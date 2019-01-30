Азбука Андронова. «У» – Украина: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 30 января 2019 11:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Разумеется, как всякий сознательный и ответственный автор – я составил всю «Азбуку» еще до начала цикла. Жизнь, однако, в очередной раз оказалась сильнее планов. Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». Бурлит все, бурлит везде. Трансфер комментирует даже глава федерации футбола так называемой ДНР, а по обе стороны границы бушуют страсти. Пришлось менять планы.

Хотя в России они, конечно, не бушуют ярко. Украинских легионеров никто не воспринимает как-то особенно. Уверен, что болельщиков «Зенита» куда больше интересует левая нога нового защитника (искали по параметрам, нужен был игрок именно «левоногий») и его способность в 29 лет соответствовать уровню амбиций клуба. Нога сомнений не вызывает, а вот способность – очень. Не случайно у Ракицкого не все было ладно в «Шахтере». Вопрос его паспорта, личной жизни, игры в сборной (которой, скорее всего, теперь не будет) – не интересует никого.

«Игрок, ненавидящий Украину – поехал в страну, ненавидящую Украину» – так этот трансфер прокомментировали в Киеве. Задор «акул пера» понятен. И первая часть утверждения – гораздо интереснее второй. Вообще умение судить обо всем по новостям из телевизора – становится в последнее время доминирующим. Вместо того, чтобы разбираться в вопросе – проще брякнуть что-то «эдакое». Лайки оправдают все.

С чего взят тезис о том, что Ракицкий «ненавидит Украину» – абсолютно непонятно. Да, он не поет гимн перед матчами сборной. Так же делает чуть ли не половина сборной Германии – они ее ненавидят? Так же много лет делал Акинфеев – он ненавидит Россию?

За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча. Далеко не все из них были качественными, но вряд ли кто-то в здравом уме скажет, что он выходил на поле и не хотел выигрывать. Хотя это если смотреть «в здравом уме»...

В общем, проводила Украина Ракицкого словами «скатертью дорога». Не думаю, что это особенно интересует самого игрока. Он никогда не стремился к публичности, интервью дает крайне редко, а по политическим вопросам не высказывался вовсе. Ультрас «Шахтера» в твиттере поблагодарили его за помощь силам АТО, но потом твит был удален. Что это было – не понимает никто.

Мне кажется, самое лучшее, что стоит сделать нам – не идти на поводу у провокаторов. Гражданами какой бы страны они ни были. Тренером в «Зените» работает Анатолий Тимощук, в «Спартаке» Олегу Кононову помогает Сергей Кузнецов (по каким-то причинам на сайте РПЛ он числится венгром), в «Локомотиве» играет (правда, довольно редко) Тарас Михалик, ворота «Урала» защищает воспитанник киевского «Динамо» (но имеющий российский паспорт) Ярослав Годзюр, тренирует эту команду (так же обладая российским паспортом) Дмитрий Парфенов, в ней же играет защитник Денис Кулаков. Буквально на днях «Анжи» покинул Игорь Чайковский. Думаю, никто из перечисленных не скажет, что чувствовал какое-то особенное к себе отношение на основании украинского происхождения, или паспорта.

В общем, за прием здесь Ракицкому беспокоиться не стоит. Да и пережил бы он любой – «Шахтер» уже несколько лет базируется в Киеве, и хотя Ракицкий вряд ли был завсегдатаем каких-либо развлекательных заведений: что такое «жизнь вне дома», он себе отлично представляет.

С футбольной точки зрения трансфер довольно странен – если учитывать его сумму, и стоящие перед Ракицким задачи. Его левая нога – действительно дефицитное качество. Но сможет ли он перестроиться на новые реалии? А перестраиваться придется. В «Шахтере» Ракицкому многое позволялось и прощалось, не стоит в очередной раз напоминать об особом отношении некоторых судей к этому клубу, и его «заклятых соперниках», регулярно обнаруживающих совершенную неспособность играть в футбол перед лицом «оранжевой бригады». Чемпионат России сейчас – намного сложнее украинского, «Зенит» это прекрасно знает, но готов ли к этому его новичок? Одни сплошные вопросы.

Я очень хорошо знаком с Ярославом. Однако личное общение и впечатления от него выносить на публику, полагаю, было бы неэтично. Думаю, его союзником может стать мотивация. Если он действительно устал от одного клуба (а других в его карьере не было), если действительно было непонимание с тренером (а оно было), то будучи воодушевленным, он может и посрамить скептиков. Включая и меня. Шляпу съесть не обещаю, но и от ответственности не уйду. Пока мне этот трансфер видится блажью. Посмотрим, кто окажется прав.

А вот что Ракицкому предстоит пережить совершенно точно – это обострение вопроса о его игре в национальной сборной. Напомню, что Евгений Селезнев не вызывался в нее ровно то время, что играл за «Кубань». У главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко есть молодые и актуальные кандидаты, думаю, в первое время Ракицкого не будут вызывать хотя бы в силу пертурбаций в его карьере. А дальше? Даже если вызовут, обструкцию ему устроят такую, что мало не покажется. И «общественный запрос» сейчас будет именно на «невызов».

Не стоит забывать и вот о чем – несмотря на то, что ФИФА и УЕФА разводят российские и украинские команды – может получиться так, что встреча станет неизбежной. Для этого всего-то надо, чтобы из команд дивизиона «В» Лиги Наций напрямую на Евро-2020 отобралась либо только Босния и Герцеговина, либо только Дания и Швеция вместе. В этом случае встречи не избежать. Конечно, УЕФА сможет «изобразить» что-то. А если путевку и тем и другим надо будет оспаривать в финале? Тогда что?

Самое лучшее, что можно сделать сейчас – перестать педалировать «национальный вопрос». Ракицкий играет за «Зенит» – теперь это данность. С остальным все компетентные люди разберутся по мере возникновения проблем. Ясно, что формула «спорт вне политики» годится только для рассуждений с дивана. Но иногда стоит просто не обращать внимания на стремление срастить их между собой.

Посмотрим, кто выиграет от этого трансфера. И выиграет ли кто-то. Кроме «Шахтера», получившего крупную сумму за игрока, в последнее время с трудом проходившего в основной состав.

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