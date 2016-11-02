Поражение «Ростова», четыре очка Кучерова и шесть очков Мозгова. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать свой день с главных новостей утра среды.
1). «Ростов» проиграл «Атлетико» в матче группового этапа
Лиги чемпионов со счетом 1:2 и потерял шансы на выход в плей-офф. Дубль оформил
Антуан Гризманн. Комментарии по данному матчу: Антуан Гризманн; Иван Данильянц;
Диего Симеоне; Кристиан Нобоа; Федор Кудряшов. А также мнение экспертов: Евгений Ловчев и
Александр Бубнов.
2). Остальные матчи ЛЧ: «Бешикташ» - «Наполи» - 1:1; «Базель»
- ПСЖ – 1:2; «Бенфика» - «Динамо» (Киев) – 1:0; «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Селтик»
- 1:1; «Лудогорец» - «Арсенал» - 2:3; «Манчестер Сити» - «Барселона» - 3:1; ПСВ
– «Бавария» - 1:2.
3). Четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй»
разгромить «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1.
4). «Чикаго»
оказалось сильнее «Калгари». Артем Анисимов и Артемий Панарин заработали по два
очка. Кстати, Анисимов возглавил таблицу бомбардиров НХЛ.
5). Голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков, а его «Коламбус»
обыграл «Даллас».
6). Хоккеисты «Рейнджерс»
забросили пять безответных шайб в ворота «Сент-Луис». Сразу три российских
хоккеиста приняли участие в этом матче, и никто из них не отличился результативными
действиями.
7). Шесть очков Тимофея Мозгова не спали «Лейкерс» от третьего
поражения подряд. На этот раз сильнее оказалась «Индиана» (115:108).
8). Эмили Лима – стала первой женщиной в истории, которая
возглавила женскую сборную Бразилии по футболу.
9). Чемпион Латвии по триатлону Дмитрий Калинин совершил акт
самосожжения у Вечного огня.
Видео дня: Боец
смешанных единоборств Джефф Монсон взорвал интернет, спев песню Виктора Цоя - «Хочу Перемен».
Цитата дня: Леонид
Слуцкий: Акинфеев - олицетворение российского футбола.
Блог дня: Конец
Тарабузикам. Этот и другие разрывы отношений у футболистов.
Тест дня: Как
выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?
Обязательно к
прочтению:
«Будем с Казаковым вести «Футбол России». Владимир
Стогниенко наведался в гости к «Советскому спорту».
«Нам на Кубке мира сказали прямо: «Русские, хватит спать!». Владимир Юрзинов-старший - о проблемах нашего хоккея.
С чем ее едят? Рецепт победы над «Барселоной» от Хосепа Гвардиолы.