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Девушка дня. Чемпионка Европы Александра Раева
20 августа 11:57

Девушка дня. Чемпионка Европы Александра Раева

Сегодня керлингистке исполнилось 28 лет.

Александра Раева более известна под фамилией Саитова. В 2015 году она выиграла чемпионат Европы. Также она двукратный победитель Универсиады – 2013 и 2015 годов.

Кроме того, Раева является участницей зимних Олимпийских игр 2014 года, 3-кратной чемпионкой России и трехкратной медалисткой чемпионата мира.

В 2015 году Александра Саитова вышла замуж за Вадима Раева и сменила фамилию на Раева. По игровой функции в сборной России Раева является свипером, выступая на позиции 2-го номера.

источник: «Советский спорт»
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