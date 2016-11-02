Поражение «Ростова», четыре очка Кучерова и шесть очков Мозгова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра среды.

1). «Ростов» проиграл «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф. Дубль оформил Антуан Гризманн. Комментарии по данному матчу: Антуан Гризманн; Иван Данильянц; Диего Симеоне; Кристиан Нобоа; Федор Кудряшов. А также мнение экспертов: Евгений Ловчев и Александр Бубнов.

2). Остальные матчи ЛЧ: «Бешикташ» - «Наполи» - 1:1; «Базель» - ПСЖ – 1:2; «Бенфика» - «Динамо» (Киев) – 1:0; «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Селтик» - 1:1; «Лудогорец» - «Арсенал» - 2:3; «Манчестер Сити» - «Барселона» - 3:1; ПСВ – «Бавария» - 1:2.

3). Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» разгромить «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1.

4). «Чикаго» оказалось сильнее «Калгари». Артем Анисимов и Артемий Панарин заработали по два очка. Кстати, Анисимов возглавил таблицу бомбардиров НХЛ.

5). Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков, а его «Коламбус» обыграл «Даллас».

6). Хоккеисты «Рейнджерс» забросили пять безответных шайб в ворота «Сент-Луис». Сразу три российских хоккеиста приняли участие в этом матче, и никто из них не отличился результативными действиями.

7). Шесть очков Тимофея Мозгова не спали «Лейкерс» от третьего поражения подряд. На этот раз сильнее оказалась «Индиана» (115:108).

8). Эмили Лима – стала первой женщиной в истории, которая возглавила женскую сборную Бразилии по футболу.

9). Чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин совершил акт самосожжения у Вечного огня.

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