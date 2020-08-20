Девушка дня. Чемпионка Европы Александра Раева

Александра Раева более известна под фамилией Саитова. В 2015 году она выиграла чемпионат Европы. Также она двукратный победитель Универсиады – 2013 и 2015 годов.

Кроме того, Раева является участницей зимних Олимпийских игр 2014 года, 3-кратной чемпионкой России и трехкратной медалисткой чемпионата мира.

В 2015 году Александра Саитова вышла замуж за Вадима Раева и сменила фамилию на Раева. По игровой функции в сборной России Раева является свипером, выступая на позиции 2-го номера.