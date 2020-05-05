Плющенко против лжецов, Анохин против жены, Шалимов против людей

Понедельник оказался богатым на события, причем многие из них имели скандальный характер. Главным героем дня, пожалуй, стал тренер «Ахмата».

ШАЛИМОВУ ПРИШЛОСЬ УДАЛИТЬСЯ ИЗ ИНСТАГРАМА

Вечером в воскресенье Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме странное видео. В своем монологе тренер назвал людей, жалующихся на проблемы с работой, дармоедами, призвав тех, «кто хочет ничего не делать и получать деньги», сменить профессию. В ответ Шалимов получил засуженную порцию негатива. Ему припомнили и «письмо 14», и зарплату в полмиллиона евро в год, и много чего еще. Тренер далеко не сразу осознал ошибку, вступив в полемику с подписчиками, иногда переходя на прямые оскорбления.

Позже днем Шалимов решил все-таки отказаться от своих слов, удалил скандальный пост и заявил, что пошутил и что вообще называл дармоедами игроков «Ахмата» (интересно было бы посмотреть на первое после отмены карантина общение его с футболистами, ведь по новой версии именно им надо сменить профессию). Однако это не сильно помогло, и в, конце концов, Шалимову пришлось удалить свою страницу в инстаграме.

АНОХИН НИ ОТ КОГО НЕ СКРЫВАЕТСЯ

Анна Дубовицкая, бывшая жена члена исполкома РФС Сергея Анохина, обвинила его в побеге из страны и невыплате алиментов. «Советский спорт» оперативно проверил информацию, связавшись с самим Анохиным. Сделать это оказалось не сложно: ни от кого глава Московской федерации футбола не скрывается.

- Мы развелись с Анной два года назад, - сказал Анохин. – Я оставил ей дом в Барвихе, который она продала за 59 миллионов рублей. Наверное, деньги закончились, а желтая пресса всегда готова помочь вымогать еще.

ПЛЮЩЕНКО БУДЕТ БИТЬСЯ ЗА СЫНА

Эта история, как и перформанс Шалимова, началась еще в воскресенье. На странице журнала «Стархит» появилась новость о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской подозревают психическое расстройство, а конкретно – синдром Аспергера. И мать, и отец ребенка завили, что он абсолютно здоров и что они подают в суд на издание.

- Я доведу это дело до конца, - написал Евгений в инстаграме. – Наказать виновных лжецов это уже даже не вопрос принципа, а вопрос жизни. Жизни нашего сына!

У СЕМАКА ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО НОВОМУ КОНТРАКТУ

Сергей Семак заявил, что у него есть на руках вариант нового контракта с «Зенитом», однако он пока не готов его подписать – есть вопросы. При этом тренер добавил, что стороны будут работать по контракту дальше, а существующие разногласия не относятся к разряду нерешаемых.

По нашим данным, тренер рассчитывает получить оклад три миллиона евро в год, при этом срок контракта должен быть два года с возможностью продления еще на один.

МЕЛЬНИЧУК ПЕРЕЕХАЛ В САН-ХОСЕ

21-летний вратарь хоккейного СКА Алексей Мельничук подписал двухлетний контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс». В минувшем сезоне молодой голкипер провел 16 матчей за питерский клуб, в которых сделал четыре шатаута. Процент отраженных бросков – 93, что является очень хорошим показателем.

В «Сан-Хосе» Алексею придется конкурировать за место в составе с местной звездой Мартином Джонсом и его бэкапом Аароном Дэллом. Стать вторым вратарем в команде Мельничуку по силам уже сейчас. Хотя, судя по тому, как здорово сейчас играют в НХЛ российские молодые голкиперы, возможно, что россиянину удастся стать и первым номером «Шаркс».