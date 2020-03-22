Экс-президент «Реала» умер от вируса, Дибала и Мальдини заразились, ЧМ по хоккею отменен

МАДРИД СКОРБИТ ОБ УТРАТЕ

Вчера в возрасте 76 лет скончался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Он был госпитализирован во вторник с коронавирусом в тяжелом состоянии. Несколько дней назад сын Санса бывший футболист Фернандо сообщил, что у отца возникла почечная недостаточность в связи с инфекцией. Мадрид скорбит об утрате.

Лоренсо Санс занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 годы. За это время Королевский клуб дважды выиграл Лигу чемпионов. Главный клубный трофей Старого Света «сливочные» заполучили спустя 32 года.

А вот финансовые проблемы клуба при Сансе лишь усугубились. «Реал» находился на грани банкротства, и в 2000-м Лоренсо проиграл президентские выборы Флорентино Пересу.

С 2006 по 2010 годы бизнесмен владел «Малагой».

СЕРИЯ А МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ В ИЮНЕ

В Италии у нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы и его девушки нашли коронавирус. Аргентинец уже третий заразившийся игрок туринского клуба. На своей странице в инстаграм Дибала написал: «Я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях».

Ранее вирус выявили у футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

Кроме того, сдали положительный тест на коронавирус 51-летний технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль. Экс-капитан клуба контактировал с человеком, который заразился вирусом. Через некоторое время у Паоло стали проявляться симптомы заболевания. Вчера у него взяли мазок, и пришел положительный результат.

За сутки в Италии число жертв коронавируса выросло почти на 800. На этом фоне газета La Repubblica сообщила, что руководство серии А уже не надеется возобновить сезон 2 мая. Источник утверждает, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с рестартом чемпионата в начале июня и завершением 30 июля. Новая встреча руководителей Лиги серии А и Итальянской федерации футбола запланирована на вторник.

Британская The Telegraph сообщает, что АПЛ рассматривает возможность возобновить чемпионат 1 июня. Играть в Англии собираются при пустых трибунах, а оставшиеся 9 туров провести за шесть недель.

СЕМИНУ СНОВА НАШЛИ ЗАМЕНУ

Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич.

Глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков уже заявил, что не знает, о ком речь. Нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, похоже, уже привык к такой информации. Слухи о его отставке появляются с завидной постоянностью.

Официальный твиттер ЦСКА опубликовал советы о том, как сохранить здоровье и позитивный настрой в условиях распространения коронавируса. Один из них – «Откажитесь от рукопожатий». Фоном послужила фотография Виктора Гончаренко, сделанная после матча на Кубок России «Спартак» – ЦСКА (3:2). После финального свистка Гончаренко уклонился от своего коллеги Доменико Тедеско, который пытался пожать ему руку.

ЧЕМПИОНАТЫ КХЛ, ВХЛ И МХЛ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОИГРАНЫ

В субботу спортивный мир лишился еще одного крупного турнира. Международная федерация хоккея официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Президент организации Рене Фазель сообщил, что ситуация с проведением следующих турниров прояснится на следующем конгрессе ИИХФ - либо в конце мая, либо в середине июня.

Одним из вариантов рассматривается возможность сдвига всех предстоящих ЧМ. В таком случае через год турнир примет Швейцария, а Россия станет хозяйкой мирового первенства в 2024-м.

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что отмена ЧМ-2020 не является поводом для того, чтобы откладывать дела. «Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда будет получено разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус».

ВОЛОСОЖАР И ТРАНЬКОВ СРОЧНО УЛЕТАЮТ ИЗ США

Из-за океана хоккейные вести пришли также неутешительные. «Оттава» объявила, что уже у второго игрока команды был обнаружен COVID-19. Имена заразившихся хоккеистов не сообщаются. Известно лишь, что они приняли участие в выездном турне «Сенаторов» по Калифорнии. Еще до того, как регулярный чемпионат НХЛ был остановлен, клуб из столицы Канады провел три гостевых матча против «Сан-Хосе», «Анахайма» и «Лос-Анджелеса» 7, 10 и 11 марта.

Ранее появлялась информация, что одним из заболевших стал российский легионер «Оттавы» Никита Зайцев, однако его отец эту информацию опроверг.

Ночью пришла еще одна коронавирусная новость из Америки. Татьяна Волосожар и Максим Траньков решили срочно покинуть США. Олимпийским чемпионам Сочи стало некомфортно в Америке из-за пандемии.

Волосожар сообщила в инстаграме, что вместе с супругом и 3-летней дочерью Анжеликой вылетают в Россию.

«Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится, никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты».