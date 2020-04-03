Вирус в Новогорске, Хабиб готов биться в августе, Роналду заработает миллиард - Советский спорт
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03 апреля 2020 07:16Кузнецов Дмитрий

Вирус в Новогорске, Хабиб готов биться в августе, Роналду заработает миллиард

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

COVID-19 В НОВОГОРСКЕ: ЗАРАЗИЛСЯ ГИМНАСТ И ТРЕНЕР

Вчера коронавирусная бомба рванула в святая святых российского спорта – на тренировочной базе Новогорск, где десятилетиями к крупнейшим соревнованиям готовятся сотни наших спортсменов. Глава базы Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов был диагностирован COVID-19. В Новогорске во время карантина занимались в общей сложности 122 атлета, а всего там находилось около 200 человек.

Чуть позже президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова уточнила, что заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике.

«Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта», - процитировало Винер-Усманову «РБК».

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в свою очередь рассказала, что всего было выявлено четверо зараженных, включая сотрудников базы. Они госпитализированы. Остальным сказали разъехаться по домам и соблюдать двухнедельных карантин.

Как выяснилось еще через некоторое время, инфекцию подхватили главный тренер сборной Андрей Родионенко и призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

Остается только недоумевать, зачем в условиях всеобщего карантина 200 человек продолжали находится на базе.

«Я ХАБИБ, А НЕ КОРОНАВИРУС»

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об очередной отмене поединка с американцем Тони Фергюсоном. Их бой не могут организовать в пятый раз кряду.

«Я Хабиб, а не коронавирус. У Тони та же ситуация, ничем от моей не отличается. Все турниры отменили, только наш бой оставили. Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения, услышав, что и наш бой тоже не может состояться. Главное — не это, а то, что тысячи людей умирают. Все страны закрыли границы, никуда не уехать», – рассказал Нурмагомедов в эфире своего Instagram.

Хабиб также заявил, что в сегодняшних условиях не готов ехать в США и подчеркнул, что может встретиться с 36-летним бойцом в августе или в начале сентября.

«Если сейчас UFC не может сделать шоу, я буду готов выступить в августе. Слышал, что они планируют турнир в Сан-Франциско. Это хорошо. Либо турнир в середине сентября в Абу-Даби. Тоже хорошо».

Тем временем Фергюсон рассчитывает принять участие в турнире UFC 249 после срыва боя с Нурмагомедовым. «Мы готовы и по-прежнему планируем драться. По поводу соперника пока рано говорить, этим сейчас занимается UFC», - сказал американец.

Не остался в стороне от «разборок» ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, сообщивший, что находится в отличной форме и готов выйти против Тони.

«Я в отличной форме, чтобы прямо сейчас провести бой. Дело в том, что и Фергюсон, и Нурмагомедов ближе к дате поединка были втянуты в игру «на слабо». Хабиб испугался первым, сделав счет 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в разгар кризиса, хотя это было очень рискованно. Поздравляю Тони», - написал Макгрегор в своем Twitter.

ДЕНЕГ В СОЮЗЕ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ НЕТ

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что осенью организация может стать банкротом.

«Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды. Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени», - приводит слова Голикова ТАСС.

Накануне в российском биатлоне разразился скандал после опубликования открытого письма ветеранов, которые призвали к отставке Владимира Драчева.

«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИТ О СОКРАЩЕНИИ ЗАРПЛАТ

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Криштиану Роналду первым из футболистов заработает один миллиард долларов за карьеру, информирует Business Insider. Согласно источнику, это случится в 2020 году.

Лидер «Ювентуса» станет третьим спортсменом в истории, который смог это сделать. Ранее больше миллиарда долларов заработали американский гольфист Тайгер Вудс и его соотечественник боксер Флойд Мейвезер. Отмечается, что к ним также присоединится швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят переговоры с игроками по вопросу понижения зарплаты. «У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или в крайнем случае в субботу мы об этом объявим. Считаю, что распускать игроков в текущей ситуации не только нецелесообразно, но и вредно. Легионеры никуда не уехали, все игроки работают по графикам, составленным тренерским штабом и физиотерапевтом».

В ТАДЖИКИСТАНЕ СТАРТУЕТ ФУТБОЛ

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Союз европейских футбольных ассоциаций, а также Ассоциация европейских футбольных клубов направили письмо всем 55 ассоциациям-членам УЕФА, в том числе клубам и лигам.

Они порекомендовали не завершать текущий сезон и хотят возобновить его по окончании пандемии коронавируса, которая, по сегодняшним прогнозам, завершится в июле.

Чемпионат России был приостановлен до 31 мая 2020 года. А вот Таджикистан собирается свой чемпионат открывать и станет второй после Белоруссии страной, где стартует футбольный сезон. 4 апреля в Душанбе «Худжанд» и «Истиклол» разыграют Суперкубок при пустых трибунах.

В Таджикистане ожидают интерес к внутренним соревнованиям со стороны зарубежных телекомпаний и спонсоров-букмекеров. По состоянию на 2 апреля в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
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