УЕФА грозит санкциями, в «Динамо» не могут договориться, Смолов хочет домой - Советский спорт
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04 апреля 2020 07:00Кузнецов Дмитрий

УЕФА грозит санкциями, в «Динамо» не могут договориться, Смолов хочет домой

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

УЕФА О РИСКЕ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ЕВРОКУБКОВ

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что те лиги, которые примут решение не доигрывать текущий сезон, могут быть отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

«Я думаю, что это неправильный путь. Вы не можете обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — приводит слова Чеферина Spiegel.

Sky Sports сообщИл, что УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Вопрос стал актуальным после того, как в Бельгии решили не доигрывать чемпионат из-за карантина.

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН-СОБРАНИЕ

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Вслед за видеоконференцией УЕФА и РФС, состоявшихся 1 апреля, настала очередь обсудить насущные проблемы в РПЛ. В пятницу ведущие клубы России также провели онлайн-собрание.

К чему-то конкретному пока не пришли, это и понятно в условиях неопределенности со сроками завершения эпидемии.

Даты возобновления чемпионата пока остаются неясными, но появилась конкретика. В лучшем случае сезон вернется в первых числах лета. Пессимистичный вариант - только в 20-х числах июля.

Нельзя исключать досрочного завершения сезона с полным обнулением его итогов. На этом настаивали клубы из подвала турнирной таблицы. Озвучивалось на собрании и предложение доиграть сезон, но по его итогам никого из РПЛ не изгонять.

Пока неясно, как будет выглядеть календарь оставшейся части чемпионата и Кубка России. На собрании обсуждали несколько различных вариантов, но финального решения не последовало.

Также обсуждался вопрос сокращения зарплат футболистов на период эпидемии. Российским примером послужил московский «Спартак», где игроки пошли навстречу руководству клуба и согласились на 40-процентное сокращение окладов. РПЛ, однако, не имеет полномочий навязывать игрокам обязательное уменьшение зарплат и может только рекомендовать поиск компромисса в этом вопросе.

В АНГЛИИ УРЕЖУТ ЗАРПЛАТЫ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

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В Англии клубы, похоже, уже решили для себя эту проблему. Все 20 клубов английской премьер-лиги пришли к соглашению о сокращении зарплат футболистов на 30 процентов из-за паузы в проведении соревнований. В ближайшее время сроки урезания выплат по контрактам будут согласованы с игроками. В случае улучшения ситуации, условия будут пересмотрены.

АПЛ также объявила о том, что пауза в чемпионате Англии продлена на неопределенный срок.

«ДИНАМО» НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ИГРОКАМИ

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А вот московское «Динамо» не может договориться с футболистами об уменьшении зарплат. Клуб предложил «подвигнуться» на 40 процентов на время паузы в РПЛ, однако игроки, интересы которых в переговорах представляет капитан и основной голкипер бело-голубых Антон Шунин, не пошли на такие условия. Они согласны на 20 процентов и только на один месяц.

«Игроки должны понимать: деньги с неба не сыплются. В стране и мире сейчас все встало. В том числе спорт, - прокомментировал отказ игроков пойти навстречу столичному клубу бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. - Понятно, что ребята хотят получать по максимуму, не играя, но так ведь не бывает. У нас футболисты и так получают больше, чем должны».

СМОЛОВ СИДИТ БЕЗ МЯЧА И ХОЧЕТ В МОСКВУ

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Форвард испанской «Сельты» Федор Смолов высказался о текущем положении в России из-за пандемии коронавируса.

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться… Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома», – сказал Смолов в прямом эфире Instagram-аккаунта комментатора Нобеля Арустамяна.

Нападающий находится в Виго и не может вернуться в Москву. «Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат Испании 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнем не раньше, чем вторая половина мая. У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине», - посетовал Федор.

Смолов, арендованный у «Локомотива», объяснил, почему хавбек красно-зеленых Алексей Миранчук не оказался в «Ювентусе». По его словам, чемпион Италии действительно хотел купить игрока, однако сделка не состоялась из-за позиции «Локо».

«ЮНОСТЬ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ БЕЛОРУССИИ

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Соседи из Белоруссии продолжают идти против коронавирусного ветра, не обращая внимания на всемирную эпидемию. В футбольном чемпионате страны там продолжается третий тур. Минское «Динамо» вчера одержало первую победу, обыграв «Торпедо-БелАЗ».

А хоккейный турнир у белорусов в пятницу завершился. Минская «Юность» в девятый раз в истории выиграла чемпионат экстралиги. В пятом матче финальной серии Кубка президента столичная команда в овертайме со счетом 3:2 обыграла солигорский «Шахтер». Счет серии – 4:1. Победную шайбу на 8-й минуте овертайма забросил защитник минской команды Владислав Еременко.

ХАБИБ НАЗВАЛ ФЕРГЮСОНА ТУПЫМ

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На очередную порцию горячих высказываний вчера решился Хабиб Нурмагомедов. В интервью MMA Fighting чемпион UFC в легком весе заявил, что Конор Макгрегор всегда будет ему уступать.

«Что случилось 6 октября 2018 года? У Конора было целых шесть месяцев на подготовку, он тренировался, говорил обо мне много плохого, но когда оказался в клетке, то просто сдался, как цыпленок. О чем здесь можно говорить? Конор всегда будет вторым номером. Всегда. Его номер – второй».

Хабиб также прокомментировал заявление американца Тони Фергюсона. Ранее последний призвал руководство промоушена отобрать у россиянина титул, поскольку тот отказался отправляться в США на их поединок.

«Слушайте, он уже говорил подобное на пресс-конференции. Что сказать? Он просто тупой».

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов раскрыл некоторые детали подготовки к бою против Фергюсона.

«Мы готовились на протяжении года, а в последние шесть месяцев это была очень интенсивная работа. Даже сейчас я просыпаюсь среди ночи, иду в другую комнату и пересматриваю бои с его участием. Бывает, нахожу нужную деталь только на пятый раз после просмотра поединка. Для меня это очень важно, потому что это шанс найти его слабость».

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