Трамп надеется, что спорт вернется к августу, Кокорин шесть раз посмотрел «Спартак»

В субботу Дональд Трамп провел телефонную конференцию с комиссарами спортивных лиг Северной Америки. Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, президент США выразил надежду, что болельщики вернутся на стадионы к августу и сентябрю.
В конференции приняли участие 12 главных спортивных комиссаров и топ-менеджеров, в том числе NFL, MLB, MLS, NBA и NHL. Все спортивные соревнования в США остановлены, как и в большинстве стран мира.
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что сезон-2020 должен быть отменен.
«Мы должны остановить чемпионат и начать его заново в следующем году, потому что нет возможности провести необходимое количество гонок для определения чемпиона. Если мне не изменяет память, их должно быть восемь, но я не вижу, чтобы это понимали. Это трудная ситуация».
Из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также на неопределенный срок перенесены этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата страны. «По проекту календаря – это 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня надо принимать решение».
Принадлежащий «Зениту» форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал слухи об интересе «Челси». «Конкретики никакой не было. Разговоров было много. Многие звонили, узнавали ситуацию», – сказал Кокорин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова, с которым он вчера долго общался.
29-летний нападающий принадлежит питерцам с 2016 года. По слухам, он интересен европейским клубам, в том числе римскому «Лацио».
Бывший узник Бутырки также рассказал, что, находясь на самоизоляции, смотрит фильмы и сериалы. «Вчера посмотрел «Просто помиловать». Топ. На реальных событиях основан. «Спартак»» шестой раз пересмотрел. Из российского кино от «Холопа» в восторге».
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Милан». По информации Corriere dello Sport, по окончании текущего сезона руководство клуба планирует отправить в отставку Стефано Пиоли, и рассматривает Спаллетти как главного кандидата на его место.
Итальянец возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России и по одному разу Кубок и Суперкубок страны. Последним местом работы 61-летнегоСпаллетти был «Интер», который он тренировал с 2017 по 2019 год.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирус. «21 марта мы сдали тест, он оказался положительным. Три дня назад мы повторили тест, и результат был отрицательным, но третий вновь вышел положительным. У меня все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает, а также почему результаты все время меняются. Все, что я могу вам посоветовать, это оставаться дома как минимум две недели», - приводит слова Орианы Сабатини, девушки Пауло Дибалы, Mundo Deportivo.
Группа китайских медиков, кстати, недавно опубликовала результаты своего исследования, согласно которому в организме переболевших COVID-19 на протяжении одной-двух недель может сохраняться вирус. И призвала соблюдать карантин после болезни. Очевидно, специалисты оказались правы.
Тем временем руководство «Юве» сохраняет надежду оформить переход аргентинского нападающего Мауро Икарди. По информации Calciomercato, «ПСЖ» может отказаться от выкупа 27-летнего форварда у «Интера», несмотря на удачное выступление Икарди за французский клуб.
В то же время «Ювентус» рассчитывает провести полноценный трансфер нападающего по его возвращению в «Интер» и готов предложить в качестве дополнительной оплаты форварда Миралема Пьянича и защитника Маттия Де Шильо.
«Старая синьора» также готова расстаться с полузащитником Дугласом Костой и нападающим Федерико Бернардески. Туринский клуб намерен летом продать игроков, чтобы в ближайшее трансферное окно приобрести испанского вингера «Валенсии» Феррана Торреса.
Принадлежащий «Барселоне» хавбек мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии. В его услугах заинтересован сразу ряд топ-клубов АПЛ: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
«Синие» уже вышли на связь с агентом игрока и обсудили возможный трансфер летом 2020 года.
Валерий Карпин вчера сообщил о рождении дочери. У главного тренера «Ростова» она уже пятая.
«Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо, родненькая моя. Люблю тебя», — подписал Карпин фотографию, опубликованную в инстаграм 51-летнего специалиста.
Но для РПЛ это не рекорд. Карпин обошел Аршавина, у которого четыре ребенка, но только приближается к Семаку.
Остается только брать пример с Валерия Георгиевича – чем еще, действительно, заниматься народу в эти суровые дни, находясь на полном карантине.
ХК «Сочи» поблагодарил нападающего Андрея Алтыбармакяна за выступление за клуб и пожелал ему удачи в заокеанской карьере. Игрок подписал контракт новичка с «Чикаго».
«Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку!»
Ну, комментаторы в НХЛ – люди сообразительные. Придумают, как прозвать новичка лиги.