Азбука Андронова. «Щ» – Щедрость: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 06 февраля 2019 10:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Наверное, формально этот текст должен называться как-то иначе. Однако, мне кажется, в вынесенном в заголовок определении его конкретность даже более злободневна.

Всем понятно, какие примерно доходы российские клубы имеют от телевидения, билетов и абонементов, а так же мерчендайзинга. Эти составляющие вряд ли в ближайшее время подвергнутся радикальной переоценке. И совершенно понятно, что не эти финансы являются для клубов основными, фундаментальными.

Щедрость - это именно вопрос к спонсорам и владельцам клубов. И, кстати, эта проблема не только российского значения. В Испании и Италии часты ситуации, когда у команды просто нет титульного спонсора - того, которого рекламируют на майках.

Тема присутствия «государственных» денег в футболе в последние годы возникала не раз. Готовились законопроекты, отсекающие «госкоропорации» от профессионального спорта. При этом четкого определения «госкорпорации» так и не было озвучено.

Введение финансового фэйр-плей УЕФА несколько осадило «стремление к раскулачиванию». Во-первых, регулирование на континентальном уровне само по себе не дает возможностей «вкачивать» в клубы произвольные суммы. Существуют, разумеется (и даже вполне легальные) способы слегка обходить барьеры, но не разбрасывать их. В том, разумеется, случае, если клуб на что-то претендует, и возможность выхода в еврокубки хотя бы рассматривает.

Во-вторых, сказал свое слово и финансовый кризис. У всех, даже самых богатых компаний - тех денег, что были раньше (или тех, что они могли позволить себе тратить на футбольные клубы) - больше нет.

Да и при всем уважении к упомянутым законопроектам - надо признать, что гораздо большим злом для футбола были и остаются команды, привязанные к региональным бюджетам. Чужие деньги тратятся проще всего, и когда они просто «берутся с полки» (а даже не предоставляются спонсором, который хоть как-то контролирует происходящее) большой финансовой дисциплины ждать трудно. Где-то со злым умыслом, где-то просто по неумению - подобные команды взлетали на воздух со скоростью, не поддающейся описанию. Примеры «Тосно» и «Амкара» весьма свежи в памяти.

Так что щедрость владельцев и спонсоров в ближайшие несколько лет для клубного футбола России будет основным параметром, определяющим его состоятельность. С одной стороны, чемпионат мира увлек футболом многих, ранее им интересовавшихся постольку-поскольку. Уж самые популярные клубы страны точно не находятся в «зоне риска». С другой - опять-таки, их финансовые возможности вряд ли сопоставимы с прошлым десятилетием. И каким будет чемпионат года через два - сейчас не сможет предсказать никто.

Если взять текущий сезон в премьер-лиге, то, пожалуй, два наиболее интересных для наблюдения кейса - «Краснодар» и «Анжи». В первом случае интересно как будет меняться существование частного клуба (пока мы видим, что на нем практически не сказывается общая для страны финансовая ситуация). Во втором - совершенно понятно, что в премьер-лигу попала команда, к ней не готовая. По многим параметрам, но финансово - прежде всего. Похоже, что чемпионат «Анжи» все-таки доиграет, но это, конечно, более выживание, чем существование.

Так что нашему футболу действительно нужно рассчитывать на щедрость. И на то, что у щедрых будет чем это качество подтверждать.

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