Полиция Австрии приехала к российским биатлонистам. Что происходит? Онлайн

Биатлон 13 декабря 2018 14:30 Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» следит за развитием событий в деле о допинговых обвинениях в адрес российских биатлонистов.

14:30

Что означает визит австрийских полицейских в расположение нашей сборной во время этапа биатлонного Кубка мира в Хохфильцене.

"С допроса на гонку, а потом – опять на допрос. Австрийский кошмар сборной России". Колонка Льва Тигая

14:15

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон любит обсуждать наши проблемы.

- Грустно, что опять проходят расследования в отношении российской сборной. Не думаю, что это как-то связано с политикой.

14:00

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев вспомнил историю с командой Казахстана.

- Я могу на 100 процентов сказать только одно. Нет ничего общего между случаем со сборной Казахстана и тем, что накануне произошло с нашей командой.

Ранее IBU временно отстранила девять казахстанских спортсменов среди которых Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

13:45

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что обвинения австрийских правоохранительных органов в адрес российских биатлонистов являются давлением на спортсменов.

- По нашей информации, посольство уже занимается этой ситуацией. Я лично планирую обратиться в МИД, дабы подготовить необходимые документы с выражением нашей позиции. Как политик я расцениваю это как давление на наших спортсменов. Тем более сейчас свою работу ведет рабочая группа по восстановлению Союза биатлонистов России.

13:32

Представитель российского посольства в Австрии выехал в Хохфильцен.

- Мы находится в контакте и с нашей сборной, и с Министерством спорта России. Наш представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили в генеральной прокуратуре Австрии официальную информацию по вчерашним событиям и связались с руководством МВД Австрии. Какие-либо выводы или комментарии делать преждевременно. Разбираемся в ситуации, - сообщили в посольстве.

13:22

Главный правдоруб российского биатлона Александр Тихонов в интервью "Советскому спорту" отчеканил несколько тезисов:

1. "Это абсолютно нормальная ситуация. Мы сильно наследили за последние 11 лет, это отзвуки наших старых грехов"

2. "Визит австрийской полиции – это итог большой дружбы бывшего руководства Союза биатлонистов России с Андресом Бессебергом (бывшим президентом UBI. – Прим. ред.) против которого австрийская полиция продолжает расследование".

3. "Надо было раньше за порядком следить, тогда не было бы ничего сегодня".

4. "Когда я руководил нашим биатлоном, не было никаких скандалов".

5. "Никого не надо снимать (сучастия в стартующем этапе Кубка мира - Прим.ред.), нужно бороться и продолжать выступать".

Прочитайте монолог заслуженного чемпиона полностью, он того стоит.

13:11

Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев заявил, что все это, возможно, "связано с политикой":

- Эта ситуация может быть связана с политикой, с общим напряжением в мире. Опять вводятся различные санкции — и в спорте тоже. Что-то непонятное происходит... В отношении нас всегда так: сделаешь на копейку, а раздуют на рубль. Странно, что столько было разных проверок на допинг, отстраняли СБР, а все равно происходят такие события. Я даже немного шокирован.

12:35

Дмитрий Губерниев продолжает выступать и призывать:

12:27

Международный союз биатлонистов (IBU) аккуратно отстранился от происходящего:

«Международному союзу биатлонистов (IBU) известно о действиях, предпринятых австрийскими государственными властями в отношении сборной России по биатлону, которая находится в Хохфильцене. У IBU пока нет новых подтвержденных данных о причинах подобных действий полиции, Союз находится в контакте с властями для получения дополнительной информации».

12:20

Посольство РФ в Австрии выступило с осторожным заявлением:

"Посольство находится в контакте и с нашей сборной, и с Министерством спорта России. Наш представитель выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили в генеральной прокуратуре Австрии официальную информацию по вчерашним событиям и связались с руководством МВД Австрии. По существу вопроса какие-либо выводы или комментарии делать преждевременно. Разбираемся в ситуации".

12:06

В инстаграме выступил Антон Шипулин:

- Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий.

12:04

Собрали в одном тексте все, что нужно знать о происходящем с российской сборной по биатлону в Австрии - предыстория, подробности, прогноз развития событий.

