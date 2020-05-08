Федун лежит с коронавирусом, Германия стартует 16 мая, Ларионову отдают молодежку

БОСС «СПАРТАКА» В БОЛЬНИЦЕ

Наш футбол все еще надеется на положительный исход решения вопроса о доигроке сезона в РПЛ. Хотя шансы на это тают с каждым днем, который приносит новые неутешительные цифры заболевших коронавирусом. Вчера к этому добавились вести о футбольных пациентах, подхвативших китайскую заразу.

Председатель совета директоров московского «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун был госпитализированс Covid-19.Пресс-служба клуба сообщила, что 64-летний бизнесмен находится на лечении в больнице.Пожелания скорейшего выздоровления вчера кто только из футбольного мира Леониду Арнольдовичу не прислал, и мы, конечно, к ним присоединяемся.

Ближе к вечеру член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата. «Чувствует он себя, слава богу, более или менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Стандартное лечение - две недели. Если все пойдет по плану, то он выйдет через это время».

Коронавирус нашли иу двух сотрудников «Локомотива». По информации клубной пресс-службы, первый случай был выявлен еще в конце прошлой недели, а второй - на этой. Один из них госпитализирован, другой находится дома.Имена и должности заболевших работников железнодорожники не называют, известно только, что они отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона.

НЕМЦЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРИМЕРОМ

Хорошие новости пришли вчера из Германии, на которую с надеждой и оптимизмом смотрит сегодня весь спортивный мир. Глава Немецкой футбольной лигиКристианЗайферт на пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая.

Издание Kicker опубликовало новое расписание 26-го тура, который начнется в субботу 16 мая в 15:30 по местному времени (16:30 мск) пятью матчами:«Боруссия» Дортмунд – «Шальке», «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», «Хоффенхайм» – «Герта», «Фортуна» – «Падерборн», «Аугсбург» – «Вольфсбург». На 19:30 (мск) запланирована игра «Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах. В воскресенье 17 мая будут проведены встречи «Кельн» – «Майнц» (16:30 мск) и «Унион Берлин» – «Бавария» (19:00 мск), а закроют первый после возобновления футбола тур 18-го числа «Вердер» и «Байер» (21:30 мск).

Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Ну и пусть. Главное, чтобы они состоялись и прошли без эксцессов. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает, что Германия должна стать примером для России.

«Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило бундеслиге играть с середины мая без зрителей, – рассказал Медведев. – Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей. Очень хотелось бы, чтобы и мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.

Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами и другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад – и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений».

Пока, правда, мы узнаем о том, что на первом этапе у нас «сыграют» узбеки с таджиками. И не на футбольном поле, а на строительных площадках в Москве, в которой цифры зараженных граждан день ото дня ставят новые рекорды.С 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство разных объектов.Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, на строительных площадках и предприятиях можно соблюсти безопасный эпидемиологический режим, поскольку работники не контактируют с «внешним миром».

НОРВЕГИЯ ВЕРНЕТ ФУТБОЛ В ИЮНЕ

О том, что игра скоро вернется, говорят и норвежцы. Правительство скандинавской страны разрешило возобновить матчи чемпионата страны с 16 июня.Как сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации, в четверг об этом объявил министр культуры Абид Раджа.

«Тренировочный процесс для команд высшего дивизиона может возобновиться уже сейчас. Матчи можно будет проводить с 16 июня, в соответствии с рекомендациями Федерации футбола Норвегии и органов здравоохранения», - подчеркнул Раджа.

«Мы очень рады, что командам дали зеленый свет для возобновления чемпионата, хотя вокруг матчей будет множество ограничений, в том числе пустые трибуны. Тем не менее, старт футбольного сезона принесет много радости и энтузиазма многим людям», - прокомментировал решение правительства президент ТерьеСвендсен.

Ну что ж, хорошей дороги без коронавирусных ухабов.

ТРУСОВА И ПЛЮЩЕНКО УЖЕ НАШЛИ МУЗЫКУ

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая наделала много шума расставанием с Этери Тутберидзе, вчера впервые прокомментировала свой уход к Евгению Плющенко.

«Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, - написала Трусова в соцсетях. - Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку».

Раз музыка есть – будет и шоу, и поддержка. А в нашей фигурке помимо собственно борьбы между группой ярчайших звезд теперь развернется еще и тренерское противостояние. И тут есть любопытные нюансы.

Многие болельщики восприняли переход талантливой фигуристки излишне прямолинейно. Будто Тутберидзе передала спортсменку в руки Плющенко. Некоторые все-таки обратили внимание на то, что вместе с Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона перешел такой сильный специалист, как Сергей Розанов. И совсем немногие вспомнили о присутствии в этой самой академии Александра Волкова. Кому интересны подробности – читайте тут. Потому что именно в фигуре Волкова, скорее всего, и заключается главная подоплека случившейся сенсации.

ЛАРИОНОВУ ОТДАДУТ МОЛОДЕЖКУ, А БРАГИНУ – СКА?

По сообщению источника, Игорь Ларионов станет главным тренером молодежной сборной России.Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли вошел в тренерский штаб нашей молодежки накануне МЧМ-2020 в качестве помощника Валерия Брагина. Напомним, что российская команда добралась на этом турнире до финала, где обидно проиграла канадцам, ведя в счете по ходу игры.

59-летний Ларионов до этого момента не имел тренерского опыта, хотя работал в свое время в СКА директором по спортивным операциям. Он также активно занимается агентской деятельностью, а в прошлое межсезонье был одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «Салават Юлаев».

Если назначение состоится, то интересно будет посмотреть за экспериментами Профессора, который не раз заявлял о своем особом видении игры. Что же касается Брагина, который после МЧМ-2020 стал помощником Алексея Кудашова в СКА и национальной сборной России, то его прочат на место главного в питерском клубе. Осталось узнать, что будет с Кудашовым, и тогда этот тренерский треугольник наконец примет свой законченный вид.