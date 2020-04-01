ФИФА создал фонд помощи, Черчесов не вызвал бы Кокорина, игроки НХЛ не за Овечкина

ФИФА ПОМОЖЕТ КЛУБАМ И ЛИГАМ

Британский телеканал SkySports, ссылаясь на свои источники в ФИФА, сообщил, что международная федерация собирается создать специальный фонд помощи клубам и лигам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении из-за приостановки соревнований.

«Футбольное сообщество во всем мире уже испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, – заявил сотрудник ФИФА, сохранивший инкогнито. – Мы считаем, что во многих частях света значительное число игроков окажутся в чрезвычайно сложной экономической ситуации.ФИФА находится в хорошем финансовом положении, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь в трудный час».

РАНЬШЕ ОСЕНИ ФУТБОЛА НЕ БУДЕТ

Планы по рестарту чемпионатов сегодня меняются едва ли не ежедневно. Кто-то полагает, что футбол вернется в конце мая, кто-то – что летом. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко объясняет, почему раньше осени футбол нигде не возобновится.

«Ясно, что нет никаких гарантий того, что чемпионаты удастся возобновить даже в конце мая. Ведь если нам рассказывают, что пик пандемии намечен на апрель, то это ведь не означает, что с мая мы все будем здоровы поголовно, правда? Вряд ли смерть ближе к концу войны приятнее, чем в разгар боев, когда непонятно, куда склонится чаша. Так что это вовсе не означает, что все сразу пустится в спортивный бой.

В общем, после паузы на три (оптимистично) – шесть (реальный прогноз) месяцев турниры могут возобновиться. Какая разница, начало лета будет на дворе или поздняя осень? А вот формула нового сезона точно везде будет сокращенной».

ЧЕРЧЕСОВ НАДЕЛ МАСКУ ВПЕРВЫЕ ЗА 56 ЛЕТ

Сайт TodoSobreCamisetas опубликовал фотографии новой формы сборной России. В этих комплектах команда Станислава Черчесова сыграла бы на чемпионате Евро-2020, если бы турнир не был перенесен.

В ноябре прошлого года российская сборная отказалась играть в новой форме от Adidas, поскольку триколор на рукавах был нанесен неправильно и напоминал не российский флаг, а сербский. Сейчас флаг перевернули.

Сам главный тренер сборной вчера отвечал на вопросы болельщиков на ютуб-канале РФС. И рассказал, как проводит время на карантине.

«На удаленке работаем, когда надо встречаемся, – отметил Черчесов. – Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо ее принять и максимально выполнять необходимые требования. Маску я вчера надел в первый раз за 56 лет, потому что надо было выйти. Если есть рекомендация, то почему я должен пренебрегать? Руки я и так часто мыл всегда».

Также Черчесов заявил, что не стал бы сейчас вызывать на сборы Александра Кокорина и Павла Мамаева. И объяснил - почему.

ИГРОКИ НХЛ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

В НХЛ, пока регулярный чемпионат приостановлен, ассоциация игроков провела опросов среди хоккеистов, определяя лучших в каждом амплуа.

Лучшим голкипером игроки НХЛ назвали канадского вратаря «Монреаля» Кэри Прайса (41,55% голосов). Россиянин из «Тампы» Андрей Василевский занял второе место (17,09%). На третьем оказался канадец Марк-Андре Флери из «Вегаса» (8,93%), а на четвертом – еще один российский легионер,Сергей Бобровский из «Флориды» (5,63%).

Лучшим защитником хоккеисты признали шведа Виктора Хедмана из «Тампы». Лучшим нападающим- капитана «Эдмонтона» КонораМакдэвида. Канадец получил 68,35% голосов. Лишь на четвертой позиции нашлось место для представителя России – причем им стал не капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а Никита Кучеров из «Тампы» (2,88% голосов).

Овечкин тем временем показал в инстаграм, как проводит свободное время на карантине. Вместе с сыном он играет за «Вашингтон» в виртуальный хоккей.

Журналист газеты TheTorontoSun Терри Кошан со слов генерального менеджера «МэйплЛифс» Кайла Дубаса подтвердил интерес клуба НХЛ к российскому нападающему Александру Барабанову.«Дубас заявил: мы продолжаем погоню за Барабановым. Сделаем все возможное», - написал он в твиттере.

25-летний Барабанов всю свою карьеру провел в питерском СКА.

WTA НЕ ОСТАВИТ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ТЕННИСИСТОК

Намерена оказать финансовую помощь спортсменкам женская теннисная ассоциация. WTA рассматривает варианты продления сезона, который был прерван как минимум на три месяца из-за пандемии коронавируса. Все теннисные соревнования приостановлены до 7 июня.

«WTA усердно работает с организаторами турниров, чтобы максимизировать возможности спортсменок для заработка после того, как профессиональный теннисный сезон будет возобновлен. Искренне надеемся вернуться на корт как можно скорее. Но это произойдет, когда будут гарантированы здоровье и безопасность наших игроков, болельщиков и персонала», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте WTA.

КОСТОРНАЯ И ЗАГИТОВА ТРЕНИРУЮТСЯ ДОМА

Наши замечательные и прославленные фигуристки в условиях карантина продолжают подготовку дома. А заодно радуют своих почитателей видеороликами занятий. Чемпионка Европы Алена Косторнаяопубликовала в инстаграм запись с домашними тренировками.

«Всем привет. Несмотря на карантин, я, как и все спортсмены, продолжаю тренироваться, оставаясь дома. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», – написала Косторная.

Видео тренировок Алены можно посмотреть здесь.

Алина Загитоватакже опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома. Олимпийской чемпионке помогала маленькая собачонка.