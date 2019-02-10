Азбука Андронова. «Я» – Ядро: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 10 февраля 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Мне кажется, весьма символично будет в последнем тексте серии поговорить о том, вокруг чего, собственно, строится наш футбол. Что является для него главным ядром, той самой косточкой, вокруг которой вырастает фрукт?

Все последние годы (и не только в футболе) доводилось слышать, что во главу угла должны быть поставлена национальная сборная. Это отголоски государственного подхода к теме, в котором, разумеется, есть (и немаленькая) политически-пропагандистская составляющая. А как ее может не быть? Очень многое возвращается на рельсы еще времен СССР. В области трактовки спортивных побед – так точно. Некоторые этого особо и не скрывают – посмотрите на бренд «Красная Машина». Насколько его заботливо холят и лелеют.

Как уже не раз говорилось, в хоккее поставить сборную во главу угла достаточно просто. Во-первых, КХЛ – закрытая лига, у нее нет обмена по спортивному принципу с низшими дивизионами. В РПЛ такое просто невозможно. В хоккее нет никаких еврокубков. И гораздо проще выстроить «вертикаль управления». Во-вторых, был очень силен идеологический лозунг и целепозиционирование. Задача выиграть Олимпиаду подавалась как самая главная. Что и случилось. О футболе на Олимпиадах лучше не стоит – последний раз наша команда была там в 1988-м, еще как сборная СССР. И ту Олимпиаду выиграла.

Для футбола гораздо более применима формула «сильные клубы – сильная сборная». Если в хоккее лучшие мастера уезжают в НХЛ, и играют там очень успешно, то в футболе российских легионеров в Европе можно пересчитать по пальцам. Так что, наверное главным ядром российского футбола стоит признать премьер-лигу.

Можно было бы порассуждать о том, что футбол устроен по пирамидальному (в отличие от хоккея) принципу – с первым и вторым дивизионом, да только нет в этом никакого смысла. Формально – устроен, в реальности связь очень слабая хотя бы в силу принципиально иного календаря соревнований.

Но не все 16 клубов следует считать ядром. Такого, чтобы одинаково значимыми для развития футбола в стране были все клубы – нет даже в Англии. Где функционирует самая богатая и коммерчески успешная лига в мире.

Точно так же и в России, пусть в ней и не существовало понятия «Big Four». На сегодняшний день к командам, формирующим картину российского футбола относятся «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В этом списке только последний не имеет пока никаких титулов – все остальные выигрывали чемпионаты в течение пяти последних лет. Возможно, сюда стоило бы отнести и «Рубин» – но уж больно много проблем у казанской команды в последнее время и влияние двукратного чемпиона России на игру существенно снизилось.

К «Краснодару» можно относиться как к команде-авансу, но то, что он очень во многом формирует актуальную повестку дня – сомнений нет. Вспомнить хотя бы историю с судейским видеоповтором, за который активнее всех ратовал именно этот клуб, и его владелец Сергей Галицкий. Включая позицию «мы все равно систему купим, а вы уж подумайте, как ее применять».

Аналогично будет и с списком персон, составляющих ядро российского футбола – либо это будут владельцы вышеупомянутых клубов, либо из руководители. Возможно, за исключением «Локомотива», ибо его руководители не слишком публичны, и на сегодняшний день никак не представлены в руководстве всего российского футбола.

Руководство это в ближайшее время поменяется. А вот ядро как раз останется. И во втором круге премьер-лиги именно эта пятерка разыграет и медали, и места в еврокубках. Со временем, кто-то может быть, и присоединится к этой группе, но пока она концентрирует у себя и всех наиболее заметных игроков, и различные новаторские идеи, да и болельщиков, конечно, тоже. И за репутацию российского футбола в континентальном масштабе тоже отвечают они. Как участники еврокубков.

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