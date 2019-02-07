Азбука Андронова. «Э» – Эксперимент: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 07 февраля 2019 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Практически в каждой стране, где футбол серьезно развит (не будем брать Монголию за серьезный ориентир) периодически возникают некие «экспериментальные идеи». Они могут иметь и федеральный уровень – то есть диктоваться сверху всему футболу страны (обычно это касается системы розыгрыша основных турниров), так и частными, затрагивающими жизнь лишь одного конкретного клуба. Иногда, правда рождаются невероятные идеи, вроде участия молодежной сборной в клубном турнире.

Что можно считать экспериментом у нас? Самый главный носит имя Сергея Фурсенко, и, кажется, призван проверить на жизнестойкость низшие дивизионы российского футбола. Когда его (футбол) переводили на систему «осень-весна», мнением этих дивизионов не интересовались. В итоге перевели, но если в премьер-лиге и впрямь поменялось немногое, то во втором дивизионе теперь пауза между двумя кругами одного чемпионата порой достигает полугода. Я, кстати, не слышал, чтобы футболисты благодарили Сергея Александровича за дополнительные месяцы отпуска...

В принципе, этот эксперимент еще продолжается. И у него довольно много спорных составляющих. Но, прошу вас, никогда и ни с кем не спорьте в разрезе хорошо/плохо. Это абсолютно бесполезно.

У эксперимента есть итоги. Не то, что можно предположить, или домыслить, а совершенно объективные, забитые в гранит вещи.

Например – теперь футбольный год не совпадает с финансовым. Тьфу – скажет сторонник Фурсенко (и, кстати, иногда говорит, вытаращив глаза), – да кому же интересно? Стороннему наблюдателю это и правда, неинтересно.

Но вот посмотрите, что получается.

Команда (назовем ее «Пегас») накануне очередного года (пусть будет 2042-й, в память о классике современной русской литературы Владимире Войновиче) договаривается со спонсором. Получает на год 100 миллионов. Чтобы никого не нервировать – пусть это будут «условные единицы», а не конкретная валюта. У «Пегаса» маленький стадион, ни одного легионера, школа совмещена с баней (не надо смеяться, это еще хорошо, если так).

Все соперники «Пегаса» весной несостоятельны – у кого-то кризис финансовый, у кого-то игровой. «Пегас» выигрывает все матчи, и получает повышение в классе. На подведение итогов, и разработку новой стратегии существования – у него месяц. В его новой лиге разрешены легионеры. Но как их взять – под бюджет, который верстался под совсем другое соревнование? И как найти и подписать вообще чуть более сильных игроков? А как летать – от Кенигсберга до Владивостока? Точнее, на что летать?

Когда вам с экрана телевизора начнут говорить, что «осень-весна» – это лучшее, что случилось с нашим футболом, мысленно предложите говорящему поруководить годок не самым титулованным клубом. А что? Вторая лига – разве зазорно? Многие там начинали. И когда он откажется на эту тему говорить, знайте: во-первых, с вами разговаривает сноб, во-вторых, он ничего не понимает в бухгалтерии.

Но вернемся к «Пегасу». Первый круг он как-то «покувыркался», и закончил его 10-м из 22. Как говорят в футболе, «идет десятым, угрожает девятому». И тут (год-то кончается, впереди новый) – чудо! Спонсор дал денег! Наш «Пегас» быстро подписывает трех легионеров, находит еще пятерых доморощенных, кто усилит команду, и летом выходит в премьер-лигу. А дальше? А дальше – король-то голый...

Перевод на систему «осень-весна» был совершенно дьявольским. В том еще смысле, что вернуться обратно почти невозможно – даже если захотеть. Кому от этого стало лучше? Неизвестно. Точно не болельщикам, у которых украли (раз в два года) летний месяц футбола. Точно не футболистам. Точно не руководителям большинства клубов. Узкому кругу лиц – да, стало удобнее (не лучше, а именно удобнее). Как обычно.

Скорее всего, наш «Пегас» стремительно рухнет обратно. Как «Тосно». Или не очень стремительно – как «Амкар». Но рухнет. Бухгалтерию не обмануть.

Сочетание во времени периода определений чемпиона в футболе, хоккее и баскетболе – тоже непонятно, кому на пользу. Об этом у нас вообще не думают – был случай, когда три ЦСКА играли в одно и то же время. И тут, конечно, стоит поучиться у недружественного англосаксонского мира.

Теперь решающие матчи неминуемо будут «наползать» друг на друга. А в мае еще и чемпионат мира по хоккею. Теперь это главный хоккейный турнир, и единственный (пока) куда приезжают игроки из НХЛ.

Но довольно о грустном. Есть у нас и позитивные эксперименты. Очень, например, интересно судить за футбольным клубом «Велес». Это второй дивизион. Не слышали? Погуглите. В принципе, на их игровой форме должно быть написано «футбол здорового человека». Клуб поднимается с самых низов, живет весело и публично, и готов побиться за место в ФНЛ.

Оттуда, в свою очередь, в премьер-лигу может выйти «Чертаново». Ну как может – если бюджет позволит. Но все это довольно интересно.

Не так давно довелось услышать в одном репортаже (да и повторялась эта мысль не раз), что премьер-лига должна быть клубом возможностей, а не спортивных результатов. То есть с гарантированными членами, как баскетбольная Евролига, или НХЛ.

А что – тоже эксперимент. Можно попробовать. А те, кто там внизу – вы барахтайтесь сами, зачем вы нам всем нужны, до вас часто ни доехать, ни долететь нормально, жить негде, играть негде... «Здесь даже домов нормальных нет, а мы выиграть не можем», как говорил один выдающийся тренер.

А те, кто сзади нас – уже едят. Слова Высоцкого тут очень в тему.

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