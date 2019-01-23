Азбука Андронова. «Н» - Натурализация: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 23 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Еще не так давно для российского футбола это понятие не было злободневным, как тема для обсуждения - уж точно. Юрана, Цымбаларя, Никифорова, Онопко, Пятницкого, Мухамадиева - никто не воспринимал, как натурализованных игроков. История с российским паспортом для камерунца Жерри-Кристиана Тчуйсе была более забавна, чем серьезна - и потому прошла как анекдот.

Все изменилось буквально за пару-тройку лет. Российский паспорт выправил себе бразильский вратарь «Локомотива» Гилерме. Делал он это больше для клубной карьеры, но доигрался и до сборной. Этим же путем прошел форвард «Краснодара» Ари, причем в его случае казалось, что сборная уже не будет реальностью. Стала. Защитника ЦСКА Марио Фернандеса изначально рассматривали именно как кандидата в национальную команду. И уж точно «под нее» восстанавливали документы Константину Раушу и Роману Нойштедтеру (хотя последний родился в Днепропетровске, где в то время играл его отец).

Итого - сразу 5 натурализованных футболистов в сборной. Нравится это далеко не всем, и, прежде всего, многим игрокам настоящего или недавнего прошлого. Роман Павлюченко и Дмитрий Комбаров свое недовольство высказывали, не таясь. А особо ревнивые ценители «настоящести» или «национальной идентичности» даже приводили в пример футзал, где практически весь основной состав сборной России был бразильского происхождения.

На мой взгляд, доводить ситуацию до гротеска не стоит. Футзальный пример действительно был не очень приятен, но все же мы пока не видим именно «составления сборной из иностранцев». Каждый из них «подворачивался» в удобный момент. И, поскольку далеко не все замешано на месте в команде (Гилерме, например, отлично говорит по-русски, а Ари женат на россиянке) то и параллели тут довольно бессмысленны.

Понятное дело, что противники натурализации всегда найдут себе аргументы, чтобы высказаться против. Ни в коей мере не стремлюсь их в чем-то разубедить - это бесполезно. Но, скажем так, за рамки разумного (на мой взгляд) эта история в российском футболе еще не зашла. И находится совершенно в мировом тренде.

Наверняка в Хорватии тоже были люди, недовольные тем, что за их сборную играет Эдуарду да Силва. А в Польше протестовали против Эмануэля Олисадебе. А уж как жарко дискутировали соседи-украинцы? За их сборную играл серб Марко Девич, а так же бразильцы Эдмар и Марлос (последний выступает до сих пор). Случай Эдмара полностью повторяет историю Ари - но ревнивые зрители не принимали его брак во внимание. Так будет везде и всегда, даже в Армении были недовольны появлением в команде вратаря Эделя Апула Бете и форварда Маркоса Пиццелли. И к этому сами «натурализанты» должны быть готовы.

Лично у меня «наши немцы» вызывают даже несколько больше вопросов, чем «наши бразильцы». Ари, Гилерме и Фернандес долго играют в чемпионате России. Рауш и Нойштедтер попали в нее несколько иным путем. Перспектива стать игроком сборной для них была первостепенна. В случае с Нойштедтером этого даже особо не скрывали. А Раушу гражданство позволило переместиться в премьер-лигу, не попадать под лимит, и быть в ней более ценным кадром. Но изначально футбольных заслуг перед Россией (в каком бы то ни было виде) у них не было. Нужны ли они были сборной? Каждый может ответить сам.

Однако и этот процесс совсем не нов. Юра Мовсисян и Невен Суботич футбольное образование получали в США, там же начинали свои карьеры, а играли за сборные Армении и Сербии.

Едва ли сегодня можно найти на планете сборную без единого «натурализованного» игрока. Таково устройство современного мира, идти ему наперекор - и вряд ли получится, и не имеет особого смысла.

Но задуматься об этом процессе, сделать для себя определенные выводы, воспринять его как вызов себе - это, мне кажется, дело наших игроков. Бессмысленно возмущаться этим в интервью. Нужно играть так, чтобы на твоей позиции не появлялся бразилец. И чем быстрее российские игроки отвыкнут от купания в миллионах, и снобского взгляда на футбольную жизнь - тем меньше будет желающих считать «настоящих» и «ненастоящих» в сборной.

А к пятерке перечисленных - какие могут быть вопросы? Играют, как умеют, и, мне кажется, уж в случае Фернандеса и Гилерме вопросов футбольной направленности (или, если угодно, определения ценности) быть не может вообще.