Азбука Андронова. «О» – Отбор: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 24 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Сборной России не удалось выйти в финал дивизиона «В» Лиги наций, и обеспечить себе гарантированный «второй шанс» заработать путевку на Евро-2020. Он еще может предоставиться, если кто-то из финалистов (Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция) пробьется через классический отбор – Россия 5-я в рейтинге и получит в этом случае место в финале дивизионного турнира. Однако сейчас не время рассуждать о «если», к тому же разыгрывать одну путевку в таком квартете – скорее даже сложнее, чем пробиться обычным путем.

Так что задача сборной на 2019-й предельно проста – нужно занимать одно из первых двух мест в отборочной группе. Учитывая репутацию и класс Бельгии – скорее, все-таки, речь идет о второй позиции. Помимо Бельгии в соперниках у нас – Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Вроде бы ничего примечательного и страшного нет.

Обсуждать всерьез команду Сан-Марино нет никакого смысла. Это – груша для «набоя» разницы мячей. А вот дальше есть нюансы.

Для начала, у сборной России очень неудачное расписание, особенно старта. Первый матч на выезде против Бельгии (21 марта в Брюсселе), после чего, пролетев чуть ли не треть земного шара, спустя всего 66 часов, Россия сыграет с Казахстаном в Астане. Это крайне неудобно в точки зрения восстановления сил (а в Бельгии из потрачено будет много). Я был в Астане в прошлом году, и могу уверенно сказать, что настрой хозяев именно на этот матч (они, кстати, начинают против Шотландии дома, и не будут летать по свету) будет запредельным. Впрочем, у сборных бывших республик СССР почти всегда так. К тому же, в Астане предстоит играть на искусственном поле.

Сборные Шотландии и Кипра принято считать средними европейскими бойцами, и не более того. Но не все так просто. Россия сейчас занимает 48-е место в рейтинге ФИФА, Шотландия – 38-е. Несколько неудобно для закидывания шапками, не находите? Как минимум, выездной матч будет довольно сложным испытанием. И если брать состав – шотландцы не намного слабее шведов. А по упрямству – наверняка их превзойдут. Никаких звезд там нет, но ведь и у шведов форвард Маркус Берг играет на Ближнем Востоке. Кипр по всем позициям слабее (86-е место рейтинга ФИФА), но не стоит забывать о том, что команды с острова играют в Лиге чемпионов. А в отборе к ЧЕ-2016 и ЧМ-2018 киприоты по разу сокрушили ту самую Боснию и Герцеговину, которая выиграла дивизион «В» Лиги наций.

Короче говоря, работы предстоит много, и работа будет трудной. Те же шотландцы наверняка считают, что такой состав группы дает шанс и им, и (напоминаю о рейтинге ФИФА) – считают небезосновательно.

Нет смысла сейчас говорить о командах-соперницах. Их время придет. Важнее понять, какой будет сборная России. После чемпионата мира ее покинули Сергей Игнашевич, Александр Самедов, Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Наверняка этим дело не ограничится – например, сейчас непонятен статус Федора Кудряшова. В сложную историю в «Монако» попал Александр Головин.

В борьбу за выход на ЧЕ-2020 вступит новая команда. Конечно, у нее останутся связи с прежней, но даже ухода Акинфеева было бы достаточно, чтобы считать ее новой. И, поскольку возможности этого обновленного состава оказались скромны (осенние игры с Германией и Швецией Россия сыграла откровенно плохо) – то все надо начинать сначала. Понимая, что ни прежнего энтузиазма, ни духовного подъема, ни возможности месяц целенаправленно готовиться – больше нет.

Мотиваторские качества Станислава Черчесова хорошо известны. В этом цикле они выйдут на первый план. В принципе, игровое кредо российской сборной не должно претерпеть значительных изменений. Одной левой в этой группе можно обыграть только Сан-Марино. Для всего остального нужно и самопожертвование, и готовность много работать на отбор мяча и разрушение игровых конструкций соперника. Надеемся, что эти векторы своей игры сборная не потеряет. И уже 21 марта мы увидим осмысленную и обладающую набором определенных качеств команду.

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