Турнир UFC 249 отменен, Семин за игроков, Вяльбе против Губерниева

Ночью пришли «долгожданные» новости из-за океана. То, чего все так долго ждали, наконец-то свершилось - UFC 249, запланированный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. Президент UFC Дана Уайт рассказал, что все попытки провести турнир, оказались неудачными.
«Мы были готовы провести турнир, но получили звонок сверху. Нам посоветовали остановиться», – сказал Уайт.
Не останавливался Дана до последнего. Чего он только не предлагал, каких фантастических вариантов с местом проведения не выдумывал. И с частным островом, и с индейской резервацией, и павильоном для съемки фильмов.
Изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова в последний момент заменил Джастин Гэтжи. Но и этому поединку не суждено было пройти в апреле.
Возможно, впрочем, что Уайт знал обо всем с самого начала и просто подогревал интерес к себе и своему занятию. Что ж, если и так, ему надо отдать должное. Пиар получился знатным. Об UFC 249 узнали, наверное, даже те, кто никогда боями не интересовался.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в четверг разразился авторской колонкой в СМИ в поддержку футболистов, на которых обрушился сегодня весь белый свет. И тем самым, похоже, перешел в решительное наступление на руководство своего клуба. Игроки команды, как известно, отказываются идти на сокращение своих зарплат на период пандемии, несмотря на уговоры генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
В частности, Семин призвал не обижать игроков и задался вопросом, почему никто не говорит «о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность». Также он посетовал, что многие футболисты из бедных семей и деньги очень нужны их родственникам.
Не ввязываясь в полемику с уважаемым специалистом, мы всего лишь пробежались по зарплатам основных игроков «Локо» в год. Данные неофициальные, но близкие к правде. И это без учета бонусов. Выводы делайте сами.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о сокращении зарплат в столичном клубе. Он подчеркнул, что футболисты быстро пошли навстречу руководству, поэтому никаких проблем не возникло.
«В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50 процентов, апрель – на 60. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70 процентов, а как возобновятся официальные матчи – 100 процентов».
Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин удивился масштабам урезания зарплат в российском футболе в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.
«Сейчас всем урезают на 40-60 процентов», – сказал Кержаков.
«Да ладно! – поразился Панарин. – Если у нас столько урежут, следующий сезон пропущу. Нечего будет в Америке делать».
Панарин также рассказал о прохождении карантина в США. «Сейчас нахожусь в доме у Сергея Бобровского в Майами. В принципе мог бы улететь в Россию. Запрета как такого нет. Просто каждые неделю-две нас собирают, говорят, что рестарт сезона опять отложен. Назначают новый дедлайн, до которого можно делать что хочешь. Если так пойдет, скоро вернусь».
Другая наша заокеанская звезда форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему не вернулся на родину во время паузы в НХЛ.
«У меня семья, не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами. Поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. Рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть, где побегать и погулять.
В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», – сказал Малкин в прямом эфире Instagram-аккаунта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Нападающий сборной России Антон Слепышев подтвердил интерес со стороны клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», но заявил, что решил остаться в московском ЦСКА.
«В сети много новостей о новом предложении от «Эдмонтона»? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.
На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или действительно хорош».
«Эдмонтон» выбрал Слепышева на драфте 2013 года под 88-м номером. Он защищал цвета команды с 2015 по 2018 год, отыграв 102 матча.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта.
Согласно источнику, спортсмен делал этот несколько раз. Впервые это случилось именно в Южной Корее. Отмечается, что Полторанину также инкриминируют употребление гормона роста.
Напомним, скандал разгорелся во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, когда россиянин вместе с другими лыжниками был задержан во время антидопингового рейда.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не хотела бы видеть Дмитрия Губерниева в качестве комментатора лыжных гонок.
«Да, я ограждала и буду ограждать его от вмешательство в команду. Пока буду стоять на своем. В свое время Дмитрий был прекрасным комментатором. Мы отлично это помним. Но сейчас у него, мне кажется, очень большое самомнение. Он считает, что может зайти к любому спортсмену в номер, задавать какие-то вопросы.
Вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ будут об этом писать».