Азбука Андронова. «Р» – Руководители: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 26 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского cпорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Долго думал – оставлять ли слово в заголовке во множественном числе? Ведь вроде бы даже у руководителя РФС нет в руках всей футбольной власти…

Один коллега поделился, быть может, спорным, но довольно интересным наблюдением: «Все эти люди, которые нами управляют, элементарно давно по улице не ходили. Этого не подразумевает их уровень жизни. Но они управляют так нами 20 лет. Также они могли руководить нами из космоса или из другой страны. Фактически они и живут в другой стране. При этом нельзя сказать, что они не любят Россию. Они могут любить ее, но они не представляют ее в нашей реальности».

Важнейшую задачу для руководства российского футбола вполне можно сформулировать как «не быть таким». Руководить футболом так, чтобы ни у кого и мыслей таких не возникло. Раньше это получалось не всегда. Один из лидеров, казалось, в прямом смысле слова «руководит из космоса» – иначе оценить его «Кодекс чести» и «Аленький цветочек» было затруднительно. Другой, напротив, слишком много ходил по улицам, в виду чего многое знал, и вытаскивал на свет всякие неприглядные истории, вроде финансирования клуба-участника еврокубков из «туманного фонда», разгонял агентское сообщество, и везде появлялся с папкой возможного компромата.

Речь не о фамилии во главе всего нашего футбола. Как минимум остаются три лиги – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, каждая из которых проводит соревнования в конкретном футбольном дивизионе. Всех, естественно, более всего интересует премьер-лига – она на виду, в ней крутятся огромные деньги и играют лучшие футболисты. Ею бессменно с 2007-го руководит Сергей Прядкин. Формально его будущее целиком зависит от клубов, они выбирают президента РПЛ. И в последнее время, они, как видится со сторон, деятельностью Прядкина удовлетворены. Но на деле, если будет решено, что премьер-лиге нужен иной президент – посмеет ли кто-то перечить?

Слухи в футбольном социуме ходят разные. Кто-то вообще напрямую связывал уход Ильи Геркуса из «Локомотива» с намерением занять кресло Прядкина, но пока эта информация не подтверждается. Могу только полагать, что в ближайшее время не будет резких движений. Старая команда останется на своих местах, но, видимо, добавятся новые сотрудники. Но пока это, опять же – только слухи.

Исторически российская модель управления сложилась так, что многое, если не все – завязано в ней на первое лицо. Думается, ближайшие полгода минимум – регионы, клубы, лиги, судьи – все будут прислушиваться к «сигналам точного времени», исходящим из «Дома футбола». Но очень бы не хотелось торжества подхода «как государь скажет – так тому и быть» в российском мире «игры номер один». Требуются верная «дорожная карта» и положительный импульс, а вовсе не рерайт картины «Товарищ Ким Ир Сен на месте руководит строительством автобусной остановки».

Футбол – не бизнес, в нем масса неожиданных и на первый взгляд невообразимых вопросов, ситуаций, а порой даже парадоксов. Никакие «кальки» с прежнего опыта – не работают. В нем нужно заново «разбираться на местности», даже если в целом в ситуации ориентируешься. Любому нужно.

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