Азбука Андронова. «Ф» – Фанаты: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 01 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

На эту тему люди, в российском футболе власть предержащие – говорить особенно не любят. Как правило, они не очень в ней разбираются. Живут набором убеждений, которые далеко не всегда соотносятся с реальностью.

Вот, например, Сергей Галицкий неоднократно говорил, что ему фанаты неинтересны. И что он хочет воспитать болельщика, а не фаната. Дело, однако, в том, что пока Галицкий воспитывает болельщика, фанат явится на свет безо всякого согласования с ним. Ему не нужна никакая «верификация». Он просто наличествует. Это данность.

Попытки воевать с реальностью ничем хорошим не заканчиваются. В этом только что убедился хоккейный ЦСКА, отказавшийся от выездных секторов до окончания регулярного чемпионата КХЛ. Суть проблемы – именно в непонимании (или непризнавании) фанатской культуры.

Все попытки «отрегулировать» движение на трибунах обречены на провал. Фанаты ЦСКА (которые руководителям клуба не особенно и нужны) ушли с трибун даже домашних матчей. Но они не исчезли, у них по-прежнему есть позиция, и они готовы найти способ ее высказать.

Меня всегда веселят разговоры о том, что «фанатов» с трибун надо убрать, а на их место посадить «зрителей». Иногда хочется, чтобы люди, генерирующие подобный бред – хоть раз сами зашли на фан-трибуну. Выйдут оттуда (гарантирую) преисполненными впечатлений.

Никто не говорит, и никогда не скажет, что клуб должен подстраиваться. Но принимать во внимание – должен. В силу ряда обстоятельств мне довольно близок пример футбол Германии, так что иллюстративный ряд будет оттуда.

Прямо сейчас в Германии практически на любом стадионе устраивают обструкцию команде «РБ Лейпциг». Она считается новоделом, клубом без традиций, искусственным образованием. Кричалки в ее адрес – весьма неприятны, и совсем не толерантны. Придет ли в голову хотя бы одному руководителю клуба подняться на трибуну, и указать фанатам, что им скандировать? Думаю, ответ понятен.

Абсолютно хрестоматийным примером взаимоотношения клуба и фанатов является переход Мануэля Нойера из «Шальке» в «Баварию». Сейчас вся эта история подзабылась, а молодое поколение вообще не в курсе темы. Этот переход очень возмутил фанатов «Баварии», команду из Гельзенкирхена они ненавидят больше любой другой. Ситуация была довольно взрывоопасной, и уж точно не могла считаться нормальной. Что сделал клуб? Его президент Ули Хенесс организовал «трехстороннюю встречу». Он и Карл-Хайнц Румменигге представляли клуб, Нойер сам себя, третьей стороной были несколько лидеров фан-движений. В итоге договорились, приняли своеобразный «кодекс поведения» для Нойера (например, ему не разрешалось целовать эмблему «Баварии», ни при каких обстоятельствах он не имел права притрагиваться к капитанской повязке). Прошли годы. Сегодня Нойер – капитан «Баварии», и все те проблемы уже в прошлом.

Полагаю, многие сейчас задаются вопросом – не спятил ли автор, и что он вообще хочет сказать. Правда?

Мысль очень простая – своих фанатов любой клуб, и любой субъект футбола должен уважать. Не позволять собой манипулировать – это совсем другое дело. Но уважение должно быть обязательно.

Кто-нибудь слышал о беспорядках на стадионе ЦСКА (теперь уже футбольного)? Видел ли там полицейские отряды, готовые к штурму небольшого города? А знаете, почему? Потому что перед запуском стадиона Евгений Гинер договорился с фанатами о правилах поведения в клубном «доме». И если вы все еще представляете себе фанатов «отмороженными», людьми с «отбитой головой», неким «околоспортивным мусором» – мне вас искренне жаль. Это не так. Да, большинство из них – своеобразные люди. Но, прежде всего, они люди. Преданные клубу значительно более, чем праздная, пусть и искренне заинтересованная публика.

Среди фанатов есть и очень богатые люди. И очень влиятельные. Но даже те, кто путешествует в другие города «на собаках» никак не заслуживают снобизма в свой адрес – а его порой слышно, и в очень неприятной форме.

Про российских фанатов тоже можно рассказывать интересные истории, и дело не в шествиях, акциях, или каких-то сомнительных действиях.

Валерий Газзаев – самый титулованный тренер в российской истории ЦСКА. Да и в российском футболе равных ему нет – никто больше не выигрывал (и неизвестно, выиграет ли когда-то) еврокубок. Однажды телекамеры выхватили лицо Газзаева в момент, когда фанаты устроили пиротехническое шоу. С его уст слетела нецензурная фраза, которую легко было прочитать по губам. Что произошло на следующем матче? На трибуне появился баннер, адресованный тренеру. В вольном переводе – ему самому предложили побыть тем, к кому он причислил фанатов. Никакие результаты – не спасли.

Или незабываемая история выезда российской сборной на матч с финнами в Хельсинки. Команда жила в отеле в центре города, сидеть в номерах игрокам было скучно. В какой-то момент они решили прогуляться. Разумеется, появление на улице Андрея Аршавина (а абсолютное большинство приехавших болельщиков были из Санкт-Петербурга) вызвало ажиотаж и слегка встряхнувшие Хельсинки выкрики. Романа Павлюченко тоже встретили одобрительно, с удовольствием с ним фотографировались. Следующим из двери отеля появился Владимир Быстров... «А ты, Вова, исчезни обратно, пока не получил ...ды» тут же раздалось на весь бульвар...

Порой способы выражения своих мыслей у фанатов действительно не очень эстетичны. Порой они не могут обойтись без обсценной лексики. Скорее всего, их творчество достойно постоянного указателя «18+». Сейчас много и активно обсуждается позиция фанатов «Спартака» по отношению к Денису Глушакову. Формы и способ выражения не оставляют никого равнодушными, и при отсутствии реакции со стороны клуба (или продолжения игнорирования возникшей проблемы) способна стать довольно разрушительной.

Государство поворачивалось лицом к фанатам только тогда, когда ему это было необходимо. Президент России Владимир Путин пил с ними пиво, а руководитель РФС Виталий Мутко создавал Всероссийское объединение болельщиков. Сейчас ничего подобного ждать не приходится – в канун ЧМ-2018 с ними была «проведена работа», что позволило избежать повторения марсельской истории. Но то, что фанатов не было видно во время самого чемпионата – не означает, что они перевелись.

Собственно говоря, после появления в России большого количества новых и современных арен – весьма интересно, как клубы и управляющие структуры будут выстраивать отношения с ними. Ибо самих фанатов наверняка станет больше.

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