КХЛ отменила сезон, НХЛ – драфт и награждения, 145 миллионов для Моуринью - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 марта 2020 07:07Кузнецов Дмитрий

КХЛ отменила сезон, НХЛ – драфт и награждения, 145 миллионов для Моуринью

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ЛИГА ОБЪЯВИТ ПОЗЖЕ

КХЛ вчера наконец-то завершила сезон-2019/20. Президент лиги Алексей Морозов сделал соответствующее объявление, в котором рассказал о причинах, побудивших прийти к такому решению. О распределении мест в чемпионате будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров.

Не понятно, правда, почему официально об отмене Кубка Гагарина заявили только вчера. Завершать сезон КХЛ была обязана еще больше недели тому назад – после того как от дальнейшего выступления в плей-офф отказались «Йокерит» и «Барыс». Играть, когда два участника лиги вынуждены были прекратить борьбу не по спортивному принципу, а из-за форс-мажора, было недопустимо.

Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА, «Салавата Юлаева» и СКА Вячеслав Быков поддержал решение КХЛ не возобновлять плей-офф из-за коронавируса. Он отметил, что в России волна эпидемии только-только начинается и ситуация, возможно, ухудшится. Хотя легенда нашего хоккея надеется, что этого все-таки не произойдет. «Люди теряют близких, поэтому хоккеистам просто надо принять это, и все», - заметил Быков.

А вот другой двукратный олимпийский чемпион - Александр Кожевников назвал решение руководства КХЛ досрочно завершить сезон «разочаровывающим».

Осталось сожаление от того, что сезон прервался таким образом, и у главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова. «Мы в этой ситуации ничего не могли сделать - сказали бы играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит, не будем. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Все надеялись, что эпидемия утихнет».

Оптимизмом был преисполнен вчера разве что президент ФХР Владислав Третьяк. Он выразил надежду, что в случае улучшения ситуации с пандемией подготовка игроков сборных команд начнется уже в этом сезоне.

НХЛ СМОТРИТ В АВГУСТ

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Инсайдер телеканала TSN Боб Маккензи сообщил, что во вторник 24 марта НХЛ обратилась ко всем клубам с просьбой предоставить доступные даты для проведения домашних матчей в августе. Ранее североамериканские СМИ говорили о том, что лига рассматривает возможность возобновления регулярного чемпионата в июле, планируя провести розыгрыш Кубка Стэнли в августе и сентябре.

Если сезон все-таки возобновится в июле или августе, контракты хоккеистов и рабочие визы, истекающие 30 июня, будут продлены.

Также НХЛ перенесла на неопределенный срок церемонии вручения наград и драфт. Мероприятия должны были пройти в разные дни июня в Баффало, Лас-Вегасе в Монреале.

ПО 15 МЕСЯЦЕВ ЗА КОКАИН И МЕЛЬДОНИЙ

допинг

Международная федерация хоккея вчера на официальном сайте опубликовала заявление о том, что 26-летний российский защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина. Допинг тест был взят 2 ноября после матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Адмирал» (3:4).

Дьяков полностью признал вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку Кирилл впервые был замечен за нарушением допинг-правил и не использовал запрещенные средства для улучшения спортивных результатов, его дисквалифицировали лишь до февраля 2021 года.

Агент игрока Александр Черных пояснил, что запрещенное вещество попало в организм Дьякова непреднамеренно. Надеемся, что так оно и было, но наказания это не отменяет.

Те же 15 месяцев «отсидки» получил еще один российский хоккеист. 19-летний защитник команды МХЛ «Снежные Барсы» Владислав Никифоров. В его пробе, которую взяли 8 ноября 2019 года, нашли мельдоний. Как рассказал игрок, знаменитый своими «допинговыми похождениями» препарат ему прописал врач.

Играли бы ребята за океаном, жить столько времени без хоккея им вряд ли пришлось бы. Если вспомнить, что летом нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов за «белый порошок» получил 4-летнюю дисквалификацию от ИИХФ, что означало для него запрет игр за сборную России до 2023 года. НХЛ же челябинского парня по сути простила. Три пропущенных матча регулярки и потерянные 285 тысяч долларов – сущий пустяк для игрока такого калибра.

145 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ МОУРИНЬЮ

жозе

Весь спортивный мир подсчитывает убытки от остановки турниров, но это не отменяет планов клубов и лиг на новый сезон. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что руководство «Тоттенхэма» намерено выделить 145 миллионов евро на приобретение новых футболистов для Жозе Моуринью во время работы следующего трансферного окна.

Известен и ориентировочный список пожеланий португальского тренера. Среди потенциальных новобранцев лондонского клуба атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер, правый защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, левый защитник «Норвича» Джамал Льюис, центральный защитник «Реала» Эдер Милитао и опорный хавбек «Валенсии» Жоффре Кондогбья.

ПОЛМИЛЛИАРДА КРЕДИТОВ ДЛЯ ИСПАНСКИХ КЛУБОВ

рубиалес

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил о том, что RFEF готова оказать помощь клубам примеры и сегунды для преодоления последствий пандемии и остановки футбольных соревнований.

«Мы общались с финансовыми организациями. Если Ла Лига хочет, мы поговорим о помощи. Мы работаем над предоставлением кредитной линии в размере 500 млн евро».

БОМБА ОТ ДЗЮБЫ

дзюба

Коронавирус коронавирусом, а молодым ребятам-спортсменам унывать не пристало. Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в инстаграм обложку футбольного симулятора FIFA 21 с фото Александра Лукашенко, с подписью «Это бомба». Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не прерван из-за коронавируса. А президент Белоруссии – человек с хорошим чувством юмора. Так что будем надеяться, что на шутку он не обидится.

И напоследок о многострадальном бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Пресс-служба UFC вчера опубликовала видео, посвященное грядущему поединку россиянина и американца. Бой назначен на 18 апреля, однако до сих пор не понятно, где может состояться.

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