Азбука Андронова. «Ш» - Школа: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 05 февраля 2019 11:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Праздный болельщик - как правило, не задумывается над вопросом «откуда вообще берутся игроки». Болельщик вовлеченный - внимательно следит за школой своего клуба. Знает растущих талантов. Не более того.

Между тем, вопрос этот совершенно не частный. И очень важный. Для всего футбола, а не для какого-то конкретного клуба.

За последние годы неоднократно доводилось слышать о каком-то «переносе немецкого опыта на наши реалии». Речь о той революции, которую в начале века Германия провела в системе подготовки детей и юношей. Странно, но чем увереннее говорилось о возможности экстраполирования идей - тем более было понятно, что люди несут чушь, вообще не понимая темы обсуждения.

Из немецкого опыта можно применить только некоторые упражнения, может быть - систему лицензирования тренеров. На этом - все. Германия устроена иначе, в ее программе изначально закладывалась «получасовая доступность» для любого центра подготовки. При наших расстояниях - ну какое может быть «калькирование»?

Представьте себе, что футбольную школу в полном соответствии с немецкими стандартами открыли даже не в Магадане, а хотя бы в Иркутске. И что дальше? Какая структурность возможна в получасовой доступности? А если поговорить не об областных центрах? Есть такой город Чусовой в Пермском крае, когда-то там проводилось ралли «Ермак». Наверняка там есть футбольная школа. Но где будет школа следующего уровня? В Перми? Или в Соликамске?

Вообще одна из проблем нашего спорта - в том, что в нем принято толочь воду в ступе вместо того, чтобы хоть что-то делать в реальности. Бюрократия правит миром, а к гей в последнее время опасно присоседились «специалисты по консалтингу», «аудиторы», создатели «программ развития» и прочие бесполезные элементы. Проблемы ставшей полулегендарной «школы Коноплева» всем известны. Но вместо поиска решения - тратятся тонны бумаги на некие «анализы», «сопоставления», «изучения возможности применения опыта».

Фикция вместо дела. К сожалению.

Все это не касается клубов премьер-лиги - им положено содержать школы регламентом. У кого-то они работают лучше, у кого-то хуже. Особняком, разумеется, стоит «Краснодар», но там с самого начала было ясно, что президент клуба настроен на работу не по общему принципу. Внимание и забота, которую клуб Сергея Галицкого уделяет подрастающему поколению (и не только в плане футбольного образования) - не имеют аналогов в России.

Интересно, кто-нибудь изучал этот опыт? Или проще сотрясать воздух разговорами о том, что мы «вот-вот внедрим немецкую систему подготовки, и счастливо пойдем в светлое будущее»? Забудьте. Никогда не внедрим. Некуда, как пелось в одной песне 90-х - «делать внедреж».

Клубы премьер-лиги, в целом, содержат свои школы в порядке. Однако Россия не измеряется не только премьер-лигой, но и даже первым дивизионом. А, возможно, и вторым. И те самые поля, которые раскатывались чуть ли не по всей стране - они более заняты коммерческими арендаторами, чем детьми.

Проблема подготовки резерва актуальна для любого спорта. Она может быть менее заметна, например, в хоккее. Но тоже весьма актуальна. А для футбола это просто вопрос первостепенной значимости. И когда скоро РФС получит нового руководителя - очень бы хотелось понять, как он эту проблему будет решать.

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