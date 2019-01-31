Мевля едет в Италию, а Кудряшов - в Турцию! В Европе закрывается трансферное окно. Онлайн

31 января - последний день трансферного окна в Европе. "Советский спорт" ведет онлайн главных событий.
13:50
Полузащитник "Челси" Виллиан может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Согласно источнику, на игрока "синих" претендует "ПСЖ", который рассматривает его в качестве замены Неймару.
13:45
«Монако» отдал полузащитника Пеле в аренду в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа.
Пеле будет выступать в «Ноттингеме» до конца текущего сезона. 27-летний полузащитник из Гвинеи-Бисау стал игроком «Монако» в июле 2018 года, когда перешел за 10 млн евро из португальского «Риу Ави». В составе «Монако» Пеле провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей.
13:40
Защитник сборной России Федор Кудряшов, покинувший казанский "Рубин" на правах свободного агента, продолжит карьеру в "Фенербахче".
Согласно источнику, сегодня, 31 января, игрок вылетел в Турцию для подписания контракта со столичным клубом. Ожидается, что договор будет заключен 31 января или 1 февраля. Ранее сообщалось, что "Фенербахче" предложил 31-летнему Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.
13:30
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13:25
Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон в ближайшее время станет игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, 31 января Ингасон отправится из Дубая в Грецию для того, чтобы пройти медицинское обследование для ПАОКа. 25-летний защитник уже согласовал контракт с греческим клубом. Ранее сообщалось, что соглашение Ингасона с ПАОКом будет рассчитано на четыре года, его зарплата составит 1 млн евро в год.
Исландец выступает за «Ростов» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету два мяча в 17 матчах.
13:15
Защитник "Зенита" Миха Мевля покинет команду в зимнее трансферное окно. Согласно источнику, следующим клубом игрока станет "Эмполи". Отмечается, что футболист пополнит ряды итальянцев на правах аренды с правом выкупа. Также сообщается, что 28-летний Мевля во второй половине дня прибудет в Италию, чтобы пройти медицинское обследование.
Напомним, футболист перешел в "Зенит" из "Ростова" в 2017 году и за это время провел 43 матча.
13:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни близок к переходу в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».
Феллайни выложил фотографию из аэропорта перед вылетом в Китай с подписью: «Погнали».
Ранее сообщалось, что бельгиец уже прошел медицинский осмотр для китайского клуба. После оформления всех документов о трансфере будет объявлено официально. Сумма трансфера Феллайни составит около 10 млн фунтов. Его контракт с «Шаньдун Лунэн» будет рассчитан на три года. 31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед», забив два мяча и сделав две голевые передачи.