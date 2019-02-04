Азбука Андронова. «Ч» – Черчесов: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 04 февраля 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – один из «людей года-2018», с этим, надеюсь, никто спорить не будет. Уж точно, если бы существовала премия за самый значимый прорыв года – она должна была бы достаться ему.

Накануне ЧМ-2018 Черчесова не критиковали – гнобили. Только что доносов-писем интеллигенции не случилось, а так – кто только не требовал отставки тренера из сборной. Обзывал его нецензурными словами. Потом, разумеется, помалкивали. Кстати, сам «Стас-космос», что желает ему честь, ни с кем счеты сводить не стал.

В годы его игровой карьеры мы никогда не были особо близки, но легко нашли контакт, когда он стал тренером. Уверенность в себе и всех, кто рядом, Черчесову была присуща всегда. Когда его «Спартак» терпел крушение в Лиге чемпионов, а сам он (еще игрок) чуть ли не забивал в свои ворота – все равно не «поднимал рук». Наивно было предполагать, что с возрастом в черчесовском характере что-то изменится.

Но все-таки одним характером и уверенностью метаморфозы в игре сборной России не объяснить. Она мучилась-мучилась-мучилась, и наконец, побежала. Вдруг.

Понятное дело, что очень помог сбор в Австрии, на котором почти месяц можно было моделировать игру и убеждать игроков в верности плана. Но последние контрольные матчи все так же не вселяли уверенности. Так что тут объяснение может быть только одно – качественно проведенная подготовка. Точно рассчитанный пик (помните, в 1990-м в Италии с этим не справился Лобановский). И пока Паулино Гранеро настраивал «моторы» игроков, Черчесов наверняка объяснял им (об этом говорили все последние результаты) – просто так никого не обыграем, надо много бегать.

Игроки поверили. Повезло и с календарем – испуганная Саудовская Аравия позволила как следует «раскатиться». Но главное – непостижимым образом из игры сборной исчезла вальяжность. Последним, кто ее проявлял, был Смолов. После выхода Дзюбы в первом матче все стало иначе.

Черчесов умеет убеждать. Наверняка многие коллеги подтвердят: когда он берет тебя за локоть, ласково говорит «май френд», и тут же начинает давить тебя и объемом информации, и экспрессией, с которой она доносится – сопротивляться трудно. Тем, кто изначально не был согласен с методами тренера, сама жизнь подсказала усвоить два тезиса. Во-первых, на поле выходить будешь ты, а не Черчесов. Аплодировать будут тебе. Но и смеяться, если что – тоже надо тобой. Во-вторых, Кубок конфедераций, и последующая серия игр с сильными командами показала наш истинный уровень. В третьих, один будущий герой ЧМ-2018 был выдворен из «Зенита» Роберто Манчини, а второй проводил сумбурный сезон в «Вильярреале». Когда, если не сейчас?

Разумеется, Черчесов никакой не волшебник. Это показала и Лига наций. Он просто довольно здраво (а не свысока) смотрящий на мир тренер. Кстати, когда он тренировал «Спартак», выгонял из него Титова и Калиниченко, а с трибун его именовали «чабаном» – все было иначе. Сейчас он сумел подобрать весь инструментарий для достижения результата, и правильно его использовать. Как говорится, не забивал гвозди микроскопом. Некоторый набор везения (непредсказуемый «самострел» сборной Испании, уволившей тренера за пару дней до турнира) сопутствовал, но он никак не мог быть предсказан, и уж точно не должен рассматриваться в качестве составляющей оценки.

ЧМ-2018 сборная России провела отлично. Это аксиома.

Дальше начались суровые будни. Несколько ведущих игроков ушли из команды, а по осени, когда «Спартак» превратился в раздуваемый ветром ветхий домик – общественное мнение и слухи – стали «вкладывать» Черчесова туда. Очень хорошо, что это в итоге не случилось – оставления сборной сейчас никто бы не понял, а совместительств мы уже повидали достаточно.

В вопросе о том, насколько долго Черчесов готов возглавлять сборную – пока что неизвестны несколько составляющих, без которых невозможно дать ответ. Соскучился ли он по клубной работе? Готов ли к ежедневному «прессингу»? Конечно, на его итоговое решение повлияет результат отбора к ЧЕ-2020.

Но пока что – у нас есть тренер, который в 2018-м испытал и большой успех, и неожиданное (хотя нельзя сказать, что нелогичное) разочарование, не сумев выиграть свою группу в Лиге наций. Кстати, после игр с Германией (0:3) и Швецией (0:2) мы Черчесова слышали мало. Думаю, потому, что он понимает – все слова (особенно красивые, чемпионатомировские) – в прошлом. Новая команда начала новую жизнь. После поражения ему нужно перегруппироваться и быть готовым отражать очередной удар.

Как отразит? Узнаем очень скоро, в выездной игре с Бельгией мы точно не будем фаворитами. Особенно в марте.

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