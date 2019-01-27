Азбука Андронова. «С» – Судейство: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 27 января 2019 23:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Судейство – важнейшая часть футбола. С этим никто спорить не будет. Кроме самих арбитров, которые любят повторять как лемму – арбитр есть лишь элемент разметки на поле.

Число футболистов и тренеров, которые легко оспорят этот тезис – огромно. Достаточно вспомнить противостояние «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов, когда бригада Виктора Кашшаи проспала сразу два гола «Реала» из офсайдов. Или «художества» все того же Кашшаи уже в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, когда он назначил несуществующий пенальти на Рахиме Стерлинге. Можно спросить Валерия Газзаева про Суперкубок Европы против «Ливерпуля» – впрочем, что он ответит (и будет прав) известно наперед.

В России внимание к судейству всегда было не просто пристальным, а чуть ли не патологоанатомическим по степени своей дотошности. Любой в нашей стране знает, что пост руководителя судейского корпуса – совершенно расстрельная должность. И, в принципе, любой, кто ее занимает – прекрасно понимает, что уход неминуем. Вопрос лишь в том, насколько он будет громким, и много ли проклятий полетит вслед.

Так было у Валентина Иванова, Сергея Зуева, и даже Роберто Розетти. Андрей Будогосский и вовсе порой сбивался на боевые действия против отдельных клубов. Сейчас нашим судейством руководит Александр Егоров. Сам в недавнем прошлом отличный арбитр. Переход на административную работу давался ему трудно, в какой-то момент он даже «бросил все» и укатил домой в Саранск. Но потом вернулся.

Такой ситуации, чтобы абсолютно все были довольны судейством – в России не будет никогда. И сами арбитры будут ошибаться всегда, кого бы ни поставили в руководители. Конечно, бывают ошибки фатальные и неисправимые – особенно в матчах на вылет. Но от них никуда не деться. И собственно ошибки не так страшны – важнее, чтобы не было предвзятости. И главная задача любого руководителя – добиться единства трактовок. Если какой-то пенальти ставится в пользу «Зенита», то случись такой же эпизод в атаке «Анжи» – его тоже надо назначать. Даже в ворота «Зенита».

Так ли это сейчас в российской премьер-лиге? Идеал недостижим, это понятно. Но в целом Егоров (а сам он чуть ли не в каждом интервью заявляет единство трактовок самой главной своей задачей), мне кажется, добился того, что судьи почти не смотрят на имена и клубные эмблемы.

Косвенное и довольно забавное подтверждение этому мы получили в интервью полузащитника ЦСКА Николы Влашича хорватским СМИ: «Товарищи по команде сказали мне, что «Зенит» был привилегированным, но я этого не чувствовал».

Вместе с тем, Егоров порой идет и на довольно жесткие меры. Сейчас, например, на сбор судей премьер-лиги не попал один из авторитетнейших российских арбитров Алексей Николаев. Поговаривают в кулуарах (на открытое противостояние с руководителем никто не пойдет) сами арбитры высказывают некоторое недовольство и даже непонимание стилем руководства Егорова. И речь не о методиках. А о том, что будучи, по сути, «одним из них», сменив свисток на костюм, Егоров резко изменился.

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Закончившие карьеру игроки, переходя на тренерскую работу, порой тоже меняются до неузнаваемости. Связано это прежде всего с другим уровнем ответственности. Понятное дело, что каждый отдельный арбитр не слишком представляет себе оценку работы всех судей в целом футбольным руководством страны. Потому что никто не будет бегать за условным Романом Галимовым (тоже не попавшим на судейский сбор), даже в случае крайнего им недовольства. Выскажут все Егорову.

Грядущая смена руководства РФС не позволяет сейчас оценить дальнейшие возможности главы департамента судейства и инспектирования. С одной стороны, накануне долгожданного введения в российском футболе арбитров-видеоассистентов было бы странно устраивать перестановки в руководстве корпуса. С другой – поговорка о метущей по новому новой метле придумана не просто так.

В одном хотелось бы быть уверенным – что решающим фактором в определении чемпиона станет именно игра в футбол, а не «судейский вопрос». И пока что поводов к сомнениям практически нет. Хорошо бы, чтоб так и оставалось.

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