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Смерть Марадоны, изоляция биатлонной сборной и ничья «Локомотива» в Испании
26 ноября 07:00
автор: Сергей Ващенко

Смерть Марадоны, изоляция биатлонной сборной и ничья «Локомотива» в Испании

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Ушел из жизни Диего Марадона

В возрасте 60 лет от сердечного приступа скончался легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона.

Диего Армандо Марадона. Биографическая справка

Наиболее яркий период в клубной карьере Диего пришелся на время его выступления за «Наполи», цвета которого он защищал с 1984 по 1991 год. Вместе с неаполитанцами он выигрывал Кубок УЕФА (1988/89), чемпионат Италии (1986/87, 1989/90), Кубок (1986/87) и Суперкубок страны (1990).

В 1986 году Марадона стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира, а спустя четыре года выиграл серебряную медаль мирового первенства.

Вся карьера неразрывно связана с наркотиками, которые он начал употреблять, выступая за «Барселону». На чемпионате мира 1994 года в США капитан сборной Аргентины успел забить всего лишь один гол в ворота сборной Греции. После этого в его крови были обнаружены запрещенные препараты и он был дисквалифицирован. После возращения домой с чемпионата он обстрелял из пневматического ружья, дежуривших у его дома папарацци.

Игровую карьеру Марадона завершил в 1997 году, после чего решил стать тренером. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины. Под его руководством команда на чемпионате мира 2010 года дошла до 1/4 финала, где уступила команде Германии со счетом 0:4.

С сентября 2019 года Марадона тренировал «Химнасию».

«Непременно, однажды мы вместе попинаем мяч на небесах», - грустит о смерти своего коллеги Король футбола Пеле.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный национальный траур.

«Локомотив» не проиграл в Испании

«Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:0.

Встреча прошла с ощутимым преимуществом испанской командой, но железнодорожники сумели завоевать одно очко. На 68-й минуте полузащитник хозяев Коке поразил ворота Маринато Гилерме, но после просмотра эпизода при помощи системы VAR судьи зафиксировали у испанского полузащитника положение вне игры.

Напомним, что в матче первого круга в Москве команды также не смогли выявить победителя (1:1).

«Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А. «Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками.

В параллельной встрече «Бавария» обыграла «Зальцбург» 3:1 и, набрав 12 очков, гарантировала себе выход в плей-офф турнира с первого места.

1 декабря в Москве «Локомотив» примет «Зальцбург», а »Бавария» в гостях встретится с «Атлетико».

Сборная Украины получила «технарь»

Сборная Украины получила техническое поражение в матче группового этапа Лиги наций против сборной Швейцарии.

Накануне матча, который должен был состояться 17 ноября, департамент здравоохранения швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию сборной Украины из-за положительных результатов тестов на коронавирус у представителей национальной команды.

Таким образом, после данного решения в активе сборной Швейцарии стало 6 очков, и она обошла в таблице команду Украины, которая заняв последнее место вылетела в Лигу В.

Биатлон: сборная изолирована

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что команда в полном составе изолирована из-за коронавируса.

«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три, по пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что все будет хорошо», ‑ цитирует Польховского РИА Новости.

С 28 по 29 ноября в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира сезона-2020/21.

Обозреватель «Советского спорта» Лев Тигай в своем материале подробно рассказал о сложившейся ситуации.

Карантин вместо Кубка мира? В Финляндии у сборной России нашли коронавирус

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источник: «Советский спорт»
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