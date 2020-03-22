Экс-президент «Реала» умер от вируса, Дибала и Мальдини заразились, ЧМ по хоккею отменен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 08:04Кузнецов Дмитрий

Экс-президент «Реала» умер от вируса, Дибала и Мальдини заразились, ЧМ по хоккею отменен

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

МАДРИД СКОРБИТ ОБ УТРАТЕ

Вчера в возрасте 76 лет скончался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Он был госпитализирован во вторник с коронавирусом в тяжелом состоянии. Несколько дней назад сын Санса бывший футболист Фернандо сообщил, что у отца возникла почечная недостаточность в связи с инфекцией. Мадрид скорбит об утрате.

Лоренсо Санс занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 годы. За это время Королевский клуб дважды выиграл Лигу чемпионов. Главный клубный трофей Старого Света «сливочные» заполучили спустя 32 года.

А вот финансовые проблемы клуба при Сансе лишь усугубились. «Реал» находился на грани банкротства, и в 2000-м Лоренсо проиграл президентские выборы Флорентино Пересу.

С 2006 по 2010 годы бизнесмен владел «Малагой».

СЕРИЯ А МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ В ИЮНЕ

2725036-56322737-1600-900

В Италии у нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы и его девушки нашли коронавирус. Аргентинец уже третий заразившийся игрок туринского клуба. На своей странице в инстаграм Дибала написал: «Я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях».

Ранее вирус выявили у футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

Кроме того, сдали положительный тест на коронавирус 51-летний технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль. Экс-капитан клуба контактировал с человеком, который заразился вирусом. Через некоторое время у Паоло стали проявляться симптомы заболевания. Вчера у него взяли мазок, и пришел положительный результат.

За сутки в Италии число жертв коронавируса выросло почти на 800. На этом фоне газета La Repubblica сообщила, что руководство серии А уже не надеется возобновить сезон 2 мая. Источник утверждает, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с рестартом чемпионата в начале июня и завершением 30 июля. Новая встреча руководителей Лиги серии А и Итальянской федерации футбола запланирована на вторник.

Британская The Telegraph сообщает, что АПЛ рассматривает возможность возобновить чемпионат 1 июня. Играть в Англии собираются при пустых трибунах, а оставшиеся 9 туров провести за шесть недель.

СЕМИНУ СНОВА НАШЛИ ЗАМЕНУ

h_54674056-scaled-1

Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич.

Глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков уже заявил, что не знает, о ком речь. Нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, похоже, уже привык к такой информации. Слухи о его отставке появляются с завидной постоянностью.

Официальный твиттер ЦСКА опубликовал советы о том, как сохранить здоровье и позитивный настрой в условиях распространения коронавируса. Один из них – «Откажитесь от рукопожатий». Фоном послужила фотография Виктора Гончаренко, сделанная после матча на Кубок России «Спартак» – ЦСКА (3:2). После финального свистка Гончаренко уклонился от своего коллеги Доменико Тедеско, который пытался пожать ему руку.

ЧЕМПИОНАТЫ КХЛ, ВХЛ И МХЛ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОИГРАНЫ

Vladislav-Tret-yak-2

В субботу спортивный мир лишился еще одного крупного турнира. Международная федерация хоккея официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Президент организации Рене Фазель сообщил, что ситуация с проведением следующих турниров прояснится на следующем конгрессе ИИХФ - либо в конце мая, либо в середине июня.

Одним из вариантов рассматривается возможность сдвига всех предстоящих ЧМ. В таком случае через год турнир примет Швейцария, а Россия станет хозяйкой мирового первенства в 2024-м.

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что отмена ЧМ-2020 не является поводом для того, чтобы откладывать дела. «Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда будет получено разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус».

ВОЛОСОЖАР И ТРАНЬКОВ СРОЧНО УЛЕТАЮТ ИЗ США

4c4aaa4147c09e9402826bca82a55f3a573decaf577e1420473863

Из-за океана хоккейные вести пришли также неутешительные. «Оттава» объявила, что уже у второго игрока команды был обнаружен COVID-19. Имена заразившихся хоккеистов не сообщаются. Известно лишь, что они приняли участие в выездном турне «Сенаторов» по Калифорнии. Еще до того, как регулярный чемпионат НХЛ был остановлен, клуб из столицы Канады провел три гостевых матча против «Сан-Хосе», «Анахайма» и «Лос-Анджелеса» 7, 10 и 11 марта.

Ранее появлялась информация, что одним из заболевших стал российский легионер «Оттавы» Никита Зайцев, однако его отец эту информацию опроверг.

Ночью пришла еще одна коронавирусная новость из Америки. Татьяна Волосожар и Максим Траньков решили срочно покинуть США. Олимпийским чемпионам Сочи стало некомфортно в Америке из-за пандемии.

Волосожар сообщила в инстаграме, что вместе с супругом и 3-летней дочерью Анжеликой вылетают в Россию.

«Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее. Сейчас Штаты закрывают на строжайший карантин, в отдельных городах вводят комендантский час. Сколько это продлится, никто не знает, поэтому мы поняли, что больше ждать нельзя ни минуты».

Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Еще по теме:
Хавьер Пасторе: Думаю, что этот сезон будет невозможно закончить Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне Серхио Рамос – о смерти Санса: Очень печальный день для «Реала»
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото) Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Добро пожаловать в Сочи. Сезон в КХЛ может завершиться в олимпийской столице Один из рассматриваемых лигой вариантов окончания сезона - проведение турнира с участием шести команд в Сочи. 18.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новый закон о трансферах и дело Задорова Как избежать проблем 90-х при принятии новых законодательных инициатив, которые должны урегулировать спортивные переходы в иностранные клубы. 21.03.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
08:43 Футбол Перишич хочет остаться в «Баварии»
08:34 Футбол «Арсенал» готов продать Мхитаряна в «Рому» за 25 миллионов евро
08:16 Футбол Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»
07:49 Футбол Хавьер Пасторе: Думаю, что этот сезон будет невозможно закончить
07:35 Футбол «Ливерпуль» включился в гонку за Руиса
07:24 Бокс Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне
07:10 Футбол «Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Австралии
06:54 ММА Даниэль Кормье – о завершении карьеры: Мне нужно еще раз подраться с Миочичем, и на этом все
06:38 Футбол Серхио Рамос – о смерти Санса: Очень печальный день для «Реала»
06:27 Футбол Источник: У Феллайни после возвращения в Китай был выявлен коронавирус
01:59 Олимпиада Испанская федерация футбола присоединилась к просьбам о переносе Олимпиады
01:47 ММА Конор Макгрегор: Крепись, Ирландия! Оставайтесь бдительны!
01:34 Футбол «Реал»: При Сансе клуб выиграл Кубок чемпионов впервые за 32 года, мадридисты скорбят о его смерти
01:24 Фигурное катание Волосожар и Траньков решили срочно покинуть США
01:13 Футбол Чемпионат Англии могут возобновить 1 июня, проводить матчи собираются без зрителей
01:06 Футбол У еще одного футболиста «Айнтрахта» обнаружили коронавирус
00:56 Футбол Криштиану Роналду и Жорже Мендеш помогут португальским больницам
00:48 Футбол Ибрагимович собирается завершить карьеру
00:34 Олимпиада Томас Бах: Отмена Олимпийских игр была бы наименее справедливым решением
00:19 Футбол Умер бывший президент «Реала» Санс, который заразился коронавирусом
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Тюменцам за нарушение карантина грозит штраф до полумиллиона рублей
В Хабаровском крае подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика