Кокорин не помог «Фиорентине», «Тамбов» банкротится, а Большунов досрочно выиграет зачет Кубка мира

Банкротство «Тамбова»

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов». Сумма исковых требований - 322 449 677,52 руб. Команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.

Как позже заявила гендиректор клуба Ольга Коновалова, есть вероятность что заявление будет отозвано.

«Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РФС, РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться», - цитирует Коновалову РИА Новости.

Обсуждение ситуации вокруг «Тамбова» с клубами премьер-лиги должно состояться 8 февраля.

Меню для Кокорина

«Фиорентина» специально для российского форварда Александра Кокорина разработала меню, чтобы помочь ему поскорее набрать оптимальную форму. Об этом рассказал журналист Нобель Арустамян.

«В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлен вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде. «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе — вплоть до мелочей», - написал Арустамян в телеграм-канале.

Тем временем, Кокорин дебютировал за свою новую команду в матче против «Интера». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу миланского клуба. На 74-й минуте встречи россиянин вышел на поле, заменив серба Душана Влаховича. Александр сделал девять точных передач из девяти.

Большунов досрочно выиграет Кубок мира

Россиянин Александр Большунов второй год подряд станет обладателем Хрустального глобуса. Это стало известно после того, как его ближайший преследователь в общем зачете Кубка мира Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа.

Как заявил тренер сборной России Олег Перевозчиков, Якимушкин не выступит на этапах в Ульрисехамне и Нове-Место.

ОКР получил приглашение на Олимпиаду

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от Международного Олимпийского комитета принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, 24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.