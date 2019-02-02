Азбука Андронова. «Х» – Хозяйство: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 02 февраля 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Инфраструктура – главный аспект, в котором российский футбол за последние годы сделал шаг вперед. Возможно, его даже можно назвать прорывом. После ЧМ-2018 у нас появились не только современные стадионы, но и достаточное количество пригодных для подготовки баз. Однако, появился и важный вопрос – как это все будет использоваться.

Если вы бывали в терминале «D» московского аэропорта Шереметьево, то наверняка согласитесь, что он современен, и построен умно. Но как дьявол всегда скрывается в деталях, так и общий комфорт и впечатление зависят не от нагромождения бетона и стекла, а от того, как это используется. К чему, например, строить 6 входов и выходов, если половина постоянно закрыта?

Ровно та же история и с футбольными стадионами (кстати, не все они имеют прямое отношение к ЧМ-2018). Что толку от супер-арены в Саранске или Калининграде, если непонятно, кто, как и зачем будет ее использовать.

Вот буквально прямо сейчас, в эти самые минуты «Балтика» проводит процесс секвестирования зарплат своих игроков. Денег в клубе нет, зато есть (по словам руководителей) некая «перспектива». Глядя в турнирную таблицу ФНЛ – перспективу я вижу только одну. Остаться в первом дивизионе. Вторая перспектива переведет «Балтику» в разряд футбольных парадоксов – клуб третьего по рангу дивизиона будет играть в хоромах, которым позавидуют некоторые в дивизионе элитном.

Примеры ЧМ-2010 в ЮАР, и ЧМ-2014 в Бразилии ясно говорят о том, что построенные стадионы сами по себе нежизнеспособны. Собственно говоря, с ними все ясно в тот момент, когда торжественно перерезалась ленточка на церемонии открытия. Дальше – все вопросы к эксплуатантам.

И у нас (давайте не будем даже пытаться сравнит себя с принимавшей ЧМ в 2006-м Германией) этих вопросов тоже будет много. Да, Санкт-Петербург отлично использует возможности своего стадиона. Помогает и формула «один город – одна команда», и возможность (а главное – желание) проводить на стадионе события не прямого назначения. Например, те же хоккейные матчи. Что можно проводить в Волгограде, Саранске или Калининграде?

По ходу подготовки к ЧМ-2018 разнообразные чиновники и деятели мира спорта повторяли как мантру: вот построим стадионы, и народ пойдет на футбол! Действительно, пошел. Преимущественно в провинции, где другого досуга почти что и нет. Само посещение нового стадиона – как полет в космос. Но вот посмотрите – есть казанский «Рубин». Есть новая и очень современная арена. И что мы видим? На своем последнем домашнем матче с «Динамо» собрались 3282 зрителя. Между прочим, казанцы занимают 6-е место в премьер-лиге. Что это? Где же то «светлое будущее», к которому нас вели?

Да, в Казани есть еще хоккей, баскетбол и волейбол. Мало у какого города есть такой спортивный «портфель». Но даже и в уже перечисленных Волгограде, Саранске и Калининграде публика перестанет идти на стадион исключительное из чувства любопытства. Не будет хорошего футбола, не будет зрелища – не будет и потребителя. В отличие от аэропорта, который людям часто необходим, футбол – факультативная программа. Предмет даже не первой, и не третьей необходимости.

По большому счету, работа с наследием ЧМ-2018 должна была начинаться сразу же после его окончания. Но было недосуг – а где-то даже стадион чуть не смыло в канализацию. Времени для того, чтобы вдохнуть в них новую жизнь (сам чемпионат мира уже давно в истории), осознания ситуации и начала действий – очень мало (казанский пример это подтверждает). «Нижний Новгород», «Сочи», «Мордовия», «Ротор» и «Балтика» – все это клубы ФНЛ. Выступают они там с переменным успехом, все вместе подняться в элиту не смогут. Посмотрим, как пойдут дела, когда пройдет «эффект новизны».

Весьма разумный вариант использования арен – игры национальной сборной (в 2018-м, уже после чемпионата мира она сыграла в Сочи и Калининграде). Но на всех сборной не хватит, да и быть востребованным раз в год-два объекту инфраструктуры просто невозможно.

Строились наши стадионы тяжело. Но сейчас будет еще труднее – теперь им надо определить бытие.

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