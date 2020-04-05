Трамп надеется, что спорт вернется к августу, Кокорин шесть раз посмотрел «Спартак»

ПРЕЗИДЕНТ США ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ С КОМИССАРАМ ЛИГ

В субботу Дональд Трамп провел телефонную конференцию с комиссарами спортивных лиг Северной Америки. Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, президент США выразил надежду, что болельщики вернутся на стадионы к августу и сентябрю.

В конференции приняли участие 12 главных спортивных комиссаров и топ-менеджеров, в том числе NFL, MLB, MLS, NBA и NHL. Все спортивные соревнования в США остановлены, как и в большинстве стран мира.

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что сезон-2020 должен быть отменен.

«Мы должны остановить чемпионат и начать его заново в следующем году, потому что нет возможности провести необходимое количество гонок для определения чемпиона. Если мне не изменяет память, их должно быть восемь, но я не вижу, чтобы это понимали. Это трудная ситуация».

Из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также на неопределенный срок перенесены этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане.

КОКОРИН РАССКАЗАЛ О «ЧЕЛСИ», «ХОЛОПЕ» И «СПАРТАКЕ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата страны. «По проекту календаря – это 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня надо принимать решение».

Принадлежащий «Зениту» форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал слухи об интересе «Челси». «Конкретики никакой не было. Разговоров было много. Многие звонили, узнавали ситуацию», – сказал Кокорин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова, с которым он вчера долго общался.

29-летний нападающий принадлежит питерцам с 2016 года. По слухам, он интересен европейским клубам, в том числе римскому «Лацио».

Бывший узник Бутырки также рассказал, что, находясь на самоизоляции, смотрит фильмы и сериалы. «Вчера посмотрел «Просто помиловать». Топ. На реальных событиях основан. «Спартак»» шестой раз пересмотрел. Из российского кино от «Холопа» в восторге».

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Милан». По информации Corriere dello Sport, по окончании текущего сезона руководство клуба планирует отправить в отставку Стефано Пиоли, и рассматривает Спаллетти как главного кандидата на его место.

Итальянец возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России и по одному разу Кубок и Суперкубок страны. Последним местом работы 61-летнегоСпаллетти был «Интер», который он тренировал с 2017 по 2019 год.

ДИБАЛА СНОВА СДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ВИРУС

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирус. «21 марта мы сдали тест, он оказался положительным. Три дня назад мы повторили тест, и результат был отрицательным, но третий вновь вышел положительным. У меня все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает, а также почему результаты все время меняются. Все, что я могу вам посоветовать, это оставаться дома как минимум две недели», - приводит слова Орианы Сабатини, девушки Пауло Дибалы, Mundo Deportivo.

Группа китайских медиков, кстати, недавно опубликовала результаты своего исследования, согласно которому в организме переболевших COVID-19 на протяжении одной-двух недель может сохраняться вирус. И призвала соблюдать карантин после болезни. Очевидно, специалисты оказались правы.

ИКАРДИ НУЖЕН «ЮВЕНТУСУ», КОУТИНЬО - АНГЛИЧАНАМ

Тем временем руководство «Юве» сохраняет надежду оформить переход аргентинского нападающего Мауро Икарди. По информации Calciomercato, «ПСЖ» может отказаться от выкупа 27-летнего форварда у «Интера», несмотря на удачное выступление Икарди за французский клуб.

В то же время «Ювентус» рассчитывает провести полноценный трансфер нападающего по его возвращению в «Интер» и готов предложить в качестве дополнительной оплаты форварда Миралема Пьянича и защитника Маттия Де Шильо.

«Старая синьора» также готова расстаться с полузащитником Дугласом Костой и нападающим Федерико Бернардески. Туринский клуб намерен летом продать игроков, чтобы в ближайшее трансферное окно приобрести испанского вингера «Валенсии» Феррана Торреса.

Принадлежащий «Барселоне» хавбек мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии. В его услугах заинтересован сразу ряд топ-клубов АПЛ: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Синие» уже вышли на связь с агентом игрока и обсудили возможный трансфер летом 2020 года.

У КАРПИНА РОДИЛАСЬ ДОЧЬ

Валерий Карпин вчера сообщил о рождении дочери. У главного тренера «Ростова» она уже пятая.

«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо, родненькая моя. Люблю тебя», — подписал Карпин фотографию, опубликованную в инстаграм 51-летнего специалиста.

Но для РПЛ это не рекорд. Карпин обошел Аршавина, у которого четыре ребенка, но только приближается к Семаку.

Остается только брать пример с Валерия Георгиевича – чем еще, действительно, заниматься народу в эти суровые дни, находясь на полном карантине.

ГРОЗА КОММЕНТАТОРОВ ЕДЕТ В ЧИКАГО

ХК «Сочи» поблагодарил нападающего Андрея Алтыбармакяна за выступление за клуб и пожелал ему удачи в заокеанской карьере. Игрок подписал контракт новичка с «Чикаго».

«Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку!»

Ну, комментаторы в НХЛ – люди сообразительные. Придумают, как прозвать новичка лиги.