Азбука Андронова. «П» – Позиционирование: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 25 января 2019 21:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Долгие годы среди футбольных селекционеров в России, а уж особенно среди тренеров и игроков были популярны рассуждения о том, что уровень российского клубного футбола все ближе к европейской «топ-5», и вообще чуть ли не стучится в дверь в поисках того, кого бы из этой пятерки вышвырнуть. Особенно активно эту точку зрения высказывали во второй половине 2000-х, после побед ЦСКА-2005 и «Зенита»-2008 в Кубке УЕФА. При этом начисто отметались возможности и достижения таких чемпионатов, как португальский, голландский или турецкий.

Внимательному болельщику не нужно рассказывать о серьезном сравнении российской и португальской лиг. Достаточно сказать, что уже в новом веке «Порту» последовательно выиграл и Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. У российских клубов подобных достижений нет. И неизвестно, когда будут. Португалия сильнее нас, это понятно и из таблицы коэффициентов. И то, что мы купили у них Халка – ничего не означает. Это показатель богатства, а не силы на футбольном поле.

На мой взгляд, очевидно, что место российской премьер-лиги – во втором европейском эшелоне. Считать иначе – удел оптимистов. Но лучше все-таки оставаться реалистами. Более того, нет уверенности, что наши команды уже уверенно опередили голландские или турецкие. Силы (а в случае Турции и финансовые возможности) вполне сопоставимы.

Таблица коэффициентов УЕФА, и текущие результаты наших команд в еврокубках – довольно точно (лучше всяких слов) определяет текущий уровень РПЛ. При этом нет речи о том, что при виде соперника из «топ-5» нужно зарывать голову в песок. В отдельно взятом матче может произойти все, что угодно. Но на дистанции – сыграв с английскими, испанскими, немецкими, итальянскими и французскими клубами 10 матчей, большинство, мы, скорее всего, проиграем.

Примерно то же, кстати, касается и сборной. Может ли она успешно играть с грандами? Вне всяких сомнений. Может ли она делать это постоянно? Навряд ли.

Верное позиционирование, самооценка – позволяют не отрываться от реалий, не строить лишних ожиданий (а в России, особенно в понимании «диванного» болельщика, ожидание немедленно превращается в обязательство), и, соответственно, не испытывать потом горьких разочарований.

Меня всегда удивляет, когда накануне крупных турниров слышишь от наших футболистов что-то вроде «а почему бы нам не дойти до финала?». Во-первых, смысла в подобной реплике не очень много – ее может повторить любой игрок любой сборной. Во-вторых, что-то мы давно не слышали даже от игроков-грандов заявлений о том, что они приехали «выигрывать турнир». В сегодняшнем спорте (не только футболе) более принят другой подход. Step-by-step, шаг за шагом. Так даже правильнее с точки зрения психологии и давления на личность спортсмена.

Во время ЧМ-2018 мне довелось довольно много времени провести рядом с сборной Швеции, послушать ее игроков, их тренера Янне Андерссона. Что бы ни происходило, он сохранял спокойствие. Представьте как обидно шведам было проиграть Германии на последней секунде встречи благодаря удару Тони Крооса со штрафного? Понимая, что впереди игра с Мексикой. Однако шведский наставник ни на секунду не поддался не то, что панике, а даже расстройству. Хоть оно и было бы вполне объяснимо. Но – нет. Проиграли – забыли, и идем дальше, есть еще матч. И в итоге Швеция громит Мексику и выходит в плей-офф.

К слову, в составе сборной Швеции работал не то психолог, не то, как назвал его тренер, специалист по личностному управлению. Это тоже помогало сохранять в команде верный настрой.

Раз уж в российском футболе наступают новые времена (при новом, не очень публичном, и внешне не очень эмоциональном президенте РФС), то пусть в нем наступит эпоха правильного позиционирования.

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