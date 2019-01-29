«Спартак» может потерять нападающего, а «Зенит» купил скандального украинца

Футбол 29 января 2019 09:33 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

В рамках товарищеского турнира «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 5:0. У победителей встречи дубль в течение двух минут оформил Денис Терентьев (86-я и 88-я минуты), а также по разу отличились Далер Кузяев (40), Артем Дзюба (53) и Олег Шатов (60).

«Арсенал» вернулся в Турцию на второй тренировочный сбор, сообщает пресс-служба тульской команды. Второй этап подготовки к возобновлению сезона продлится до 9 февраля, на нем «Арсенал» проведет три контрольные встречи.

Стали известны соперники «Спартака» по товарищеским матчам на третьем подготовительном сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля. 5 февраля красно-белые встретятся со словенским «Марибором», 9-го сыграют со словацким «Слованом». В заключительный день сбора у команды запланирован матч еще с одним представителем Словении – клубом «Мура».

«Крылья Советов» определились с соперниками на втором сборе. На втором сборе, который пройдет в турецком Белеке, у команды запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля самарская команда сыграет с болгарским «Ботевом». Вторым соперником «Крыльев Советов» будет сербский «Партизан». Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля самарцы завершат сбор поединками с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром».

Теперь о трансферах. Пришла официальная информация от «Зенита». Центральный защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Питере. 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. В новом для себя клубе Ярослав будет выступать под номером 44. Мы собрали все, что нужно знать о новичке сине-бело-голубых.

Зато с объявлением по трансферу Леандро Паредеса из «Зенита» затягивают. Дело не в российском клубе – французы решили пересмотреть условия выплат агентам игрока, когда на сайте уже была готова новость о подписании контракта с футболистом. Мы не сомневаемся, что игрок в итоге окажется в Париже. Вместо сомнений мы прикидываем, что станет с «Зенитом» без этого футболиста.

Сине-бело-голубые активно подыскивают замену отъезжающему игроку. Вы удивитесь, но клуб опять рыскает по просторам Аргентины. На этот раз за новыми кадрами обратились в «Боку Хуниорс».

Irrompe lo #Zenit sul centrocampista William #Barrios. Offerti 13 milioni più bonus al #BocaJuniors, mentre la #Roma propone solo un prestito. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2019

Очень активен на российском рынке турецкий «Галатасарай», который так и хочет потратить деньги в нашей стране. Сначала турки проявляют интерес к форварду «Спартака» Зе Луишу и за день даже успевают поторговаться с 7,5 млн евро до 10. Игрок вроде готов к переезду – там зарплата будет заметно выше.

Потом появляется информация, что «Галатасарай» заинтересован еще и в Мануэле Фернандеше из «Локомотива». Есть вариант с переходом сейчас, но скорее всего это может произойти летом, по истечении срока контракта португальца.

Не утихают слуха насчет форварда «Рубина» Сердара Азмуна, ставшего одной из главных звезд проходящего сейчас в ОАЭ Кубка Азии. То его сватают в «Андерлехт», то отправляют в «Байер», «Вулверхэмптон» или даже «Брюгге».

Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне, сообщает пресс-служба тульской команды. 30-летний футболист подписал контракт с российским клубом, рассчитанный на 1,5 года. Коне ранее защищал цвета «Генгама», «Лиона» и «Малаги», а последний год провел в турецком «Анкарагюджю». В 2007 году дебютировал в национальной сборной Буркина-Фасо и провел за нее более 80 матчей.

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Матиаса Норманна. О деталях контракта с 22-летним норвежским футболистом не сообщается. Ранее в СМИ сообщали, что полузащитник перейдет в «Ростов» за 1,73 млн евро.

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Фотографии с подписания контракта! pic.twitter.com/STX5iVi1Bb — Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2019

Есть в «Ростове» и потеря. Не великая. Защитник клуба Матия Бобен на правах аренды перешел в «Ливорно». 24-летний словак будет выступать за команду из второго по силе дивизиона Италии до конца текущего сезона. Соглашение между клубами подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.

Федор Смолов… пока никуда не переходит. Он дал большое интервью Ксения Собчак – бывшему кандидату в президенты России. Мы собрали для вас самое интересное из разговора.