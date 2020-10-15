Сборная России опять не победила, в «Динамо» новый тренер, а Махачев не подерется на UFC 254

Футбол: Россия вновь играет вничью

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Венгрии в матче четвертого тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Москве на «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 0:0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 14 Окт 2020 в 1:36 PDT

После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В, Венгрия с семью очками занимает второе место. В параллельном матче Турция на своем поле разделила очки с сербской командой - 2:2.

В следующем туре российская команда сыграет в Стамбуле против Турции, а венгерская сборная встретится в Будапеште с Сербией.

Баскетбол: ЦСКА выиграл в Турции

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в Стамбуле взял верх над «Фенербахче» - 78:77. Победный мяч на последних секундах овертайма забросил Уилл Клайберн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 14 Окт 2020 в 1:30 PDT

Более подробно о матчах Евролиги - в материале «Советского спорта».

Футбол: Шварц возглавил «Динамо»

«Динамо» объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста Сандро Шварца на должность главного тренера команды. Помогать ему будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Последним местом работы Шварца был «Майнц», который он тренировал в период с 2017 по 2019 годы.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо», – заявил Шварц после подписания контракта. – Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всё возможное для достижения наших целей!»

Напомним, что «Динамо» начинало сезон под руководством Кирилла Новикова, который покинул команду 28 сентября после поражения от «Химок» в девятом туре чемпионата России. На данный момент команлда занимает шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах. 18 октября динамовцы сыграют в гостях с ЦСКА.

Более детально ознакомиться с немецким специалистом можно в материале корреспондента «Советского спорта» Артема Зибрака.

Футбол: переходы

Белорусский защитник Александр Павловец будет выступать за «Ростов». Ранее он играл в «Динамо-Брест». Подробности перехода пока неизвестны. В активе 24-летнего футболиста шесть матчей за сборную Белоруссии.

27-летний белорус Максим Володько стал игроком «Тамбова». В минувшем сезоне он выступал за тульский «Арсенал».

Экс-защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович теперь будет играть за воронежский «Факел». С февраля нынешнего года футболист выступал за «Вождовац», сыграв восемь матчей в чемпионате Сербии.

Тульский «Арсенал» вновь пригласил серба Луку Джорджевича, который принадлежит «Локомотиву».

В августе прошлого года железнодорожники приобрели Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл за московскую команду лишь пять матчей, отметившись одной результативной передачей. В сезоне 2017/18 и 2018/19 «Арсенал» брал черногорца в аренду у клуба из Санкт-Петербурга.

ММА: Турнир UFC 254 могут посетить зрители

24 октября на «Бойцовском острове» Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном поединке шоу чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с претендентом из США Джастином Гэтжи.

Появились сообщения, что ивент может пройти в присутствии зрителей. Об этом рассказал директор промоушена по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь болельщиков на UFC 254. Мы думаем, как отделить фанатов от бойцов и персонала на территории арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность, это наш приоритет», - цитирует Аль-Саида hoteliermiddleeast.com.

В интервью «Советскому спорту» боец Эдуард Вартанян заявил, что Нурмагомедов победит Гэтжи: «У Хабиба совсем другой стиль – он изматывает соперника. А за всю свою карьеру в ММА Гэтжи никогда не боролся, хотя и бывший борец-вольник, он только дрался в стойке». Сегодня на нашем сайте читайте полное интервью Вартаняна.

В рамках этого шоу, помимо Хабиба, выступят и другие россияне. Александр Волков подерется с американцем Уолтом Харрисом, Магомед Анкалаев проведет реванш с молдаванином Ионом Куцелабой, Александр Яковлев разделит октагон с испанцем Джоэлем Альваресом, а Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC схваткой против казахстанца Сергея Морозова. А вот бой Ислама Махачева окончательно отменен. Его соперник из Бразилии Рафаэль дос Аньос заразился коронавирусом. Матчмейкеры лиги так и не смогли найти достойную замену.

А тем временем, стало известно, когда Петр Ян проведет первую защиту титула UFC в легчайшем весе. Его поединок против американца Алджамейна Стерлинга состоится в Лас-Вегасе 12 декабря.