Месси теряет миллион в неделю, Хабиб готов драться с любым, «Спартак» хочет Шапи - Советский спорт
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31 марта 2020 08:10ФутболКузнецов Дмитрий

Месси теряет миллион в неделю, Хабиб готов драться с любым, «Спартак» хочет Шапи

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси вчера сообщил, что игроки команды согласились в период остановки чемпионата сократить на 70 процентов свой заработок. Мы посчитали, сколько миллионов отберет коронавирус у Месси и других звезд.

Разумеется, больше всех финансово пострадает самый высокооплачиваемый игрок. После подписания нового контракта с клубом еженедельный доход Мессии составлял 1 360 731 евро, сейчас эта сумма уменьшится почти на миллион - до 408 219 евро.

В пересчете на еженедельные доходы-расходы выгода клуба будет выражаться суммой почти в 3,75 млн евро: вместо 5 363 308 евро футболистам будет выплачено лишь 1,6 млн.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что Месси с самого первого дня, когда началось обсуждение экономической ситуации в клубе, говорил, что зарплату необходимо снизить.

«Это жест, который демонстрирует преданность футболистов клубу. Мы были бы безответственными руководителями, если бы не пошли на снижение зарплат. Необходимо было принять все меры для защиты клуба», – заявил Бартомеу.

Между тем несколько дней назад появлялась информация, что далеко не все игроки в каталонской команде готовы были согласиться на столько радикальные меры.

НУРМАГОМЕДОВ: ПРОСТО СКАЖИТЕ ДАТУ И МЕСТО

История с запланированным на 18 апреля боем Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона вчера нашла свое продолжение. Сначала непобежденный чемпион UFC Хабиб признался, что не знает, пройдет ли бой с американцем. «Нахожусь в Дагестане. Тренируюсь, не знаю к чему. Дошла информация, что поединок может состояться в каком-то из американских штатов. Но я не могу вылететь из России или прилететь в США. Насколько известно, они там уже ищут для Фергюсона нового соперника», - сказал Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Фергюсон после слов Хабиба решил, что россиянин просто уклоняется от боя. «18 апреля все ближе, а ты прячешься в России. Даже запрет на перелеты не помешает мне надрать твой зад. Не делай из этого оправдание», - написал он на своей странице в Twitter.

Нурмагомедов еще раз подчеркнул, что не намерен отказываться от боя и готов драться с любым соперником, независимо от места проведения поединка.

«Знаю, что турнир запланирован в Америке. Пусть он состоится, даже если я не смогу принять в нем участие. Я сторонник того, чтобы бойцы отрабатывали свои контракты. Я готов драться с любым соперником и в любое время. Просто скажите мне дату».

ИГРЫ В ТОКИО НАЧНУТСЯ 23 ИЮЛЯ

Оргкомитет Игр в Японии и МОК вчера определили дату церемония открытия ОИ-2020, перенесенных на следующий год. Игры откроются 23 июля 2021-го и продлятся до 8 августа.

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен с 2021-го на 2022-й год в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио, сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация.

РЕШЕНИЕ О БУДУЩЕМ ШЮРРЛЕ «СПАРТАК» ПОКА НЕ ПРИНЯЛ

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн оценил работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. «В свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба – в том числе из академии – и дал им наставления, чтобы объяснить свои принципы. Если главный тренер так предан и находит время на такое, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. На поле и за его пределами атмосфера в коллективе просто идеальная», – сказал Цорн в интервью для Transfermarkt.

Цорн также поделился мнением по поводу игры нападающего команды Андре Шюррле.

«У него был отличный старт. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято. К счастью, договоренность с дортмундской «Боруссией» позволяет нам подольше подумать над этой ситуацией».

Шюррле был арендован у «Боруссии» в июле прошлого года на один сезон.

Вчера появились слухи, что в «Спартаке может оказаться нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что красно-белые заинтересованы в услугах игрока и обсуждают возможность такой сделки. При этом москвичи понимают, что оформить переход будет весьма непросто.

Сулейманов - воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне на счету 20-летнего россиянина 31 матч, шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

БОЙ ПОВЕТКИНА ПЕРЕНЕСЕН

Известный промоутер Андрей Рябинский рассказал о том, что бой между россиянином Александром Поветкиным и американцем Диллианом Уайтом перенесен в связи с пандемией коронавируса. Поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере.

«К сожалению, распространяющийся вирус вносит свои коррективы. Как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесен. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации».

ВИРУС У ФИГУРИСТА ВАСИЛЬЕВА И БИАТЛОНИСТКИ ХАЛИУЛЛИНОЙ

Вирус тем временем начал «косить» людей из мира российского спорта. Первый положительный тест на COVID-19 сдал чемпион мира, Европы и Олимпийских игр по фигурному катанию Олег Васильев и его семья. Сейчас ждут результата другого теста. Васильев находятся в самоизоляции.

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина переболела коноравирусной инфекцией.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. Ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», - рассказал о состоянии Халиуллиной «РИА Новости» президент СБР Владимир Драчев.

Остается пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и сидите дома в это неспокойное время.

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