действительно огненной. Настолько, что приглашение его Черчесовым вызвало лишь отдельные негативные выпады. И, наверное, если не заниматься буквоедством, то лучшим следует признать именно его.

Одна из важнейших проекций приглашения легионеров (при том, что это не является их прямой функцией) – обогащение домашней системы футбольных ценностей, и взаимопроникновение школ. Особенно это было заметно в Европе после открытия границ и снятия лимита в формате «не более трех». Об этом много рассуждали в Италии и Англии, где данному вопросу всегда придавали большое внимание.

Никто сейчас не знает, какой лимит на легионеров ожидает РПЛ. Споры по этому вопросу ведутся не первый десяток лет, да и формула «10+15» обсуждается очень давно. Мне кажется, любое ограничение будет только вредить. В ближайшие годы перед российским футболом будет стоять задача воспитания серьезного кадрового подкрепления. И уже на самых разных примерах (ярче всего – в «Краснодаре», где растут Игнатьев и Сулейманов) мы видим (и по ходу нынешнего сезона тоже), что молодежь все равно пробивает себе путь в состав. А вот как раз от чего стоит избавляться – от уже не очень молодых «паспортистов». Перспектива все равно не за ними.

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