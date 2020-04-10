Турнир UFC 249 отменен, Семин за игроков, Вяльбе против Губерниева

НАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ

Ночью пришли «долгожданные» новости из-за океана. То, чего все так долго ждали, наконец-то свершилось - UFC 249, запланированный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. Президент UFC Дана Уайт рассказал, что все попытки провести турнир, оказались неудачными.

«Мы были готовы провести турнир, но получили звонок сверху. Нам посоветовали остановиться», – сказал Уайт.

Не останавливался Дана до последнего. Чего он только не предлагал, каких фантастических вариантов с местом проведения не выдумывал. И с частным островом, и с индейской резервацией, и павильоном для съемки фильмов.

Изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова в последний момент заменил Джастин Гэтжи. Но и этому поединку не суждено было пройти в апреле.

Возможно, впрочем, что Уайт знал обо всем с самого начала и просто подогревал интерес к себе и своему занятию. Что ж, если и так, ему надо отдать должное. Пиар получился знатным. Об UFC 249 узнали, наверное, даже те, кто никогда боями не интересовался.

СЕМИН ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ФУТБОЛИСТОВ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в четверг разразился авторской колонкой в СМИ в поддержку футболистов, на которых обрушился сегодня весь белый свет. И тем самым, похоже, перешел в решительное наступление на руководство своего клуба. Игроки команды, как известно, отказываются идти на сокращение своих зарплат на период пандемии, несмотря на уговоры генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

В частности, Семин призвал не обижать игроков и задался вопросом, почему никто не говорит «о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность». Также он посетовал, что многие футболисты из бедных семей и деньги очень нужны их родственникам.

Не ввязываясь в полемику с уважаемым специалистом, мы всего лишь пробежались по зарплатам основных игроков «Локо» в год. Данные неофициальные, но близкие к правде. И это без учета бонусов. Выводы делайте сами.

БАБАЕВ РАССКАЗАЛ О СОКРАЩЕНИЯХ В ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о сокращении зарплат в столичном клубе. Он подчеркнул, что футболисты быстро пошли навстречу руководству, поэтому никаких проблем не возникло.

«В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50 процентов, апрель – на 60. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70 процентов, а как возобновятся официальные матчи – 100 процентов».

ПАНАРИН УДИВЛЕН, НАСКОЛЬКО УРЕЗАЮТ ЗАРПЛАТЫ В РПЛ

Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин удивился масштабам урезания зарплат в российском футболе в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

«Сейчас всем урезают на 40-60 процентов», – сказал Кержаков.

«Да ладно! – поразился Панарин. – Если у нас столько урежут, следующий сезон пропущу. Нечего будет в Америке делать».

Панарин также рассказал о прохождении карантина в США. «Сейчас нахожусь в доме у Сергея Бобровского в Майами. В принципе мог бы улететь в Россию. Запрета как такого нет. Просто каждые неделю-две нас собирают, говорят, что рестарт сезона опять отложен. Назначают новый дедлайн, до которого можно делать что хочешь. Если так пойдет, скоро вернусь».

МАЛКИН: В НЬЮ-ЙОРКЕ РЕАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Другая наша заокеанская звезда форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, почему не вернулся на родину во время паузы в НХЛ.

«У меня семья, не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами. Поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. Рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть, где побегать и погулять.

В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их знаменитый центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», – сказал Малкин в прямом эфире Instagram-аккаунта генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

СЛЕПЫШЕВ ПРЕДПОЧЕЛ «ЭДМОНТОНУ» ЦСКА

Нападающий сборной России Антон Слепышев подтвердил интерес со стороны клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», но заявил, что решил остаться в московском ЦСКА.

«В сети много новостей о новом предложении от «Эдмонтона»? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Я хочу проверить себя и свои силы. Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона или действительно хорош».

«Эдмонтон» выбрал Слепышева на драфте 2013 года под 88-м номером. Он защищал цвета команды с 2015 по 2018 год, отыграв 102 матча.

ПОЛТОРАНИН ИСПОЛЬЗОВАЛ КРОВЯНОЙ ДОПИНГ

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта.

Согласно источнику, спортсмен делал этот несколько раз. Впервые это случилось именно в Южной Корее. Отмечается, что Полторанину также инкриминируют употребление гормона роста.

Напомним, скандал разгорелся во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, когда россиянин вместе с другими лыжниками был задержан во время антидопингового рейда.

ВЯЛЬБЕ НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ГУБЕРНИЕВ КОММЕНТИРОВАЛ ЛЫЖИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не хотела бы видеть Дмитрия Губерниева в качестве комментатора лыжных гонок.

«Да, я ограждала и буду ограждать его от вмешательство в команду. Пока буду стоять на своем. В свое время Дмитрий был прекрасным комментатором. Мы отлично это помним. Но сейчас у него, мне кажется, очень большое самомнение. Он считает, что может зайти к любому спортсмену в номер, задавать какие-то вопросы.

Вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ будут об этом писать».