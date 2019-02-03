Азбука Андронова. «Ц» – ЦСКА: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 03 февраля 2019 10:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Уделить внимание главному «пионеротряду» российского футбола меня заставляет вовсе не симпатия к этому клубу. И даже не давний интерес к работе Виктора Гончаренко, и приятельские с ним отношения. ЦСКА сейчас действительно рвет все шаблоны. Как отметил в новогоднем шоу клубного телевидения «Вечерний Гинер» президент клуба - так вышло, что путевку в Лигу чемпионов зарабатывала одна команда, а сыграла там уже другая. И, не сумев попасть даже в Лигу Европы - тем не менее, дважды обыграла мадридский «Реал».

В этом главный парадокс ЦСКА, который фактически списывали из серьезных дел по окончании прошлого сезона. Игнашевич, братья Березуцкие, Вернблум, Натхо, Головин, Муса. Потери армейцев действительно выглядели ужасающе. Прошло полгода. И если кто-то сейчас недооценивает ЦСКА в качестве кандидата на чемпионство - то может жестоко просчитаться.

Во всей карьере Виктора Гончаренко (а уже в России она включает в себя «Кубань», «Урал», «Уфу» и ЦСКА, причем в разных ролях, плюс большой период в БАТЭ) начисто отсутствует что-либо, что можно было бы занести в категорию «нытья». Он, вне всяких сомнений, раньше многих других понял, что ему предстоит строить совершенно новый ЦСКА. Понял, засучил рукава и уже построил. Опровергнув все тезисы о том, что на строительство команды требуется 2-3 сезона. Как шутят журналисты: наверное, если Виктору Михайловичу дать коробок спичек, он построит из него дом.

И ладно бы ЦСКА накупил каких-то супердорогих новичков - это не так. Ни Азмуна, ни Ракицкого клуб себе позволить не может. Сильно сомневаюсь, что мог бы позволить Маркизио. А может - Облякова, списанного «Рубином» Ахметова, Магнуссона из второго британского дивизиона, Бекао из второго бразильского, Бийола и Бистровича, игравших на Балканах, и горячего исландского проспекта из чемпионата Швеции Сигурдссона. Да, еще аренду Влашича, который не больно-то нужен был «Эвертону».

«Спевался» этот ансамбль довольно трудно. У ЦСКА были (да и есть) крайне неудачные матчи. Например, московский с «Викторией». Или домашний с «Краснодаром». Столь молодая команда просто не может не совершать ошибок. Но при всем этом армейцы сохраняют приличный темп, уверенно обыграли лидера чемпионата, а ко второй части сезона готовятся, ни на что не отвлекаясь. Ни на предсезонные кубки, ни на предстоящие еврокубки.

Наверное, время для того, чтобы называть причины столь неожиданной поступи ЦСКА - еще не пришло. Рано делать выводы в феврале. Но есть некоторые моменты, которые обязательно нужно отметить.

Во-первых, большим подспорьем для Гончаренко стал Игорь Акинфеев. Кто станет вожаком стаи - в принципе, было понятно изначально. Непонятно было, как это воспримет молодежь. Да и для самого Игоря такая ситуация в новинку. Лидером он был и раньше: но все-таки большинство вокруг были или старше, или сверстниками. Сейчас тон в ЦСКА задает совершенно другое поколение. И, похоже, они нашли правильную химию с своим вратарем.

Во-вторых, Гончаренко сумел создать в команде очень хороший эмоциональный фон. Наверняка ему часто приходится проводить собеседования - особенно с молодыми игроками. Заметно, что в команде нет равнодушных, нет даже никакого деления матчей по степени важности. Может что-то не получаться, может даже не получаться многое, но ЦСКА никогда не выходит на игру сонным. Наверное, здесь Гончаренко повезло - в большинстве своем его игроки никогда еще не выступали на таком уровне, и им пока все интересно (мы хорошо знаем, как бывает, когда интерес пропадает и остается только ожидание смс из банка).

В третьих, белорусский рулевой ЦСКА сумел подобрать для команды ряд тактик и построений, которые ей очень подходят. Учитывая обширные возможности по взаимозаменяемости футболистов - мы сейчас наблюдаем за очень интересным становлением команды. Очень любопытно, как проведет второй круг Влашич - пока что один из лучших игроков всего чемпионата. Судя по поступающей информации из Кампоамора, где ЦСКА проводит сборы - Гончаренко уже готов выдать ему пульт управления армейскими атаками. Так прямо и подсказывает свои футболистам - «найди Влашича».

Начало второй части чемпионата не выглядит для армейцев сложным. Скорее всего, их судьбу можно будет начинать обсуждать после двух апрельских московских дерби - с «Спартаком» и «Локомотивом». Но пока что в любом случае стоит признать, что занимающий третье место клуб - наполнил премьер-лигу свежим воздухом. Так, что значительно превзошел ожидания даже своих собственных поклонников.

***