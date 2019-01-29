Азбука Андронова. «Т» – Телевидение: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 29 января 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Когда этот цикл материалов только планировался – я сразу же знал, какой текст будет самым сложным. Очень трудно писать о том, что хорошо знаешь. Еще труднее – когда ты знаешь, что и зачем рассказывают публике, а главное – как обстоит дело в реальности, а не рассказах.

Старая поговорка – никогда не стоит показывать любителям колбасы как она делается. С телевидением в российском футболе дело обстоит примерно так же.

Болельщик может сколько угодно сотрясать интернет и социальные сети, узнав, что никто не собирается ему показывать матч «Локомотив» – «Спартак» (это просто пример) на федеральном спортивном канале. В его понимании – показать обязан. Но вместо этого показывают, например, «Ростов» – «Урал».

Понимаю, что все попытки объяснить логику телевидения – бесполезны. Никакие аргументы приняты не будут. Но все же сделать это обязывает профессиональная честь.

Футбол и ТВ в России – толком даже не знакомы друг с другом. Никакой реальной конкуренции за право показывать чемпионат России – не существует. Требования многих должностных лиц «чтобы футбол получал от телевидения больше» – есть толчение воды в ступе, и ничего более. Никто и никогда не заплатит в России больше – потому что «отбить» эти деньги невозможно в принципе. Обыватель за платные трансляции платить не хочет, дырявый интернет услужливо покажет ему хоть черта лысого – и совершенно бесплатно. Рекламодатели в очереди, мягко говоря, не стоят. Откуда телевидению взять больше? На это способен только интернет.

С появлением на свет божий холдинга «Матч ТВ» у телевидения пропал интерес – тот искренний, который был раньше. Появилась обязанность. Чтобы за исполнение обязанности еще и платили, причем щедро – ну где вы такое видели?

Само телевидение давно находится в цугцванге. Полностью убрать показ чемпионата России на платные каналы – невозможно. Во-первых, никто не будет платить (массово). Или найдут «дырку в интернете», или вообще обойдутся без футбола. В крайнем случае, пойдут в бар (угадайте, кстати, в каком количестве баров спутниковые каналы работают легально, то есть зарегистрированы именно для публичного просмотра?). Во-вторых, что тогда показывать на бесплатном канале? «Уотфорд» – «Вест Хэм»? Для кого? В третьих, денег от платного ТВ никогда не хватит на удовлетворение аппетитов тех, кто хочет «получать от телевидения больше».

Попытки одновременно выставить на прилавок «нарядную» колбасу, и периодически раздавать ее бесплатно – тоже обречены на провал. В первые годы своего существования «Матч ТВ» вывалил практически весь серьезный контент на федеральный канал. Фактически оставив безжизненными огромный набор каналов спутниковых. В какой-то момент неполадки с составом колбасы стали понятны ее производителям, и было решено переставить телегу – теперь она не позади лошади, а впереди нее. Причем частично. Отсюда и решение показывать некоторые топ–игры платно. Запоздалое и непрактичное. Но другого выхода у холдинга нет – или голова умрет от голода или тело.

Оставим в покое европейские чемпионаты – это тема другого разговора. Применительно к чемпионату России «частичность» вылилась в то, что половину топ-игр показывают бесплатно и федерально, а половину – только платно. Или через спутниковые каналы, или через приложение (отзывы о качестве его работы легко «гуглятся»). В итоге получилась классическая ситуация «немножко беременна», или повторение тезиса о погоне за двумя зайцами. Обыватель не собирается ничего платить после того, как ему показали «Зенит» – «Спартак» бесплатно. Он озадачен другим – возможностью украсть следующую платную трансляцию. И успешно с этим справляется.

Вообще история «Матч ТВ» когда-то будет описана в разряде «неудачных опытов академика Мичурина». Получив голову одного происхождения («РТР-Спорт») и туловище другого (набор спутниковых каналов «НТВ-Плюс») с селекцией и сращением холдинг не справился. Живущий монстр довольно потешен, но мало на что способен. Дать футболу то, чего ждет футбол – не способен вообще.

Не надо наивно думать, что во всех цивилизованных странах национальные чемпионаты по футболу ушли на платное телевидение только для того, чтобы больше зарабатывать. Это не так. Наличие федерального, созданного президентским указом канала – подразумевает сервильность с первого же шага. «Государственное дело, ты улавливаешь суть?» – незабвенные строки из «Федота-стрельца» всплывают в голове всякий раз, когда канал показывает ничего не значащий матч «Зенита», в то время как другие рубятся за результат.

Так вот уход на платную платформу – позволяет избежать этой сервильности. Она там просто неуместна – ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения контента. Но платная платформа не работает так, как хочется ее создателям (или, скорее, эксплуататорам). Она, в частности, не может обеспечить клубу статус «самого популярного в стране» (всякие настойчивые опросы «Левады-Центра» только подчеркивают абсурдность этого понятия, ведь любому слепому и глухому понятно, что популярнее всех «Спартак», и так будет даже если не показывать его по телевидению вовсе). А бесплатная – не может заработать не просто требуемых (в частности, депутатом Газзаевым), а хоть сколько-нибудь приемлемых денег. На не сервильных каналах вопрос решается проще – хоккейный матч, не приносящий нужных доходов просто убирается из эфира (пусть даже турнир носит имя этого канала), и сразу же оказывается... Да-да, на бесплатном и федеральном.

И на нем – сервильность побеждает. Нужно показывать определенные команды в определенное время (а в определенных регионах в это время есть обязательство включить нужный канал, чтобы его рейтинг не просел) – это делается. Параллельно нужно же что-то делать с спутниковыми каналами, правда? Значит, половину туда, громкий ребрендинг (превративший студию канала в подобие гарема из компьютерных игр – столько там золота), «структурный ноль» с точки зрения контента (родившийся из остатков «Нашего Футбола» «Матч Премьер» утратил без объяснения причин одну из самых интересных программ – «Свисток»).

Короче говоря, футбол не должен ни на что рассчитывать в плане телевизионной перспективы. Он не является коммерчески привлекательным продуктом, а основному вещателю совсем некогда его таким делать. Грусть, сквозившая в комментариях Сергея Прядкина к подписанию нового контракта между вещателем и РПЛ – говорит о том, что он прекрасно все понимает. А уж пункт контракта о «компенсации расходов вещателя на трансляцию» – ну вы можете себе вообразить такое в Англии или Германии?

Там футбол интересен телевидению. И наоборот. А здесь встретились два чемодана без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Остается только терпеть. Всем.

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