Мозякин прекратил переговоры с «Магниткой», Олимпиаду в Токио перенесли на год - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
25 марта 2020 06:44Кузнецов Дмитрий

Мозякин прекратил переговоры с «Магниткой», Олимпиаду в Токио перенесли на год

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

МОЗЯКИНА НЕ УСТРОИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»

Лучший бомбардир в истории КХЛ не готов пойти на резкое понижение зарплаты. Сергей Мозякин отказался продлевать контракт с магнитогорским «Металлургом» на предложенных клубом условиях и должен стать свободным агентом. Об этом рассказал первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков:

«Мы предложили контракт. Агент Сергея господин Паремузов не принял условия, это его право. Может, Сергей захотел закончить карьеру дома, в «Локомотиве»? Всякое бывает. Мы не можем позволить себе выйти за те цифры, которые есть».

В свою очередь Паремузов подчеркнул, что с «Магниткой» переговоры закончены, тема закрыта. Если клуб не изменит своих представлений, то Мозякина в команде не будет.

Еще одна хоккейная новость пришла из-за океана. Телеканал ESPN сообщил, что НХЛ приняла решение сократить заработные платы офисных сотрудников на 25 процентов. Лига надеется, что временное урезание зарплат с 1 апреля поможет предотвратить увольнения.

ОЛИМПИАДУ В ТОКИО ПЕРЕНОСЯТ В ТРЕТИЙ РАЗ

мок огонь

Олимпиаду-2020 в Токио вчера отложили на 2021 год. Пресс-служба Международного олимпийского комитета выступила с официальным заявлением по этому поводу. В нем отмечается, что 24 марта глава организации Томас Бах провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны и пришли к непростому решению.

К этому в последние дни все шло, паника с призывами к немедленной отмене нарастала, несмотря на то что да старта Игр было еще четыре месяца. Теперь весь большой спорт нажал на стоп-кран. Чиновникам на время можно передохнуть.

Раньше Олимпиады отменялись только из-за мировых войн. Теперь - впервые из-за вируса. Что же до Токио, то что-то не складывается у японской столицы с Олимпиадами. Третий раз в истории там должны были пройти Игры – и третий раз они не смогли стартовать в намеченные сроки.

Первую токийскую Олимпиаду запланировали еще на 1940 год. Но сначала перенесли в Хельсинки после вторжения Японии в Китай. Затем, из-за Второй мировой, совсем отменили. В 1964-м Игры пришлось сдвинуть на несколько месяцев из-за летней жары и сентябрьского сезона тайфунов.

Не все, однако, согласились с тем, что соревнования четырехлетия надо было откладывать так далеко. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что перенести Олимпиаду на конец сентября – октябрь было бы гораздо удобней. «Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре, - сказал глава ИИХФ. - Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Игр осенью были бы проблемы, но на следующее лето запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике, водным видам спорта. У других федераций также есть свои турниры».

МЕССИ ОПЕРЕДИЛ ВСЕХ ПО ДЕНЬГАМ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ

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Издание France Football опубликовало традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Коронавирус наверняка ударит по кошелькам футбольных звезд, но последствия пандемии узнаем позже. А пока можно лишь сообщить, что тройка лидеров рейтинга не изменилась. Первое место по-прежнему у форварда «Барселоны» Лионеля Месси (131 миллион евро), второе – у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (118 млн), а третье – у полузащитника «ПСЖ» Неймара (95 млн). Лидер «Барсы» опередил всех девятый раз за последние 11 лет.

Миллион евро Месси вчера пожертвовал на борьбу с коронавирусом. Деньги получат Клиническая больница Барселоны и несколько аргентинских клиник.

Роналду и его агент Жорже Мендеш решили пожертвовать такую же сумму – деньги отправят на финансирование трех новых отделений интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом пациентов в Лиссабоне и Порту. Отмечается, что футболист и его агент уже связались с больницами в этих городах.

Свой миллион направил Объединению врачей Барселоны на закупку материалов и санитарного оборудования Хосеп Гвардиола. Главный тренер «Манчестер Сити» выступал за сине-гранатовых с 1990 по 2001 годы на позиции центрального полузащитника, а затем тренировал каталонский клуб с 2008-го по 2012-й.

КОКОРИНЫМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ КЛУБ ИЗ ИСПАНИИ

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Известный комментатор Геннадий Орлов вчера в своем видеоблоге «ВКонтакте» сообщил, что форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды играет за «Сочи», заинтересовался один испанский клуб:

«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, и я убежден, что будут запросы от многих клубов. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы его заполучить. Там уже начались какие-то переговоры».

Другая надежда российской сборной - Федор Смолов рассказал о том, как проводит дни в карантине, который ввели в Испании из-за пандемии коронавируса.

«Сижу дома, тренируюсь – выполняю назначенную программу. В Counter-Strike играю часов по 12, время убиваю, - поделился нападающий «Сельты» в эфире своего инстаграма. - Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, еще с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками».

МАКГРЕГОР ОБРАТИЛСЯ К ИРЛАНДИИ

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Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор опубликовал видео на своей странице в инстаграме, призвав правительство Ирландии ужесточить меры по противодействию пандемии коронавируса.

«Я хотел бы обратиться к моей нации, народу Ирландии, нашему президенту Майклу Хиггинсу и другим руководителям государства, - сказал Макгрегор. - Хочу высказать свои соображения по поводу происходящего. Сейчас все мы обсуждаем полный запрет работы аэропортов и других учреждений. Мы должны принять эти меры. Нас ожидает тяжелый бой с коронавирусом, и мы не должны тянуть с этим».

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