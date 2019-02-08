Азбука Андронова. «Ю» – Юг и Север: главные футбольные темы сезона по алфавиту - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 09:00Источник: «Советский спорт»Автор: Андронов Алексей

Азбука Андронова. «Ю» – Юг и Север: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Обозреватель «Советского cпорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Сколько лет существует российская премьер-лига – столько и же продолжаются разговоры о создании идеального календаря: когда в зимние месяцы матчи проводятся в южных регионах, а в летние – в северных.

Никто и никогда не смог составить такого расписания – даже с учетом того, что клубы охотно менялись кругами и матчами. Постоянно возникали коллизии, неудобные потенциальным хозяевам поля.

РФПЛ всячески открещивалась от этого процесса, предлагая клубам искать взаимоотношения самим. Дошло до совершенно забавных объяснений – мол, температура воздуха в одном конкретном городе не поддается предсказанию.

Россия – единственная страна, в которой существуют столь разные климатические зоны. И в которой есть, благодаря наличию этих зон – возможность регулирования календаря национального чемпионата.

Удивляет то, что с упорством, достойным лучшего применения, этой возможностью никто не пользуется. Никто и никогда. В самом деле – зачем играть в Краснодаре в августе? Незачем. Но играть-то предстоит совсем не тем людям, что составляют и принимают календарь.

В прошлом году много хайпа вызвали матчи в Хабаровске – Юрий Семин даже объяснял морозной погодой травмы.

Я не уверен, что в деле назначения игр стоит использовать такой инструмент, как «равноправие». Никакого равноправия в России нет – даже если это касается более серьезных вопросов. Уверен в том, что премьер-лига должна сразу же после жеребьевки «вводить ограничения». Как это делают ФИФА и УЕФА. И если выпало «Краснодару» сыграть против «Крыльев Советов» в декабре – значит, этот матч должен состояться на юге. В противном случае никто от этой игры удовлетворения не получит.

Обратите внимание на игры наших команд в еврокубках. УЕФА (кто-то сейчас скажет «будь он неладен») всегда распределяет игры так, чтобы российский клуб последний матч играл в гостях. И, что характерно, против УЕФА никто не пытается выступить, мол, нас ущемляют. Так с чего же эта позиция является, как только речь идет о внутренних соревнованиях?

Только что было объявлено, что сборная России два летних матча сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде. С точки зрения использования наследия ЧМ-2018 – это бесспорно, правильно. Арены должны работать, а не стоять.

С другой точки зрения – это игры против всего лишь Сан-Марино и Кипра. То есть, в понимании болельщика – вообще несущественные. Сомневаюсь, что кто-то приедет на эти игры из Москвы или Санкт-Петербурга.

Думаю, что скорее всего – сделано все максимально неудобно для «выездных» болельщиков. Но парадокс в том, что их и не будет. Не существует «выездных бригад» ни у Сан-Марино, ни у Кипра. Так что до нас доберутся «простые болельщики», и то вряд ли.

Но все-таки есть один вопрос – почему игры внутри РПЛ нельзя расписать так же. С учетом погодных явлений.

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Азбука Андронова. «А» – Акинфеев

Азбука Андронова. «Б» – Бомбардир

Азбука Андронова. «В» – Видеоассистент

Азбука Андронова. «Г» – Глушаков

Азбука Андронова. «Д» – Дюков

Азбука Андронова. «Е» – Еврокубки

Азбука Андронова. «Ж» – Жизнеспособность

Азбука Андронова. «З» – «Зенит»

Азбука Андронова. «И» – Интрига

Азбука Андронова. «К» – Карпин

Азбука Андронова. «Л» – Легионеры

Азбука Андронова. «М» – Молодежь

Азбука Андронова. «Н» – Натурализация

Азбука Андронова. «О» – Отбор

Азбука Андронова. «П» – Позиционирование

Азбука Андронова. «Р» – Руководители

Азбука Андронова. «С» – Судейство

Азбука Андронова. «Т» – Телевидение

Азбука Андронова. «У» – Украина

Азбука Андронова. «Ф» – Фанаты

Азбука Андронова. «Х» – Хозяйство

Азбука Андронова. «Ц» – ЦСКА

Азбука Андронова. «Ч» – Черчесов

Азбука Андронова. «Ш» – Школа

Азбука Андронова. «Щ» – Щедрость

Азбука Андронова. «Э» – Эксперимент

#азбука андронова#Футбол-Россия#рпл
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