12:02

Президент Союза биатлонистов России отправляется в Австрию разбираться с ситуацией на месте.

11:50

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила - как обычно - ярко и эмоционально:

- Я не очень понимаю, что такое возрождается в Европе и какие такие традиции вдруг начали проявляться на европейской земле, чтобы ночью можно было врываться к спортсменам накануне важных для них спортивных мероприятий и создавать странную, дестабилизирующую и угнетающую атмосферу для спортсменов.

Угрозы, недоверие, попытки что-то вручить… Почему это было сделано ночью? Казалось бы, ответ может быть таким: во сколько и когда были подписаны соответствующие документы, которые нужно было предъявить, настолько оперативно австрийские полицейские и сработали. Но давайте посмотрим, когда же выданы эти самые уведомления. Так вот они датированы 11 декабря. 2 дня австрийские полицейские где ходили? Просто интересно. Как они вышли из своего участка 11 декабря, чтобы прийти к российским спортсменам в ночь со среды на четверг? Что же их задержало в пути или кто их задержал?

Правда, ближе к концу своей речи госпожа Захарова признала, что никакой конкретной информации у нее нет (видимо, этим же объясняются и пассажи про то, что полиция "врывалась ночью", хотя участники описывают случившееся совсем иначе):

- На данный момент у нас нет полной информации, и мы не можем воссоздать всю картину происходящего. Пока нельзя говорить о политической характере происходящего, но если эта информация подтвердится, и мы узнаем о политическом компоненте всей этой истории и попытках оказать психологическое давление на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать

11:43

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал о том, как, собственно, происходил процесс общения спортсменов с полицейскими:

- Полиция приехала в расположение нашей сборной вчера вечером. Всех - спортсменов, тренерский штаб, обслуживающий персонал - собрали в конференц-зале гостиницы. Полицейские вручили какие-то бумаги.

Чепиков не смог пояснить, предъявлены ли кому-либо какие-либо обвинения и что будет дальше. По его словам, команда обратилась за помощью к дипломатам и юристам посольства.

11:05

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, чье имя присутствует в опубликованном Губерниевым списке подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, прокомментировал новости из Австрии:

"Звонила ли мне австрийская полиция? Нет. Я готов, если позвонят, прилететь. Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Готов прямо сейчас вылететь»

10:45

Александр Логинов опубликовал в инстаграме свой пост с реакцией на происходящее. Помимо всего прочего, из этого поста следует, что полицейские приезжали еще вчера днем, но по просьбе правоохранительных органов наши спортсмены и тренеры никому об этом не стали сообщать. Пока Губерниев не выпустил информацию наружу.

«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это все на основании 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, неправда, и хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!»

10:40

Из сборной сообщили, что по имеющимся данным, официальный допрос российских биатлонистов состоится после женского спринта в Хохфильцене

10:05

Союз биатлонистов России выпустил заявление по ситуации с приездом полиции в расположение сборной.

"Союз биатлонистов России официально подтверждает, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской Республики. Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России уже связался с Посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды.

Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств.

Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах", – говорится в заявлении.

10:00

Краткое описание событий сегодняшней ночи.

Комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем инстаграм-аккаунте, что австрийские полицейские приехали в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене. Полицейским нужны показания спортсменов по делу, связанному с обвинениями в нарушении антидопинговых правил во время биатлонного чемпионата мира 2017 года.

Губерниев же выложил в сеть список конкретных лиц, которые интересует правоохранителей. В него вошли биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Ирина Старых, врачи сборной Артем Крынципов, Александр Селявкин, Евгений Шутов, массажист Дмитрий Топычканов и бывший главный тренер Александр Касперович.

Дальше ситуация развивалась по довольно странному сценарию.

Посольство России заявило, что к нему за помощью никто из наших спортсменов не обращался. На официальном аккаунте посольства в Facebook появилось заявление от имени посла: "Посольство России в Австрии каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало. Судя по доступной на данный момент информации, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону. Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов. Болеем за наших ребят".

Австрийская полиция устами представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера заявила ТАСС, что не обладает информацией о том, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Такой же комментарий агентству дали в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.